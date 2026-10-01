Izraelský celek v minulé sezoně přes měsíc vládl základní části Euroligy, v play off však ztroskotal na Realu Madrid a mezi nejlepší čtyřku soutěže se nedostal.
„Přijde mi ošemetné mluvit o konkrétních cílech na začátku sezony. Euroliga je neuvěřitelně nabitá a vyrovnaná,“ varuje i tentokrát Satoranský, který se o prvních dojmech z nového působiště rozpovídal v pořadu Nos Gusta el Basket.
„Naší metou by mělo být dosažení Final Four, protože už letos se Hapoel dostal do play off. Chceme dokázat něco víc. Věřím, že každý trénink i zápas nám teď pomůže. Snažíme se ještě zrychlit a zesílit.“
Do nové euroligové sezony vstoupil telavivský celek, který hraje domácí zápasy v bulharské Sofii, porážkou s Bayernem Mnichov (84:86), v úterý večer pak urval výhru 81:80 před bouřlivými fanoušky Crvene zvezdy Bělehrad.
„Velké vítězství. Svědčí o charakteru týmu,“ jásal trenér Dimitris Itudis. „Beru to jako důkaz, že se sešla skupina lidí, kteří chtějí něco dokázat.“
|
Satoranský pomohl Hapoelu vítěznou šestkou k výhře nad Crvenou zvezdou
Český reprezentační rozehrávač nastoupil v základní sestavě, odehrál 22 minut a zapsal 8 bodů, 3 doskoky i 3 asistence. Ve středu dění by se ovšem neměl objevovat tak často, jak tomu bylo v Barceloně, kde v minulém ročníku zastával i funkci kapitána. Zápřah v Eurolize i španělské ACB totiž výrazně přispěl k rostoucímu množství jeho zdravotních obtíží.
„Hledal jsem roli, jako je tato v Hapoelu,“ líčí 34letý rozehrávač. „Neočekávají, že budu protagonistou, ale zároveň vědí, že můžu týmu pomoci.“
Třeba ve chvílích, kdy bude odpočívat srbská hvězda Vasilije Micič, na kterého sází kouč Itudis.
Právě řecký stratég lákal Satoranského do nového prostředí. Když si v létě volali, přestavil jasnou vizi, která rodáka z Prahy i s rodinou přesvědčila.
„Bylo to totiž společné rozhodnutí,“ připomíná Satoranský. „Věděl jsem, že v Barceloně nebudu pokračovat. Chtěl jsem zkusit něco jiného, ale zároveň zůstat v Eurolize, která se blíží úrovni NBA.“
A kdo ví, možná představitelé soutěží najdou v budoucnu společnou řeč a spojí síly. I taková varianta se české hvězdě zamlouvá: „Američané dokážou přilákat lidi, získat peníze i obchodní dohody. Vidí v tomto produktu velký potenciál. Ale musejí se dohodnout společně, aby se evropský basketbal nepoškodil.“
|
Pocta pro legendu. Veselému aplaudovali v Turecku, jeho parťáci pak rozezpívali halu
Než k tomu však dojde Satoranský se bude soustředit na Euroligu. Už ve čtvrtek večer v ní narazí na staré známé ze Španělska, do Sofie totiž přijedou basketbalisté Realu Madrid.
„Mají atraktivní, rychlý styl hry. Hodně střílí,“ vyhlíží zkušený rozehrávač soupeře na prahu přestavby. „Nesmíme zapomenout, že i v této sezoně budou pomýšlet na titul. To je součástí jejich identity.“