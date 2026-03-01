Satoranský smutnil: Věděli jsme, že Slovinci přitvrdí, ale odešla nám fyzička

Autor:
  22:07
Chtěl stejně jako dvakrát v prvním kvalifikačním okně dovést národní tým k vítězství. Tomáš Satoranský se opět ocitl ve středu pozornosti, ale v Jihlavě nakonec smutnil, Slovinci byli znovu nad české síly (84:86). „Samozřejmě to hodně mrzí, protože první poločas jsme hráli velice dobrý basketbal jak v obraně, tak v útoku,“ komentoval hvězdný rozehrávač.
Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.

Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027. | foto: Luboš VáchaMF DNES

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...
Tomáš Satoranský se vytáčí během zápasu kvalifikace o mistrovství světa v...
Trenér Luboš Bartoň v utkání kvalifikace mistrovství světa mezi Českem a...
Momentka z utkání kvalifikace mistrovství světa mezi Českem a Slovinskem.
10 fotografií

Jeho důležitost ilustrovala hned úvodní čtvrtina. Satoranský střídal za stavu 19:10, na palubovku se vracel ve chvíli, kdy český tým vedl jen 22:21.

A pak?

Patnáctibodová šňůra domácích, během které se slovinský kouč Aleksander Sekulič několikrát rozezleně obracel k lavičce.

Jistě, jeho výkon nebyl bezchybný, nasbíral 8 ztrát, ale ve statistice plus/minus se zastavil na čísle 13, dal 15 bodů, které doplnil 7 doskoky a 9 asistencemi. Několikrát vypomohl i v defenzivě, parádně zablokoval například Gregora Hrovata.

Prohru ovšem neodvrátil.

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Co se oproti první půli změnilo?
Myslím si, že to bylo víc faktorů. Odešla nám fyzička. Věděli jsme, že ještě přitvrdí. Samozřejmě můžete to vědět, ale potom záleží, co na to nohy. Ty byly asi unavené u všech. Na sobě jsem to hodně cítil, že mi odešly – do střelby, do nájezdů, v kontaktu. Bohužel. Ještě jsme zůstali v zápase, hráli jsme až do konce, měli jsme možnost vyrovnat, ale bylo tam až moc chyb.

Proč nevyšel váš poslední nájezd?
Zaprvé jsem přestal driblovat, což je školácká chyba. Druhá byla, že jsem šel pro faul a pak už jsem neměl nohy na zakončení. Myslel jsem, že by něco pískli, protože nějaký kontakt jsem tam cítil. Ale je pravda, že zápasy jsou v kvalifikaci hodně fyzické, což mě docela překvapuje. Je tady spousta rozhodnutí sudích, která jsou pro mě nová. Odpískají spoustu útočných faulů ve clonách, ale toho kontaktu nechávají dost. Slovinci si ale výhru zasloužili za to, jak bojovali ve druhém poločase.

Měli jste problém s metrem rozhodčích?
Myslím, že to bylo na obě strany. Nebylo to nefér vůči někomu. Samozřejmě bylo pár situací, kdy si myslím, že je mohli odpískat. Ale nebylo to nic strašného. Nechci nic svádět na rozhodčí, pro ně jsou taky ta kvalifikační okna netypická. Jednak je to nefér pro nás hráče, kteří mají takový kalendář. Ale to samé mají i rozhodčí, kteří musejí pískat tolik soutěží. Je to těžká situace pro všechny.

Tomáš Satoranský se vytáčí během zápasu kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi Českem a Slovinskem.

Co se vám po tak těsné prohře honí hlavou?
Mrzí mě to, protože si myslím, že toho obětuju dost v tom mém kalendáři. Kvalifikaci jsem začal s tím, že bych se chtěl ještě poprat o mistrovství světa. A s tím jsem přijel i sem. Určitě to nebyl ideální stav, když se prohrálo o čtyřicet ve Slovinsku. Trošku se ukázalo, že nám chybí rotace těch klíčových hráčů, jako byla v tom první okně. Mimo byli Ondra Sehnal, James Kárník. A to bylo hodně znát.

