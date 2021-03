Satoranský si při návratu do zahajovací pětky pochvaloval obranu Chicaga

Jediný současný český hráč v zámořské lize nahradil Cobyho Whitea, vedle toho dvaatřicetiletý Thaddeus Young začal na pozici power forwarda místo Wendella Cartera.



„Myslím, že jsme na to zareagovali dobře. Musíme takhle hrát na naší obranné polovině a pak máme velkou šanci vyhrávat zápasy. Takže myslím, že jsme se se změnou základní pětky vyrovnali dobře,“ řekl Satoranský v rozhovoru pro klubový web.

Po předloňském příchodu z Washingtonu byl devětadvacetiletý Satoranský v základní pětce Bulls celou sezonu až do 10. března, kdy dostal přednost o osm let mladší talent White. Brzy poté ale sezonu přerušila pandemie koronaviru a při odloženém startu nového ročníku Satoranský musel dvakrát do karantény. A White si místo v zahajovací sestavě dosud pevně držel.

„Není to pro mě nic nového v této lize. Už jsem v té pozici byl. Já nad tím moc nepřemýšlím. V evropském basketbale se furt mění zahajovací pětky Já jsem připravený hrát kdekoliv, kam mě kouč dá,“ nedělal si Satoranský těžkou hlavu ze změny pozice oproti minulé sezoně.

Po posledních dvou prohrách a jediném vítězství z minulých pěti duelů ale Donovan sáhl ke změně a vsadil od začátku na zkušenost. „Musíme začít zápasy s dobrou defenzivou, protože jsme s tím měli trošku problémy. Může to pomoci. Kouč to viděl jako dobrou příležitost to vyzkoušet,“ uvedl Satoranský, který spolu s Youngem doplnil v první pětce Zacha LaVinea, Lauriho Markkanena a nováčka Patricka Williamse.

„Snažíme se pomáhat mladším klukům se situacemi, které vidíme na hřišti. Myslím, že je dobře pro Lauriho, že může hrát vedle Thada. My se Zachem si rozumíme z minulé sezony. Coby má zase prostor přijít z lavičky a skórovat. Ale stejně, můžeme tak začít, ale během zápasu se to mění podle vývoje zápasu. A taky podle toho, proti komu hrajete,“ doplnil Satoranský.

S Whitem se prý oba soustředí hlavně na to, aby byl tým úspěsný. „Máme dobrý vztah a každý v týmu se stará o to, abychom vyhrávali. Je to dobrý kluk, který chce udělat vše pro to, aby byl ve vítězném týmu. Nic se nezměnilo mezi námi, byl jsem ve stejné pozici v minulé sezoně poslední zápas, než začala pandemie. Byl jsem mimo základní pětku. Je to o tom to respektovat a chtít vyhrát jako tým,“ připojil.



Proti Torontu devět hráčů Bulls zaznamenalo dvouciferný počet bodů, mezi nimi i Satoranský (10). White a Carter podle něj přijali roli náhradníků úplně v pohodě. Sám často s talentem Bulls Whitem komunikuje o tom, jak se cítí.

„Viděl jsem, co kouč řekl, a můžu potvrdit, že Wendel a Coby na to reagovali velmi dobře. Hráli oba skvělý zápas. Jsem rád, jak se nám to povedlo, není to nikdy jednoduché proti Torontu. Chyběli jim tři hráči základní sestavy, ale je to Toronto a není to proti nim snadné,“ doplnil Satoranský na adresu šampionů NBA z roku 2019.

Proti Raptors předvedl zatím nejlepší výkon kariéry s 23 body Williams. „Jsem za něj šťastný, že měl takový zápas. Je to skvělý kluk. Pořád se zlepšuje a neustále naslouchá a učí se, jak se zlepšovat. Jde mu to dobře,“ dodal Satoranský.