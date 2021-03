Satoranský a trejd? Zatím ne. Ale i kouč přiznává: Rozehrávače řešíme

Byl to zatím první pokusný balonek, který prasknul hodně rychle po nafouknutí. Spekulace zámořských webů o tom, že by Tomáš Satoranský mohl v rámci větší výměny zamířit z Chicago Bulls do New Orleans Pelicans, ukončil jeho domnělý budoucí zaměstnavatel – nemá zájem. Ale do čtvrteční uzávěrky přestupů se v NBA může pořád stát hodně věcí.