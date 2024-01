Děčínský kapitán Pomikálek: Není konec sezony. Teprve začínáme

„Musíme se z toho oklepat, když se teď podívám na naši lavičku, tak vypadá, jako když jsme už vypadli a máme konec sezony. Ale tak to vůbec není. Teprve teď se o něco začne hrát,“ zdůraznil kapitán Válečníků Tomáš Pomikálek.

Po základní části NBL jste čtvrtí, jaká byla?

Dobrá je asi správné slovo, ale mohla být lepší. Teď jsme si to podělali dvěma prohrami na konci, na začátku nás taky mrzelo pár výsledků.

Zápas s Opavou odkoučoval jako hlavní trenér Robert Landa, který zaskočil za nemocného Tomáše Grepla. Ovlivnilo vás to?

Je to někdo jiný, dává jiné impulzy. Za mě to Bobo zvládl skvěle, nechal to na nás, snažil se do toho nevstupovat, nechal nás hrát. Ale postavili jsme se k tomu špatně, moc jsme mluvili, ale málo dělali. Primárně doskok nás stál zápas.

I bez hvězdy Nicholse jste se ale udrželi v ligové špičce, s čím půjdete do nadstavby?

Když budu realista, tak ideální bude urvat třetí místo. Opava trošku odskakuje, Nymburk se taky drží nahoře, teď nám bohužel trochu utíká i Ústí. Ale věřím tomu, že když navážeme na předešlé zápasy, můžeme se vyhoupnout výš.

Kromě ligového stříbra obhajujete také pohárové zlato a 31. ledna se ve své hale utkáte s ústeckým rivalem o postup do Final 8. Vítáte jedno derby navíc, v němž půjde o hodně?

Těším se na to, jsem rád, že to je Ústí, že si zahrajeme další severské derby. Tyhle zápasy přitáhnou lidi.

Ústecký šéf Tomáš Hrubý říkal, že byste derby hrál i se „zlomenou nohou“ a ještě byste zahrál životní zápas. Berete to tak prestižně?

Jsem rád, že to někdo takhle vidí, doufám, že u toho Tomáš neměl zkřížené prsty, když to říkal. (smích) V něčem je derby speciální, má to náboj.

Přál byste si i play off s Ústím a natřískané zimní stadiony?

Nevím, jestli by se to pojalo až tak, ale kdyby ano, jedině dobře. Hlavně ať basket lidi baví.

Pohárové finále se letos hraje v jiném formátu, čtyři nejlepší české týmy doplní elitní slovenská čtyřka. Dobrý nápad?

Je to k výročí 100 let česko-slovenského basketu, tak ano. Neříkám, že bych to tak dělal každý rok, ale při této příležitosti je to super. A my bychom rádi byli u toho.

A co bitva o ligové zlato? Může být zase bez Nymburku?

Před dvěma týdny jsme Nymburk porazili docela s přehledem, věřím tomu, že to klidně i letos může být bez nich. A ideálně s námi. (smích)