Kvalifikace o Tokio? Zastavilo by mě jen zranění, ujišťuje Satoranský

Dva nejnovější úspěchy nad Clevelandem (106:96) a Bostonem (102:96) drží Chicago v boji o start ve vyřazovacích bojích.

Bulls momentálně v tabulce Východní konference zabírají desátou příčku, tedy poslední postupovou do turnaje play in, v němž se mezi čtyřmi celky rozhodne o zbývajících dvou účastnících play off.

„Máme pořád velkou šanci se do play in dostat,“ zadoufal Satoranský na tiskové konferenci při příležitosti 500 dnů od začátku mistrovství Evropy 2022, jehož hostitelským městem je i Praha.

Celek jediného Čecha v NBA se musí mít na pozoru především před Washington Wizards a Toronto Raptors. „Ale náš program není tak náročný, jako mají další týmy. V posledních dvou zápasech se nám dařilo, hlavně v obraně, po konci základní části můžeme ještě hrát zajímavé zápasy,“ věří Satoranský.

Český reprezentant v nabitém programu zápolil se zdravím, kvůli necovidové viróze proležel dva dny a přišel o sobotní utkání, po nemoci jej také trápila bolest zad.

„Ještě nejsem stoprocentně fit, od toho se odvíjejí minuty, které hraji,“ přiznal Satoranský, který naposledy naskočil z lavičky a na palubovce strávil přes 18 minut. „Program sezony je tak náročný, že když ztratím dva dny, ztratím jeden zápas. Uvidíme, jestli má minutáž půjde nahoru, ale každým dnem se cítím lépe a lépe.“

K optimální regeneraci mu příliš nepomáhá enormní zápasové vytížení a s ním spojení cestování.

„Dbám i na jídelníček, spánek, což je složité, když třeba přijedete na hotel ve dvě ráno. Režim máme rozhozený a určitě to zápasy nějak ovlivňuje.“



Naopak vítaným impulsem je pro basketbalisty NBA návrat fanoušků na tribuny, například duelu Chicaga v Bostonu přihlíželo v ochozech 5 000 diváků. „To už byla slušná atmosféra,“ těšilo Satoranského.

„My jsme jeden ze tří týmů, které ještě fanoušky nemají, což je škoda. Ale když cestujeme do jiných měst, tak je cítit, že fanoušci se do hal vracejí a je to samozřejmě velké pozitivum pro nás jako hráče i pro celý basketbal.“

Momentálně jsou pro něj prioritou klubové povinnosti, pokud ovšem Chicago ukončí svou pouť sezonou dříve než na přelomu června a července, je Satoranský připraven vyrazit do Kanady a pomoct národnímu týmu kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu.

„Když budu zdravý, tak s tím počítám a trenér i všichni z realizačního týmu také.“

A že by se po výživném programu NBA případně cítil ubitý?

„Myslím, že reprezentace má na hráče neskutečný vliv co se týče pozitivní energie,“ odvětil.

„Vždycky vzpomínám, že když se k nám připojil Jirka Welsch, tak vypadal, že už nemůže hrát basketbal, ale za dva dny už smečoval v rozcvičení. Naše parta kolem nároďáku má na všechny pozitivní efekt a sílu do bojů o olympiádu nebudu muset nikde hledat.“