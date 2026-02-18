Lawrence bude ještě lepší, věří kouč Slunety. K angažování Autreyho bylo blízko

Ondřej Bičiště
  9:16
Hledání poslední americké posily pro ligový finiš se basketbalové Slunetě protáhlo na více než dva měsíce, ale zdá se, že trpělivost se vyplatila. Pivot Kimani Lawrence posbíral za první dva zápasy v ústeckém dresu v průměru 12 bodů, a to ještě nemůže těžit z asistencí zraněného ústředního rozehrávače Tomáše Vyorala.
Kimani Lawrence, posila ústeckých basketbalistů, střílí v utkání proti Brnu.

Kimani Lawrence, posila ústeckých basketbalistů, střílí v utkání proti Brnu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústecký Ladislav Pecka útočí na brněnský koš.
Ústecká lavička slaví v utkání proti Brnu.
Zadumaný kouč Brna Martin Vaněk v zápase s Ústím
Ústecký Kimani Lawrence slaví s fanoušky výhru nad Brnem.


„Kimani ukazuje kvalitu, pomáhá nám tvrdostí a ochotou hrát ve vnitřním prostoru. Asi je hloupé říct, že bude ještě lepší, když dal 16 bodů, ale až ho ještě víc zapracujeme do našeho systému, jeho potenciál se projeví naplno,“ věřil ústecký trenér Tomáš Reimer po nedělní výhře 82:70 nad Brnem, k níž 203 centimetrů vysoký rekrut přispěl kromě 16 body i čtyřmi doskoky a jednou asistencí.

Do pivota se Sluneta trefila až na třetí pokus, Shamarkuse Kennedyho vyhodila už po pěti zápasech, v listopadu se pakoval i jeho nástupce J. D. Eatmon. Na náhradu za něj fanoušci čekali až do února. „Pozice čtyři a pět chtěla obměňovat půlka týmů v Evropě a hráči, kteří byli nabízení nám, neměli dostatečnou kvalitu,“ vysvětluje kouč ústecké přešlapování na místě.

Nymburk v semifinále poháru vyřadil Opavu, zahraje si o 18. trofej

I k příchodu sedmadvacetiletého Lawrence pomohla náhoda. Komárno, kde působil, se dostalo do finančních potíží a Ústí toho využilo. „Splňoval naše podmínky, aby byl rozehraný a měl zkušenosti s působením v Evropě. Sáhli jsme po něm a zatím dokazuje, že by nám mohl ještě hodně pomoct.“

Moc nechybělo, aby Sluneta sestavu vyladila o dvě americké hvězdy naráz. Ve hře byl i příchod Lamba Autreyho, jenž v Ústí trénoval.

„Existovala možnost, že by tu byli oba. Lamb od nás dostal nabídku, ale ve stejnou chvíli se mu ozvali z Mexika a tomu my nemohli konkurovat,“ vylíčil Reimer, proč oblíbenec fanoušků upřednostnil angažmá v týmu Pioneros de Los Mochis.

Zatímco česká část ústecké sestavy v čele s Vyoralem, Peckou a Potočkem šlape od začátku sezony, ideální složení cizinecké složky Sluneta nejspíš našla až teď.

Ústecká lavička slaví v utkání proti Brnu, Tomáš Reimer druhý zleva.

„Je to tím, že dříve tady byli hodně kvalitní Američané a ne tak dobří Češi, takže letos logicky nezbylo tolik peněz na cizince. Ten výběr je pak o to těžší. Někteří se nám nepovedli, ale nejsme jediní v lize. Když hledáte šest sedm hráčů každý rok, byl by zázrak, kdybychom všechny trefili,“ tvrdí Reimer.

Při skládání týmu měl jiný pohled než šéf Tomáš Hrubý. Ten preferoval kvalitu a užší kádr, kouč oželel hvězdu typu Varnera, nejlepšího střelce loňské ligy, požadoval spíš širší rotaci.

„Loni jsme měli výborný start do sezony, ale v závěru jsme to neukočírovali. Vypadli jsme ve čtvrtfinále, přitom naše ambice jsou semifinálové. Třeba teď dojdeme dál a řekneme si, že to byla dobrá volba, možná ne. Uvidíme na konci,“ zamýšlí se kouč.

Basketbalistky USK zahájí boj o postup do Final Six. Se Zaragozou přijede i Voráčková

Za svojí strategií si stojí. „Mně se líbí, jak je tým poskládaný, že můžeme kvalitně trénovat v deseti jedenácti lidech. Má to spád a pro mě je to cesta, kterou chci jít.“

Počáteční trable snad Sluneta už překonala, nyní zažívá úspěšné období. Nadstavbovou skupinu A1 rozjela třemi výhrami ze čtyř zápasů, padla jen s Pardubicemi. S rozjetým týmem exústeckého trenéra Jana Šotnara rupla i v dvojboji o pohárové finále, ve dvou ze tří duelů během sedmi dnů schytala od Beksy stovku. „Máme kvalitu, ale pokud chceme konkurovat těm úplně nejlepším týmům, musíme ještě zapracovat na obraně,“ velí Reimer.

