Pomikálkův sezonní rekord: Motivace proti Ústí je velká, ale nevraživost nechci

Ondřej Bičiště
  14:11
Možná i štiplavá slova ústeckého šéfa Tomáše Hrubého o basketbalových Válečnících z Děčína vyhecovala jejich kapitána Tomáše Pomikálka k nejlepšímu výkonu sezony. Rivala Slunetu v letošním premiérovém El Nordiku srazil čtyřmi trojkami a celkově 21 body.
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Tomáš...

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Tomáš Pomikálek se raduje. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Kouč Děčína...
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Děčín slaví...
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hrdinové...
Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Ústecký šéf...
17 fotografií

„Vůbec bych to nebral jako nějaký vzkaz Tomášovi Hrubému. Nechci, aby tady vznikla nevraživost, je to jeden z nejsledovanějších zápasů, který přitahuje lidi, to je na tom to nejlepší,“ volil vůdce Válečníků smířlivý tón po vítězství 87:78.

Hrubý v létě poškádlil soka, když jeho styl hry nazval psychopatismem a o klubu mluvil jako o sektě, Děčín na to odpověděl výhrou a Pomikálek se střelecky rozparádil.

Cukrbliky a bublanina pro Děčín. Ovládl El Nordico a trenér zářil: Sladká výhra

Na dvouciferné číslo se už letos párkrát dostal, přes dvacet bodů se přehoupl poprvé až v derby. Náhoda? „Samozřejmě motivace proti Ústí je velká, ale člověk se zase musí držet trochu dole, aby to nepřehnal a nevycházely z toho zbytečné fauly. Body potěší, ale je fuk, kdo je dává. Jednou, v mém případě doslova, jsem to já, v dalších zápasech to bude někdo jiný. Důležité jsou hlavně výhry.“

A ty teď Válečníkům začaly naskakovat, ze tří domácích zápasů mají stoprocentní bilanci. „Musím to hodně zaťukat, nechci, aby to někdo zakřikl. Jsem za to rád, snad na to budeme v dalších zápasech navazovat,“ přeje si 36letý veterán.

Kvůli rekonstrukci haly Děčín startoval ligovou sezonu nezvykle dlouhou řadou sedmi venkovních zápasů, z níž vytěžil tři výhry. „Trošku jsme se trápili, jsme rádi, že jsme venku aspoň něco urvali. Takový zápas jako s Ústím, to bylo přesně to, co nám v té sérii chybělo. Nakopnout se takovým výkonem, zjistit, že to v nás je.“

Ani bitva s Ústím se pro Děčín nevyvíjela ideálně, musel dohánět ztrátu. „Oni do toho naběhli docela dobře, ale z naší strany to mělo zlepšující se tendenci, ve druhé půle se to naštěstí otočilo k nám. Měli jsme hodně útočných doskoků, ze kterých jsme těžili, trochu víc jsme i běhali. Rozhodla naše energie,“ tvrdil Pomikálek.

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hrdinové zápasu Tomáš Pomikálek (čelem) a Jaden Edwards.

Tu do Válečníků pumpovali i fanoušci ve vyprodané Maroldovce. „Je to boží, jsme tady jedna velká rodina. Je skvělé vidět, jak to ti lidé tady milují, strašně oceňuju, jak nás povzbuzují, ať se vyhrává nebo prohrává.“

Domácí hody si Válečníci a jejich fanoušci budou užívat ještě dlouho, ve své hale hrají dalších pět zápasů v řadě. Ten nejbližší už v sobotu proti USK Praha.

14. listopadu 2025  14:11

