Buď lídr, neutíkej před zodpovědností. Rozjetý Satoranský táhne Barcelonu

Jen v posledních šesti březnových zápasech průměroval necelých 15 bodů a pět asistencí.

„Není snadné vrátit se z amerického basketbalu, ale vždy jsem si myslel, že evropský styl mi sedí víc,“ vyprávěl pro server basketnews.com po čtvrtečním euroligovém duelu s Panathinaikosem.

Po návratu ze zámoří si musel zvykat nejen na nové automatismy a spoluhráče, sžít se musel hlavně se svérázným trenérem Šarunasem Jasikevičiusem.

„V NBA mají větší moc hvězdní hráči, zatímco v Evropě je to úplně jiné, protože kouč může svěřence víc kontrolovat a řídit,“ srovnává Satoranský.

„Šaras byl taky rozehrávač, vždycky je skvělé, když trenér hrál na stejné pozici jako vy. Můžu se od něj hodně naučit, třeba kdy být agresivní, na co si dávat pozor...“ cení si rad litevského mistra Evropy z roku 2003 a trojnásobného šampiona Euroligy.

13 let čeká basketbalová Barcelona na euroligový titul

„Tlačí mě, abych byl lídrem, ukazuje mi, jak neutíkat před zodpovědností,“ líčí 31letý Čech.

FC Barcelona, jejíž dres hájí taktéž další český reprezentant Jan Veselý, v sezoně několikrát v závěru ztratila slibný náskok a pod Jasikevičiusem, který diktuje každou akci, se sehrávala. Před play off však nabírá úderný kurz.

V Eurolize je o jedinou prohru třetí, v ACB má na druhém místě stejně bodů jako vedoucí Real Madrid i třetí Baskonia. „Daří se nám, zlepšujeme se,“ přitakal Satoranský minulý týden po výhře nad Panathinaikosem 88:74.

Na úspěchu se podílel osmi body, zaznamenal shodně devět doskoků i asistencí. Věří, že v nadcházejících zápasech může březnové výkony ještě vylepšit. Potřebuje však zůstat zdravý, především se obává opětovných potíží s kotníkem, který si zranil už v srpnu loňského roku.

Po úrazu se snažil léčbu urychlit, aby stihl zářijový EuroBasket. V Praze nakonec hrál a pomohl Čechům do osmifinále, ale při klubovém angažmá bojoval s následky.

„S návratem jsem spěchal, protože jsem chtěl opravdu hrát,“ ohlíží se za EuroBasketem. Ještě v lednu kvůli zánětu v kotníku vynechal pět duelů. „Ale teď už se cítím fyzicky v pohodě, stejně tak jsem si zvykl na trenérův systém.“

Barcelonští v úterý večer nastoupí v Eurolize na hřišti Partizanu Bělehrad, pak jim budou do konce základní části chybět ještě tři zápasy. „Pro fanoušky je to skvělá soutěž, protože má Final Four a je velmi těžké ji vyhrát,“ ví Satoranský.

Katalánci na prvenství mezi evropskou elitou dosáhli naposledy v roce 2010, španělskou ligu opanovali v předminulé sezoně. „Když hrajete obě soutěže, může to být pořádná výzva. Navíc ve Španělsku můžete prohrát s kýmkoli,“ upozorňuje Satoranský.

Pokud má formu, jsou zaváhání o dost méně pravděpodobná.