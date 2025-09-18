V Děčíně zase hledí vzhůru. Ať je to do třetice finále, přeje si kapitán Pomikálek

Místo míče popadli lopaty, pytle a pomáhali skládat metráky uhlí. I touhle netradiční teambuildingovou akcí basketbaloví Válečníci utužovali partu a ladili se na nový ročník NBL.
Děčínský kapitán Tomáš Pomikálek

Děčínský kapitán Tomáš Pomikálek | foto: BK Opava

Noah Carter z Olomoucka brání Tomáše Pomikálka z Děčína během bojů o třetí...
Děčínský kapitán Tomáš Pomikálek (vlevo) se tlačí k brněnskému koši, brání ho...
Tomáš Pomikálek pod košem v ostrém souboji s Matějem Dáňou (vlevo).
Jordan Brown si má co vysvětlovat s Tomášem Pomikálkem.
„Možná si někdo řekne, co to je za blbost, mají hrát basket, ale my potřebujeme strávit společný čas i mimo hřiště. Poznat se, zjistit něco o druhém, cítit se dobře. V tom je velká část našeho úspěchu,“ myslí si děčínský kapitán Tomáš Pomikálek, který načne už svou 20. ligovou sezonu.

„Je to pěkné, doufám, že ještě nebude poslední. Spousta hráčů takové štěstí nemělo, hrozně si toho cením. A k výročí by byla pěkná medaile,“ přeje si 36letý lídr Děčína.

Psychopatismus, sekta, řekl Hrubý o Děčínu. Válečníci ho ženou k etické komisi

V minulém ročníku NBL vám medaile těsně unikla, už jste to vstřebal?
Pořád to ve mně trochu vře, když si vzpomenu na prohrané sedmé semifinále s Brnem. Člověka to zpětně mrzí, začne přemýšlet, jestli nemohl udělat ještě něco navíc. Sebemenší rozdíl mohl rozhodnout o tom, že jsme mohli být dvakrát za sebou ve finále ligy, ale nakonec nebyli. Pokud nás letos bude čekat podobná sezona jako ta minulá, tak doufám, že do třetice už budeme šťastnější my.

Jaký máte dojem z týmu?
Nechci to zakřiknout, ale pocit mám dobrý, týmu věřím. Jsou tu nějaké změny, takže je potřeba se sehrát, zjistit, co kdo preferuje, abychom si na sebe zvykli a cítili se dobře. U nás to nikdy nefungovalo tak, že odtrénuju a rychle zmizím, snažíme se začlenit do týmu nové hráče. Zatím jsou trochu ostýchaví, rozkoukávají se.

Proto jste třeba společně skládali uhlí?
Poznáte se u toho i z jiné stránky, k tomu se navíc zapotíte. Barák byl na kopci, uhlí pod kopcem, vynášeli jsme patnáctikilové pytle a skládali je do sklepa. Samozřejmě někdo z legrace i trochu remcal, ale nakonec to byla super akce.

Jak na vás působí křídelník Dashawn Davis, který má nahradit hvězdu minulé sezony Jordana Ogundirana?
Je to ještě krátká doba, nechci dělat závěry, že se mi něco nezdá, nebo že je úžasný. Zatím si myslím, že všechny posily budou přínosem, Davis vypadá dobře atleticky, je hladový po míči, chce hrát. To je pro mě nejdůležitější.

Po odchodu A. J. Waltona budete mít ryze českou rozehrávačskou dvojici Slowiak - Feštr. Bude to fungovat?
Věřím, že jo. Vyzkoušeli jsme si to už v minulé sezoně, v její nejdůležitější části to fungovalo dobře. Co se týká statistik, měli jsme ještě víc výher než před zraněním A. J. Waltona. Tadeáš Slowiak je zase o rok zkušenější, už ví, co to obnáší, odehrál v play off těžké zápasy s Brnem a Pískem, to jinde nezískáte. Teď je na něm, aby na sebe tu tíhu netlačil až moc. Pořád jsme tým, musí vědět, že za ním budeme vždy stát a hlavně mu vždy pomůžeme, nemusí to rozhodovat sám.

Do přípravy s ligovým áčkem se v 16 letech zapojil i další rozehrávač a talent českého basketu Marek Houška. Jak to zvládá?
Musím říct, že jsem hodně mile překvapený. Pamatuju si, že jsem se taky zapojil do áčka v nějakých 16 nebo 17 letech a byl jsem z toho vykulený víc. On má za sebou neskutečné mezinárodní zápasy, to za nás vůbec nebylo. Je podobně hubený a vysoký, jako jsem byl v jeho věku já, ale má větší přehled, je vidět, že je vyhraný. I na trénincích, když hrajeme 5 na 5, nedělá takové ty dětské chyby. Přechod z mládeže do chlapů je největší skok, je to víc fyzické, agresivnější, ale on to dokáže ustát, nezmatkuje.

Vy ho znáte už od kočárku, není vám teď trochu proti srsti do něj na tréninku zajet?
Naopak! Říkal jsem mu už před pár lety, že si na něj počkám. A teď je ta chvíle tady. Já se proháněl s jeho tátou (klubovou legendou Jakubem Houškou) po hřišti, teď tady budu prohánět jeho syna, tedy spíš už bude prohánět on mě (smích). Upozorňoval jsem ho: Na hřišti budu první, kdo tě bude chránit, ale na tréninku ti zadarmo nic nedám. Tam tě nejlíp omlátíme, aby jsi si zvykl, že v zápase to bude ještě dvakrát horší. Je to pro něj nejlepší škola. Stojí proti němu větší a těžší chlapi, zkušenější, vědí, kde ho trefit, kde si počkat. Ale zatím to zvládá skvěle.

Kam by to mohl dotáhnout? Sní o NBA.
Vím, co tomu obětovali on i táta, čím si prošel odmala. Sotva lezl, už si kutálel míč před sebou, jako malý střílel trojky a ostatní kluci ještě ani nevěděli, co to trojka je. Pamatuju si celý jeho progres, a za to, co všechno pro to dělá, bych mu to fakt přál.

Děčín, 21.8. 2025, Jakub Houška, legenda basketbalového Děčína a jeho syn Marek Houška, který dovedl jako kapitán kadety k bronzu na ME U16 skupiny B, v 16 letech začne trénovat s ligovým áčkem Děčína.

Kvůli rekonstrukci haly budete hrát prvních sedm ligových zápasů venku a doma se poprvé ukážete až začátkem listopadu. Je to komplikace?
Start ligy bude náročnější, musíme se na to připravit, určitě nechceme začít několika prohrami, aby to ovlivnilo zbytek sezony. Asi by nebylo dobré mít po startu bilanci 0:6 a nechat se tím nějak zlomit. I kdyby se pár zápasů nepovedlo, musíme si uvědomit, že se to pak celé otočí a zase budeme hrát všechno doma v naší hale, s našimi fanoušky v zádech, kteří nás vždy vyhecují.

Nejvíc vyhecované bývá tradičně derby s Ústím, bude letos ještě peprnější kvůli ostrým výrokům šéfa Slunety Tomáše Hrubého na adresu Děčína nebo přesunu Adama Pecháčka k rivalovi?
Já to tak nevnímám. Když to řeknu blbě, jsme zboží, a kdo o něj má zájem, tak si ho vezme. Dobře, je to specifické, že to je tady kousek po vodě, zápasy s Ústím vždy měly šťávu a budou mít, to se nezmění. Ale ani si nemyslím, že by se to mělo ještě víc vyostřit.

