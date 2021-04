Satoranský o domácím ME: Největší vrchol pro naši reprezentační generaci

Momentálně bojuje s Chicagem v zámořské NBA o postup do play off, ale také jeho myšlenky se pomalu upínají k září 2022, kdy se Praha stane jedním z pěti pořádajících měst evropského šampionátu.

„Je určitě veliká vzácnost a úžasný úspěch, že tento turnaj můžeme organizovat u nás,“ zdůraznil Satoranský v úterý na tiskové konferenci k příležitosti 500 dnů do startu domácího mistrovství.

Z jeho nedočkavých slov je jasné, že s účastí na šampionátu, který byl kvůli pandemii o rok odložen, počítá. „Kromě zranění by mě nemělo zastavit nic,“ ujišťuje Satoranský, jenž by měl být hlavním tahounem týmu, který se bude pokoušet o zopakování sedmého místa z EuroBasketu 2015 a šesté příčky ze světového šampionátu v Číně 2019.

Jak vidíte šance českého týmu?

Na EuroBasketu je konkurence vždy obrovská, evropské týmy šly v posledních letech hodně nahoru a pokud chceme uspět, musíme porážet dobré týmy.

Jediným dosud známým soupeřem českého družstva je Polsko, které jste si sami vybrali.

Nechci to zakřiknout, ale vždy jsme je v posledních letech porazili. Byly to ale vyrovnané souboje, Poláci mají svou kvalitu. Na mistrovství světa v Číně to bylo dost vyhrocené (94:84 pro Česko), známe jejich styl, víme, co od nich čekat. Každopádně do šampionátu zbývá ještě dost času a může se stát cokoli, můžou přijít noví talenti a celé to zamíchat.

Jakého dalšího protivníka byste si přál?

Nemám jasnou volbu. Kdyby se podařilo dostat do Prahy nějakou superstar z NBA, pro fanoušky by to jistě byla třešnička na dortu. Já osobně bych si proti nim zahrál radši až v dalších skupinách, ale pro basket by určitě bylo dobré, pokud se nám podaří přitáhnout co nejvíce hvězd a atraktivních zápasů.

Jste připraven na tlak spojený s domácí vrcholnou akcí?

Možná proto by mohla být výhoda, že se mistrovství Evropy posunulo o rok, protože horečka z mistrovství světa trochu opadla. Bylo by pro nás psychicky hodně náročné hrát těsně po Číně domácí šampionát, protože by se od nás očekávaly velké věci. Tlak samozřejmě bude i tak, o tom se nemusíme bavit. Na domácím mistrovství Evropy se chce každý předvést v nejlepším světle a cokoli jiného než postup ze skupiny by byl neúspěch.

Kapitán Hruban o EuroBasketu 2022 „Bude to krásný zážitek pro všechny. Basket v Česku v posledních letech hodně vystoupal ze stínu ostatních sportů a tohle bude další pokračování jeho růstu. Pořádat takhle velkou akci, ještě v O2 areně, která je mekkou všech velkých vnitřních akcí, bude něco speciálního. Určitě to pomůže tomu, aby až se rodiče budou rozhodovat, co mají jejich děti zkusit za sport, zvolili basket jako jednu z prvních voleb.“

Jak může pořádání významného turnaje pomoct českému basketbalu?

Je znát, že česká basketmánie, která zavládla po šampionátu v Číně, trochu vyprchává. Je to také tím, že nejsme v kontaktu se sportem obecně, takže podobné akce rozhodně pomáhají. Chceme stavět na úspěchu a basketbalovém pozadí, které se vybudovalo během mistrovství světa. Mistrovství Evropy v Praze zase pomůže dostat basket do povědomí českých fanoušků a českých občanů vůbec.

Trvá českému reprezentačnímu týmu, než se sehraje?

S partou jsme už pět šest let a setkáváme se každé léto, což týmu ohromně pomáhá psychicky. Máme také stejného trenéra a víme, co od něj čekat, každý už zná svou roli. To také pomáhá tomu, aby forma přišla v pravý čas. Myslím, že není problém, když se někdo k našemu týmu připojí později, partu a náladu jsme si budovali už několik let dopředu.

Udržujete se spoluhráči z reprezentace kontakt?

Píšeme si, když se něco stane. Třeba když Nymburk postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů. Je důležité, aby spoluhráči zůstali v kontaktu během sezony, jenom to dokazuje, že naše parta je super a do budoucna máme na čem stavět.

Takže máte informace, jak se k účasti na šampionátu i blížící se olympijské kvalifikaci staví třeba Jan Veselý?

Párkrát jsme si psali, sleduji ho, v Eurolize má úžasnou sezonu. Jsem rád, že se vrátil po zranění a je schopný podávat takové výkony. Slyšel jsem, že jeho zájem reprezentovat na obou akcích pořád trvá. Měl jsem z něj pozitivní pocit už během kvalifikace na mistrovství světa v Číně, i proto mi bylo moc líto, že tam s námi nemohl jet.

Co říkáte na dalšího kolegu Blakea Schilba, který teď hraje v USK?

Je to dobře už jen proto, že s ním můžeme počítat pro olympijskou kvalifikaci. V minulosti ukázal, že je pořád připravený hrát a na mistrovství světa v Číně nám pak ve čtvrtfinálových bojích chyběl. Jsem rád, že nám pořád může předávat zkušenost a že našel správný tým, kde dostane šanci hrát. Pro reprezentaci je to určitě jenom pozitivní.