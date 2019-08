Tahoun Satoranský: Střelecké výpadky přijdou. Musíme najít recept

„Takové vítězství se v přípravě cení,“ pochvaloval si český rozehrávač.

Právě Satoranský zastavil osmibodovou šňůru Polska – rovněž účastníka MS v Číně – na začátku druhého poločasu. Po jeho proměněném trestném hodu Češi naházeli deset bodů v řadě a opět se dostali do výraznějšího vedení.

„Zvládli jsme to spíš v obraně než v útoku,“ řekl Satoranský. „Byla to dobrá zkouška.“



V čem vás Poláci nejvíce prověřili?

Předvedli jinou obranu než v pátek Tunisko. Byli agresivnější. My tohle musíme líp číst, nabízet se a lépe si nahrát.

Střelecký výpadek jste ale přerušili a vedení si vzali zpět. Pomůže vám to psychicky do dalších zápasů?

Podobné momenty přijdou v přípravě i poté na mistrovství světa. Musíme se na to připravit a najít způsob, jak se opět vrátit do zápasu.

Čím se vrátili tentokrát?

Hlavně díky dobré obraně a rychlým protiútokům. Ty nám pomáhaly vždy. Navíc je důležité mít sebevědomí, když zrovna nemůžeme trefit koš.

To ukázali povedenými pokusy za tři body Bohačík, Hruban nebo Peterka.

Máme střelce. Boči (Bohačík) i Vojta (Hruban) táhli střelecky Nymburk po celou sezonu. A teď to stojí na nich i v reprezentaci. Navíc přichází i střelba od pivotů. Tím dostáváme soupeře pod tlak.

Na pražskou Královku dorazilo v sobotu 1850 diváků. Pomohli vám v dramatické koncovce?

Jsem rád, že basketbal láká. Přítomnost fanoušků pomáhá vždycky. Jsem rád, že po loňském letu, kdy jsme hráli v Pardubicích, plníme halu i v Praze.