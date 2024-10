Nováčku, plavej! Trenéra Reimera zocelují napínavé ústecké koncovky

„Takové koncovky jsou i pro mě dobrá škola. Vyhodnocuji si je, dívám se zpětně, jestli jsem třeba neměl reagovat jinak. Ale zatím musím zaklepat, že nám volba hráčů na závěry vychází, tak snad to půjde dál nebo těch koncovek nebude tolik,“ přeje si 31letý trenérský benjamínek, jenž se sžívá s rolí šéfa lavičky úřadujících vicemistrů.

Kromě opojných pocitů po třech vyhraných koncovkách poznal už i zmar po nepovedeném finiši v domácím duelu s Brnem.

Jak si vyhodnotíte koncovku El Nordika v Děčíně? Udělal jste všechno dobře?

Musím se na to podívat. Třeba jsem i udělal něco špatně a mohlo to být o víc bodů a v pohodě. Ale tím, že se vyhrálo, tak se v tom člověk nebude tolik babrat a spíš si užívat tu pozitivní atmosféru.

Hráči vám docela dopřávají, abyste zkušenosti nabíral rychle. Ze sedmi vašich zápasů se čtyři rozhodly až v koncovkách.

Je jich docela hodně, ale my podle toho i skládali tým. Máme zkušenější hráče. Mít mladé kluky, určitě nemáme tolik vítězství, protože by to na ně víc dolehlo. Věděli jsme, že od Ústí budou velká očekávání, snad je zatím naplňujeme.

Máte bilanci pěti výher a dvou porážek, jste třetí v tabulce. Je to nad očekávání?

Nerad kalkuluji, neměl jsem žádná očekávání, šel jsem do angažmá s velkou pokorou. Jsem rád za to, jaký máme vstup, ale neděláme z toho vědu. Teď nás čeká sakra těžký zápas s Pískem, vše se může rychle otočit. Nesmíme lítat v oblacích, že se nám začátek povedl.

Lavička Slunety Ústí nad Labem oslavuje úspěšnou akci v derby s Děčínem.

Proč se povedl?

Musím říct, že jsme zase proti Děčínu předvedli dobrou obranu. V tréninku se na ni soustředíme, což je tady trochu nové, protože loni to bylo víc o útoku. Změna přišla s českým jádrem, čeští hráči mají mentalitu stejnou jako já, vědí, že se musí bránit. To nás zatím zdobí.

Chce se bránit i Američanům?

Jsou to víc hračičky, v Americe je vychovávají spíš do útoku, ale my máme super kluky, snaží se, nevypouštějí souboje. Výběr hráčů se nám povedl. Ještě se rozhlížíme po jedné posile, ale nic nás nenutí to uspěchat. Počkáme si, ten hráč nás musí opravdu oslovit.

Kde máte rezervy?

Určitě se můžeme zlepšit v útoku, já říkám, že i v obraně, ačkoliv někteří hráči si z toho už dělají srandu. Dostaneme málo bodů, a přesto jim pak pouštím videa z obrany. V útoku si musíme víc sdílet balon, nepředržovat ho, na tom musíme pracovat. Ale jsme nově složený tým, nemůžu čekat, že všechno půjde jako po drátkách.

Přiznal jste, že na tom nejste úplně skvěle s angličtinou. Už jste ji vypiloval, když ji teď denně používáte?

Přesně tak, když vyhráváme, tak hráči snad mým pokynům rozumějí. Je to každý den lepší.

Jak vám bylo, když domácí Děčín v derby srazil v koncovce váš osmnáctibodový náskok na pouhé dva body?

Nerad dávám navenek emoce, musíte zůstat klidný, nepřenášet to na hráče. Snažil jsem se je uklidnit a jsem rád, že to pak ti zkušení vzali na sebe. Šli jsme do kontaktu, vybojovali si faul a díky tomu jsme náskok udrželi. V hlavě mi určitě probliklo, jak to Děčín minule otočil v Opavě, ale byla to jen vteřinka. Člověk za žádných okolností nesmí ztratit víru.

Je to zatím vaše největší výhra v trenérské kariéře?

V Ústí nejsem tak dlouho, takže na mě tolik nedoléhá atmosféra toho zápasu. Člověk to vnímá, ale já si užívám každou výhru, protože víceméně všechno je pro mě nové. Největší výhrou bych to nenazval, ta snad ještě ve zbytku sezony přijde.