V čem konkrétně?
V moderním basketbalu nejde hrát všechno zvenku, jak jsme se přesvědčili. Odešla nám střelba a neměli jsme dost hráčů, abychom jim dali balon pod koš a tam s tím mohli něco vymyslet. To nám určitě chybělo. Bohužel nemáme moc na výběr v téhle době. Není moc hráčů, kteří by mohli přijet a vyrovnali se s touhle fyzičností. Uvidíme, jak se sejdeme na třetí okno.

Do něj už budete vstupovat v odlišné pozici.
Budeme muset vyhrát oba zápasy, abychom postoupili a měli co nejlepší bilanci do druhé fáze. Záleží, jak se sejdeme. Tým je jiný, když přijedu já. Byl by jiný, kdyby přijel Honza Veselý, James Kárník, Ondra Sehnal... Bude na tom hodně záležet.

Doplatili na své ideály. Příběh zapomenuté továrny na talenty, kterou prošel i Veselý

Pozitivním bodem byla určitě vyprodaná hala. Jak se vám před takovou kulisou hrálo?
Krásně, ale snažil jsem se to tolik nevnímat. Soustředil jsem se na zápas a nechtěl se vykolejit. Je úžasné, že se naplnila tahle hezká hala. Prohra mrzí o to víc. Lidi nás hnali dopředu, i když odešly síly, tak jsme vlastně i díky nim zůstali v zápase. Ale nepovedl se druhý poločas, to rozhodlo.

A co jihlavská arena samotná?
Myslím si, že oproti Pardubicím má výhodu pro basketbal v tom, že není tak velká. Nebo spíš je dobře udělaná tím, že lidi jsou blíž hřišti. Tu atmosféru vnímáte líp. Určitě je super mít takovou halu, která není daleko od Prahy a Brna. Vnímám to pozitivně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Satoranský smutnil: Věděli jsme, že Slovinci přitvrdí, ale odešla nám fyzička

Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.

Chtěl stejně jako dvakrát v prvním kvalifikačním okně dovést národní tým k vítězství. Tomáš Satoranský se opět ocitl ve středu pozornosti, ale v Jihlavě nakonec smutnil, Slovinci byli znovu nad české...

1. března 2026  22:07

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...

Zase ta druhá polovina utkání. Čeští basketbalisté v ní proti Slovincům byli opět horším týmem, přišli o nadějně rozehraný duel a po výsledku 84:86 zapsali druhou porážku v skupině H kvalifikace o MS...

1. března 2026  20:24,  aktualizováno  21:04

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Striplinová předvedla nejlepší střelecký výkon sezony ŽBL, Chomutov opět vyhrál

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Chomutovská basketbalistka Karoline Striplinová se postarala 34 body o nejlepší střelecký výkon této ligové sezony a pomohla svému týmu k vítězství na hřišti Basketu Ostrava 101:82. Levhartice...

1. března 2026  20:12

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

William Saliba z Arsenalu slaví gól v zápase s Chelsea.

Fotbalisté Arsenalu i po 28. kole anglické ligy drží první místo v tabulce. Rozhodl o tom triumf 2:1 ve šlágru proti Chelsea. Na třetí příčku se posunul Manchester United, který porazil Crystal...

1. března 2026  19:53

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Martin Ryšavý v zápase s Kometou.

Martin Ryšavý, liška ryšavá? Kdepak, kladenský hokejista ukázal, že není prohnaný. Jeho gesto fair play zazářilo v nedělní bitvě s Kometou, a dokonce se nějaký čas zdálo, že Rytíře vyjde draho....

1. března 2026  19:13

Šlo mi jenom o titul, výkony se mají skákat na velkých akcích, říká po triumfu Štefela

Halový mistr republiky ve skoku vysokém Jan Štefela, který zvítězil výkonem 221...

Jen pět dní poté, co v Banské Bystrici skočil 232 a dělil ho pouhý centimetr od osobního rekordu, se nejlepší český atlet minulé sezony a bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu výškař Jan...

1. března 2026  18:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.