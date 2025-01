Nesmíme se bát dát někomu ránu. Kapitána štve vyměknutí Válečníků

Děčín letos vicemistra nepřelstil. Doma mu podlehl těsně 72:77, venku schytal nakládačky. Na sklonku roku 75:104, nyní 77:94. Přitom Sluneta byla oslabená o lídra Tomáše Vyorala a Armex kompletní.

„Hořeli jsme na doskoku, v obraně nám opět chyběla slabá strana, prohrávali jsme souboje jeden na jednoho,“ vypočítával negativa rozehrávač Tadeáš Slowiak. „Nechali jsme se vytočit rozhodčími a ostatními elementy, které do toho vůbec nepatří a nesmějí nás ovlivňovat.“

Podle Pomikálka vězí za mírným ústupem z válečnické DNA mentální nastavení. „Nesmíme se bát dát někomu ránu. Fajn, bude to faul, možná úmyslný. Jenže ten podnět – sorry, my sem nepřijeli nechat se zmlátit a prohrát o 20 – je důležitý. Bohužel v Ústí se to nepovedlo.“

Léta v derby kralovali Válečníci, v poslední době si trůn zarezervoval klub sídlící od Děčína proti proudu Labe. „Pro mě je hrozně těžké to sledovat,“ připustil pětatřicetiletý bodový lídr Armexu. „Nevím, jak to mají nastavené ostatní, ale já už jsem v Děčíně dlouho a rivalitu prožívám trošku víc. Prohrát derby je pro mě těžší než jiné zápasy. Ale jednu sezonu je tak, druhou jinak, teď se daří jim.“

Mužstvo trenéra Tomáše Grepla se po třech porážkách v řadě musí nadechnout, neboť je šesté a v ohrožení přímé účasti v play off. Sedmé Olomoucko dotírá, už stojí jen jednu výhru od Válečníků.

„Musíme se nakopnout zpátky. Když se podíváme na ligu, tak celá A1 včetně Olomoucka se zvedá. Bude těžké urvat nějakou venkovní výhru a doma to taky musí vypadat jinak než v Ústí,“ zavelel Pomikálek. „Pořád jsme Válečníci, ale čím víc se bude blížit play off, tím víc budeme musíme v tvrdosti přidávat.“

Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Tomáš Pomikálek z Děčína se přetahuje o míč s ústeckými Lesely Varnerem a Odinakachim Oguamou.

První čtyřce, která si vyslouží výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále, je Děčín vzdálený čtyři výhry. „Teď jsme teprve začali nadstavbu A1, zápasů je strašně moc, může se dít cokoli. Viz Písek – za celou sezonu prohrál dvakrát a nyní pětkrát ze šesti zápasů,“ upozornil kapitán. Děčínský sportovní nastřílelo manažer Jakub Důra tvrdí: „S výkonem jako v Ústí je jedno, proti komu hrajeme. Je to hlavně o nás. Pokud dokážeme předvést hru, jakou jsme už v letošní lize ukázali, pokud budeme hrát s energií a intenzitou, můžeme i v A1 urvat hodně výher.“

A třeba i nad Ústím, které dorazí do Maroldovky ve středu 12. března. Ve hře je i repete ve vyřazovací fázi. „Se Slunetou by to bylo zase velké,“ odtušil matador Pomikálek. „Ale my teď hlavně potřebujeme nějaké výhry, abychom se ideálně vyhnuli předkolu a měli z basketu zase radost a pocit, že nás to baví.“