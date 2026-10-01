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Satoranského první dojmy: V Hapoelu nebudu protagonistou. Cílem je Final Four

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  6:00
Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv zakončuje v euroligovém utkání s Crvenou...

Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv zakončuje v euroligovém utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad. | foto: Dušan Milenkovič / ATA ImagesProfimedia.cz

Tomáš Satoranský z Hapoelu Tel Aviv se tlačí ke koši Crvené zvezdy Bělehrad,...
Řecký kouč Dimitris Itudis.
Tomáš Satoranský najíždí do koše ve finále proti Valencii.
Rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony během utkání s Bayernem Mnichov v...
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Po čtyřech sezonách v Barceloně si Tomáš Satoranský zvyká na nové prostředí i odlišnou roli. Jak sám český basketbalista říká: „Už jsem nechtěl být hlavní postavou.“ V ambiciózním Hapoelu Tel Aviv přesto tlak pocítí.

Izraelský celek v minulé sezoně přes měsíc vládl základní části Euroligy, v play off však ztroskotal na Realu Madrid a mezi nejlepší čtyřku soutěže se nedostal.

„Přijde mi ošemetné mluvit o konkrétních cílech na začátku sezony. Euroliga je neuvěřitelně nabitá a vyrovnaná,“ varuje i tentokrát Satoranský, který se o prvních dojmech z nového působiště rozpovídal v pořadu Nos Gusta el Basket.

„Naší metou by mělo být dosažení Final Four, protože už letos se Hapoel dostal do play off. Chceme dokázat něco víc. Věřím, že každý trénink i zápas nám teď pomůže. Snažíme se ještě zrychlit a zesílit.“

Do nové euroligové sezony vstoupil telavivský celek, který hraje domácí zápasy v bulharské Sofii, porážkou s Bayernem Mnichov (84:86), v úterý večer pak urval výhru 81:80 před bouřlivými fanoušky Crvene zvezdy Bělehrad.

„Velké vítězství. Svědčí o charakteru týmu,“ jásal trenér Dimitris Itudis. „Beru to jako důkaz, že se sešla skupina lidí, kteří chtějí něco dokázat.“

Satoranský pomohl Hapoelu vítěznou šestkou k výhře nad Crvenou zvezdou

Český reprezentační rozehrávač nastoupil v základní sestavě, odehrál 22 minut a zapsal 8 bodů, 3 doskoky i 3 asistence. Ve středu dění by se ovšem neměl objevovat tak často, jak tomu bylo v Barceloně, kde v minulém ročníku zastával i funkci kapitána. Zápřah v Eurolize i španělské ACB totiž výrazně přispěl k rostoucímu množství jeho zdravotních obtíží.

„Hledal jsem roli, jako je tato v Hapoelu,“ líčí 34letý rozehrávač. „Neočekávají, že budu protagonistou, ale zároveň vědí, že můžu týmu pomoci.“

Třeba ve chvílích, kdy bude odpočívat srbská hvězda Vasilije Micič, na kterého sází kouč Itudis.

Řecký kouč Dimitris Itudis.

Právě řecký stratég lákal Satoranského do nového prostředí. Když si v létě volali, přestavil jasnou vizi, která rodáka z Prahy i s rodinou přesvědčila.

„Bylo to totiž společné rozhodnutí,“ připomíná Satoranský. „Věděl jsem, že v Barceloně nebudu pokračovat. Chtěl jsem zkusit něco jiného, ale ​ zároveň zůstat v Eurolize, která se blíží úrovni NBA.“

A kdo ví, možná představitelé soutěží najdou v budoucnu společnou řeč a spojí síly. I taková varianta se české hvězdě zamlouvá: „Američané dokážou přilákat lidi, získat peníze i obchodní dohody. Vidí v tomto produktu velký potenciál. Ale musejí se dohodnout společně, aby se evropský basketbal nepoškodil.“

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Než k tomu však dojde Satoranský se bude soustředit na Euroligu. Už ve čtvrtek večer v ní narazí na staré známé ze Španělska, do Sofie totiž přijedou basketbalisté Realu Madrid.

„Mají atraktivní, rychlý styl hry. Hodně střílí,“ vyhlíží zkušený rozehrávač soupeře na prahu přestavby. „Nesmíme zapomenout, že i v této sezoně budou pomýšlet na titul. To je součástí jejich identity.“

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