Satoranský: Fanoušci mě až dojali, byli skvělí. Kotník? Zas jsem to byl já

V klíčovém zápase proti Izraeli o postup ze skupiny strávil na palubovce bezmála 33 minut. K české výhře 88:77 přispěl 14 body a 11 asistencemi. A užíval si nadšení fanoušků, kterých do O2 areny dorazilo přes 12 tisíc. „Hoši děkujem, hoši děkujem,“ vyprovázeli svoje hrdiny včetně chlapíka s číslem 8.

Tomáši, poslední tři týdny jste laboroval s kotníkem, jak jste na tom nyní?

Už jsem se cítil líp, kotník mě tolik nebolel. Proti Polsku to nebylo ideální, hrál jsem prakticky o jedné noze. Pak jsem si dva dny odpočinul, změnili jsme tejpování. Chtěl jsem noze dát klid, zbavit se otoku. Dobře jsem se cítil už proti Finsku, i když osobně to byl příšerný výkon. Ale jedno pozitivum to mělo: zjistil jsem, že se na tom už dá hrát, že je to o 50 procent lepší než v pátek. To vám dodá sebevědomí do dalšího zápasu a přestanete na to myslet.

Už jste tedy stoprocentně připravený?

To ne, stoprocentní nejsem, ale skoro... Ještě nemůžu hrát tak atleticky a agresivně, jak jsem zvyklý. Ale poprvé jsem se konečně cítil jako já. Jsem rád, že jsem mohl zažít aspoň jeden takovýto zápas před skvělou návštěvou. Až mě to dojalo, kolik lidí na nás po celý turnaj chodilo. Zvládli jsme to i díky skvělým fanouškům, kteří byli neuvěřitelní a hnali nás dopředu.

Trenér Ronen Ginzburg o Satoranském:

„Jsem u basketu nějakých 45 let a neviděl jsem hráče, který chce tak hrát a vyhrát s takovýmhle zraněním. Většina hráčů by se na jeho místě rozloučila a vzdala to, on se ale nevzdal. Kdybyste jeho kotník viděli, pochopili byste, jak úžasnou věc zvládl. Je to i příklad pro děti a další hráče, jak by se profesionál měl zachovat.“

Zmínil jste střelecké trápení proti Finsku. Tentokrát vám padla do koše hned první střela.

To pro mě bylo důležité. Jsem takový střelec, u kterého závisí na tom, jak se mu daří první střely. Dodalo mi sebevědomí, když mi tam první tři střely spadly.

Zdá se, že se český tým dokáže připravit na rozhodující zápasy, v čem byl tento jiný?

Každý zápas tady byl pro nás velice důležitý. Ale dnes jsme předvedli určitě nejtýmovější výkon v obraně. Byla tam identita, která nám dosud chyběla. Dostávali jsme spoustu bodů. I když dnes přišel výpadek ve třetí čtvrtině, tak jsme bránili dobře po celý zápas, vypomáhali jsme si. Semkli jsme se a ukázali skvělý týmový výkon. I když Izraelci dotahovali, změnili taktiku. Museli jsme se s tim poprat, ale v důležitých momentech jsme je dokázali ubránit a dát koš na druhé straně. Evropský basket už je takový, že každý zápas je vyrovnaný, vyhecovaný. Jsem rád, že jsme to zvládli.

Hrál jste proti bývalému spoluhráči Deni Avdijovi z Washingtonu.

Jsme všichni na stejném hotelu, takže jsme se už během turnaje několikrát viděli i s Lauri Markkanenem nebo právě s Danim. S oběma jsem hrál ve Washingtonu. Musím ale říct, že soupeř z Izraele se mi moc líbil. Mají velmi mladý tým, dokázali, že se s nimi musí počítat do budoucna.

Jaké pro vás bylo, když jste kvůli zranění kotníku dva zápasy nemohl hrát?

Hrozně, protrpěl jsem to. Nejsem zvyklý sedět na lavičce a nehrát takto důležité zápasy v reprezentaci. Bojoval jsem i s tím, že jsem netrénoval, nehrál, mrzelo mě to. Hodně na sebe vyvíjím tlak. Moc lidí mi nevěřilo, že se vrátím, ale tohle je pro mě basketbalová rodina. Chtěl jsem tu být, cítit atmosféru, kterou vytvořili lidi, co se začali zajímat o basket. Jsem rád, že všechno vyšlo a byl jsem aspoň na dva zápasy v trošku lepší zdravotní formě. Teď už to může jít jenom nahoru. Jsem moc spokojený, že jsme postoupili do Berlína, i když ze čtvrtého místa.

Čeští fanoušci sledují souboj o osmifinále proti Izraeli.

Cítíte se teď líp, že z vás spadl tlak?

Určitě bychom raději šli na jiný tým než Řecko. Bude to velice náročné. Máme teď dva dny na to se připravit na silného soupeře, atypického. Janis je spolu s Lukou Dončičem nejlepší střelec mistrovství. Ten člověk se prakticky nedá bránit.

Proti řecké hvězdě Janisovi Adetokunbovi jste odehrál suverénně nejvíc zápasů, co poradíte trenérům?

Nevím, jestli jsou rady, které by fungovaly a dokázaly ho zastavit. Určitě to nebude jen o něm. Musíme se soustředit na to, abychom mu to co nejvíc otrávili, aby nehrál zápas jeden na jednoho, tak ho nezastavíte. On je ale i dobrý přihrávač. Musíme ho zkoušet zdvojovat. Navíc kolem něj jsou zkušení hráči, kteří vědí, jak s ním hrát. Bude to velice náročné.

Je to jiný hráč než před třemi lety, kdy jste se s ním setkali na mistrovství světa?

Určitě, je na jiném levelu. Je vidět, že si zvyknul na FIBA pravidla. V roce 2019 měl trochu problémy, teď mu tým mnohem víc pomáhá. My budeme outsidery, nic se od nás v tom zápase neočekává, což nám vyhovuje. Aspoň trochu to z nás spadne, i když atmosféra v Praze nám bude chybět.