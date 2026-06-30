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Vzor na hřišti i mimo něj. Satoranský se po šesti sezonách loučí s Barcelonou

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  21:22
Rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony během utkání s Bayernem Mnichov v...

Rozehrávač Tomáš Satoranský z Barcelony během utkání s Bayernem Mnichov v Eurolize. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Satoranský najíždí do koše ve finále proti Valencii.
Tomáš Satoranský rozehrává útok proti Crvené zvezdě Bělehrad.
Tomáš Satoranský z FC Barcelona v euroligovém zápase s Anadolu Efes Istanbul
Tomáš Satoranský bráněný Vasilije Micičem během utkání Euroligy.
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Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Čtyřiatřicetiletému českému basketbalistovi vypršela čtyřletá smlouva a podle očekávání se s klubem, v němž strávil celkem šest sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, jenž už dříve ohlásil konec kariéry.

„FC Barcelona by rád využil příležitosti, aby mu veřejně poděkoval za jeho nasazení a popřál mu do budoucna vše nejlepší. ‚Sato‘ byl vzorem na hřišti i mimo něj a vždy projevoval svou charakteristickou soutěživou povahu,“ uvedl klub v prohlášení.

Satoranský do Barcelony přišel poprvé v roce 2014, po dvou letech zamířil do zámořské NBA, do katalánského týmu se vrátil v roce 2022.

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Hned v první sezoně s týmem slavil španělský titul, svoji první velkou trofej v kariéře, vysněného triumfu v Evropské lize se ale nedočkal.

Celkem v Barceloně odehrál 465 zápasů a získal sedm titulů, vedle ACB ligy i za Superpohár 2015 a Katalánskou ligu (2014, 2015, 2022, 2023 a 2024).

Je klubovým lídrem v počtu asistencí v Evropské lize, v 207 startech jich zaznamenal 888, v průměru 4,2 na utkání. Ve španělské lize mu patří druhé místo s 925 asistencemi v 229 zápasech (průměr 4 na utkání).

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