„Basket není sport, ve kterém by se to dalo na nejvyšší úrovni tak dlouho táhnout, klouby to nevydrží. Ale já vždy říkal, že chci hrát do čtyřiceti, teď už říkám minimálně do čtyřiceti. Jakmile začnete přemýšlet o konci, nedává smysl dál hrát,“ tvrdí majitel tří mistrovských titulů a celkově deseti ligových medailí.

Vás myšlenky na konec kariéry zatím nepřepadly?

Po každé sezoně vždy s radostí říkám, že to může být lepší. Jedna věc je, že člověk stárne, ale zase získává zkušenosti. Hodně věcí teď vidím, vědět to před deseti lety, možná bych se podíval ještě někam jinam. Ale mně to pořád baví, mám ohromnou motivaci se poměřovat s mladšími, s cizinci, mám v sobě touhu dokazovat, že jsem pořád lepší, přestože už mi pomalu začíná táhnout na čtyřicet. Ťukám na zuby, že zdraví slouží, dokud to tak bude a něco klubu budu přinášet, tak tady budu chtít hrát.

Jste ten typ, kterému to jde samo? Nebo už se musíte nějak speciálně udržovat?

Myslím, že mám nějaký dar po tátovi, on byl na tom velice dobře atleticky, vlastně oba rodiče. Určitě tam něco bude, na druhou stranu dřív jsem celé prázdniny skákal přes švihadlo, dělal jsem úplné nesmysly. Chtěl jsem vždy smečovat, to mě bavilo, je to můj život. Teď už je o spíš o tom, kdy si odpočinout, kdy regenerovat, co jíst. Protahování a regenerace už zabere víc času, trvá déle, než se člověk srovná na další zápas.

Smečováním přivádíte diváky do varu, je to náročnější pro staršího hráče? Rozmýšlíte si někdy, jestli zasmečovat, nebo volit snazší cestu?

Když jdu sám na koš, tak nikdy nepřemýšlím, co udělat. Až to jednou neudělám, tak skončím. (smích) Dokud jsem schopný tam vyskočit, tak nepřestanu, i když mi připadá, že ten koš se zvedá výš a výš. Ale pořád si to ještě užívám. Je to samozřejmě i pro fanoušky, ale i pro spoluhráče je ten efekt v zápase velký.

Jak jste vstřebal minulou sezonu, kdy Děčínu těsně uniklo ligové finále?

Už je to za námi, bohužel v paměti utkvěly víc ty negativní vzpomínky. Ale když to sečteme všechno dohromady, dá se čtvrté místo v lize a stříbro v poháru brát jako úspěšná sezona. Samozřejmě každý tam bude mít takové to škoda, ale... Vybrali jsme si i trochu smůly.

Děčín, 22.3. 2025, basket Děčín - Nymburk, utkání nadstavbové skupiny A1 NBL. Tomáš Pomikálek a jeho zlatíčka.

Co pro vás byl okamžik sezony?

Určitě semifinále s Brnem. Hezké bylo čtvrtfinále s Pískem, i z jejich strany to byla dobrá show, zápasy na zimáku měly šťávu. Ale v paměti bohužel nejvíc zůstane ta semifinálová série s Brnem.

I kvůli kauze Frey? Disciplinárka brněnského lídra potrestala za zdvižený prostředníček směrem k fanouškům jen pokutou, on pak 25 body v podstatě rozhodl sedmé semifinále.

Jsou nějaká pravidla, a pokud to tak může být, já to absolutně akceptuju. Asi se mělo stát, že jsme sedmý zápas semifinále s Brnem v podstatě prohráli jeho rukou.

A pak jste museli protrpět sérii o bronz.

My jsme měli finálové chutě, po tom zklamání bylo těžké hledat ten morál a energii. I když jsme ji měli, nedokázali jsme ji ze sebe dostat. Možná je zvláštní dát oběma týmům bronz, ale asi bych se přikláněl k tomu tu sérii nehrát.

Rivalita mezi Ústím a Děčínem se vyhrotila nedávnými ostrými výroky Tomáše Hrubého vůči děčínskému klubu i pivotovi Petru Macháčovi. Co o tom soudíte?

Víme, jaký Tomáš Hrubý je, potřebuje na sebe vztahovat pozornost, dělá to pořád. Skončili jsme v lize výš než oni, možná ho to trochu tíží, tak se opírá do takových témat. Je to zbytečné, fanoušci jsou pak taky naštvaní a jsou kvůli tomu zbytečné konflikty. Když to bude tvrdé mezi námi a Ústím na hřišti, je to v pořádku, ale nemělo by se to tahat nikam mimo.

Kauza skončila u ligové etické komise, byla to adekvátní reakce děčínského klubu?

Chápu, že pohár už přetekl. Tomáš Hrubý to přetáhl, bylo by lepší, kdyby se každý staral sám o sebe. Ať si říká něco o rivalitě, to k tomu patří, proto je derby Děčína s Ústím brané jako jeden z nejzajímavějších zápasů ligy. Ale proč do toho tahá naše hráče, že to nejsou basketbalisti?

Děčín v nové sezoně vstoupí do éry po Waltonovi. Překvapil vás odchod amerického rozehrávače?

Všichni jsme čekali, jak to dopadne. Bylo to rozhodnutí klubu, respektuju to. To jeho zranění byla hrozná škoda, bůh ví, jak by ta sezona dopadla. Víme, jaký styl hrál A. J. Walton, všichni jsme ho měli rádi, ale život jde dál.

Půjde do Ústí?

Může se stát cokoliv, nebylo by to poprvé, co se mezi Děčínem a Ústím odehrál takový přestup.

Vy jste se loni stal otcem, jak vám dává zabrat dcera?

Je boží, je to radost. Je to totální otočení života naruby, ale jednou se usměje a udělal bych pro ni cokoliv. Už chodí i na zápasy, zatím na poločasy, víme, jaký kravál dokáže být v Maroldovce. Ale od příští sezony bude chodit už na celá utkání. Už to i trochu vnímá, zatleská. A vypadá to, že brzy začne chodit, to pak teprve bude pořádná zábava.

Tomáš Pomikálek, kapitán basketbalistů Děčína, na helloweenské koláži.

Když jste zmínil tu Maroldkovku, jak vás letos hnali fanoušci?

Máme specifickou halu, skvěle postavenou, je jen škoda, že není dvakrát větší. To si myslím, že by teprve celá liga viděla, čeho jsou tady fanoušci schopní. Ty možnosti bohužel nemáme, ale i tak tu byla atmosféra zase parádní. I venku nám fanoušci hodně pomohli, při semifinále v Brně byli slyšet víc než domácí.

Čím je potěšíte v příští sezoně?

Naše cíle budou stejné jako vždy, určitě chceme postoupit do play off a pak se porvat o co nejlepší výsledek.