Jedenadvacet šancí. Satoranský hraje o budoucnost. V NBA, či v Evropě?

„Soustředím se na své výkony a uvidíme, jaké jsou další šance na případnou budoucnost v NBA. Dveře si nezavírám, i proto jsem se rozhodl pro návrat do Washingtonu.“

U Wizards v roce 2016 začínal svou zámořskou kariéru a tamní organizaci včetně současného generálního manažera Tommyho Shepparda dobře zná.

„Dva měsíce jsem nehrál basket, potřeboval jsem rychle zapadnout,“ zdůvodnil.

Hned první duel ukázal, že u Wizards nebude jen do počtu. Při středeční výhře nad Detroitem 116:113 strávil na hřišti téměř patnáct minut a na vítězství se podílel třeba dvěma proměněnými šestkami jen pár vteřin před koncem.

„Nečekal jsem, že půjdu na koncovku, ale takový fresh start pomůže, když dlouhou dobu nehrajete a prakticky celou sezonu se trápíte.“

WASHINGTONSKÝ ZAČÁTEK. Tomáš Satoranský v roce 2016

Nastalá situace je výhodná pro obě strany. Český basketbalista po dlouhých měsících strádání snad konečně dorazil na adresu, kde může ukázat své dovednosti.

A Washington zase získal zkušenou výpomoc při absenci hlavní hvězdy týmu Bradleyho Beala, který je do konce sezony zraněný.

Navíc za minimální mzdu, podle renomovaného serveru basketball-reference.com pobírá Satoranský za zbylou část sezony 468 tisíc dolarů, zatímco smlouva, z níž jej vykoupilo San Antonio, mu garantovala deset milionů dolarů ročně.

V létě se bude Satoranský ucházet o nový kontrakt. Proto potřebuje hrát a ukázat se zájemcům.

Ovšem Washington momentálně nefiguruje na pozicích pro play off, což znamená, že reprezentační rozehrávač musí co nejlépe využít prostor do konce základní části.

Konkrétně jde o 21 duelů. Bude mu to stačit, když za celý ročník zasáhl jen do 34 zápasů ze 62?

„Dosavadní sezona mi dodala jednu z největších motivací, jakou jsem kdy měl,“ hlásí Satoranský, že ještě nemíní vyklízet pozice.

Ovšem splnit požadavky působit na nejvyšší úrovni, být platným členem sestavy a s týmem vyhrávat rozhodně nebude snadné naplnit. Obzvláště v NBA, v níž letos Satoranský zažil nepříjemné chvíle.

Nabízí se tedy varianta návratu do Evropy, třeba do Španělska, odkud se v roce 2016 na zámořské dobrodružství vydal.

Satoranského agent Phillip Parun ve čtvrtek uvedl následující: „Týmy, které Tomášův přínos vnímají, mají dlouhodobý zájem, a to na všech světadílech. Prioritou je, aby byl Tomáš zdravý, a uvidíme, co se bude dít v létě.“

O nejisté situaci vypovídá i to, že Satoranský s sebou ve Washingtonu nemá rodinu a bydlet bude jen v hotelu: „Nemá cenu si na zbytek sezony něco zařizovat.“