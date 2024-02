Tahle parta ještě nekončí. Satoranský úřadoval a zářil: Cítil jsem se sám sebou

„Zápas mi střelecky sedl, ze začátku mi dávali dost prostoru, tak jsem byl trpělivý a hledal si dobré pozice. Potom mi tam spadly i některé těžší střely, ale moje charakteristika pořád zůstává v tom, že chci do hry zapojovat spoluhráče a zlepšovat týmový výkon,“ líčil 32letý rozehrávač Barcelony na tiskové konferenci.

I tak vás ale osobní výkon proti Britům jistě potěšil.

Jsem rád, že jsem se cítil víc sám sebou než při zápase v Řecku. Před ním bylo všechno strašně rychlé, cítil jsem se ještě unavený ze Španělského poháru, po kterém jsem musel během čtyřiadvaceti hodin přeletět z Málagy do Prahy, a ještě se stavovat v Barceloně. To bylo znát, navíc Řecko je nepříjemný soupeř.

Stihl jste si tedy odpočinout?

Ano, doufal jsem, že doma podám mnohem lepší výkon, což se mi naštěstí podařilo. Samozřejmě i díky tomu, že spoluhráče a jejich tendence znám. Diego (kouč Ocampo) mě taky trénoval, takže je nejdůležitější, abych si zase vzpomněl, jak se věci mají. Jsem rád, že se nám podařilo vyhrát, protože tahle výhra je velmi důležitá.

Vítězství se od vás čekalo, vnímali jste to před zápasem?

Potřebovali jsme vyhrát, ale šanci postoupit na EuroBasket bychom udrželi, i kdybychom měli skóre 0:2. Přeci jen ze skupiny jdou tři týmy ze čtyř. Ale před domácími fanoušky v Pardubicích jsme vyhrát chtěli, zároveň jsme věděli, že kvalifikace různě po světě nabídly spoustu překvapivých výsledků. Chile porazilo Argentinu, Bulharsko Německo, takže v těchto zápasech se může stát cokoliv.

Český basketbalista Tomáš Satoranský zakončuje přes bránícího Brita Noaha Horchlera.

Bude se vám teď vracet do Barcelony příjemněji, když Česko drží skóre 1:1, zatímco Španělé obě utkání prohráli?

Myslím, že na to rychle zapomenou, protože program je tak brutální, že nebudou mít čas nad tím přemýšlet. Vzhledem k tomu, co všechno vyhráli, je pro ně takovýhle začátek kvalifikace nezvyklý, ale oni mají velikou mentální sílu, která je požene dopředu.

V pondělí pozdě večer přišlo v Pardubicích skoro pět tisíc fanoušků, víc než loni na Victora Wembanyamu. Co to vypovídá o českém basketu?

Doufám, že diváci takhle budou chodit dál, jsem rád, že byli slyšet a halu naplnili. A zároveň si myslím, že tahle parta si to zaslouží. Ještě nekončíme a tím, že jsme přijeli v takovém složení, ukazujeme, že to s reprezentací myslíme velice vážně. Doufejme, že se nám na mistrovství Evropy podaří postoupit.

Čeští basketbalisté před duelem s Velkou Británií v rámci kvalifikace o mistrovství Evropy 2025 v Pardubicích

Spoluhráči chválili vaše rozehrávačské umění, jaké máte z pomoci parťákům v národním dresu pocity?

Nestandardní, protože tréninků není moc. I když znám kluky z dřívějška, tak teď jsem rok a půl hrál v úplně jiné roli a s hráči, s nimiž když nemusím, tak nejsem tolik na balonu. Musím si rychle zvyknout, ale pomáhá mi, že kluky znám z mistrovství Evropy a světa.

Po pátečním duelu v Řecku, který jste ztratili 64:72, jste říkal, že tým není tolik sehraný. Proti Británii jste se už cítili lépe?

Když se vyhraje, vidíte všechno lépe, každopádně myslím, že nás čeká ještě hodně práce. I pro Diega je situace náročná, nemá moc času. Hráče nechcete úplně přetrénovat, protože přijedou v průběhu náročné sezony, zároveň chcete zapojit co nejvíc věcí, které se dají využít do zápasů. Ze začátku jsme moc sehraní nevypadali, ale potom už jsme si sedli, protože jsme hráli rychlý basket, který nám vyhovuje. Myslím, že na tom můžeme stavět do listopadového okna.