Pětatřicetiletý lídr Děčína to dokazuje nejen slovy, když Armexu ve čtvrtém čtvrtfinále ligového play off s Pískem teklo do bot, vzal na sebe těžké střely a zavelel k obratu.

I díky jeho osmnácti bodům má Děčín po vítězství 91:77 v sérii mečbol a už ve středu může slavit postup mezi nejlepší čtyři týmy. „Hrozně chci! Uděláme maximum, abychom to v Písku dotáhli.“

V obou domácích zápasech jste dvojciferně ztráceli, proč ty špatné úvody?

My máme domluvu, že oni nám vždy dají náskok u nich a my jim u nás (smích). Vím, že to tak vypadá, ale nevím, čím to je. Jestli jsme my i oni nervózní... Je větší tlak, doma se prostě musí. Asi potřebujeme 20 minut na to, abychom si uvědomili: Sakra, jsme doma, hrajeme v úžasné kulise před skvělými fanoušky. A až ve druhé dvacetiminutovce začneme hrát, co bychom chtěli.

Hraje se vám lépe, když dotahujete?

Možná nám musí trochu začít téct do bot, abychom si uvědomili, o co hrajeme. Je to play off, třetí tým s šestým. Oni nás poráželi celou sezonu, není nic lepšího, než jim to začít vracet.

Děčínský kapitán Tomáš Pomikálek

A to se daří, zatímco v sezoně jste s Pískem měli bilanci 1:3 na zápasy, v play off stejným poměrem vedete a jste krok od semifinále.

Ale je to fakt řežba, běhají 40 minut, drží konzistentní tempo, tým mají skvěle poskládaný. Naštěstí fyzická síla je zatím na naší straně. A zkušenosti. V začátcích posledních dvou zápasů se nám nikdo netrefil, ve druhé půli to šlo nahoru. Je to hra čísel, ale pokud budeme přecházet střely jen proto, že jsme v první půli nějaké nedali, tak to je cesta do pekel. Jsem rád, že jsme to urvali.

Stvrdíte postup do semifinále už ve středu v Písku?

Bavili jsme se s jejich fanoušky, prý by na nás nebyli naštvaní, kdyby to už doma neviděli. Oni jsou už bez tlaku, otáčet sérii z 1:3 se povedlo jen párkrát, ale my to nesmíme podcenit a myslet si, že když jsme je teď porazili nejvyšším rozdílem v sezoně, že to u nich bude stejné. Na nás se dvakrát za sebou usmálo štěstí, v Písku to může být opačně. Ale uděláme vše, abychom to ukončili.

Jak si užíváte zápasy na píseckém zimním stadionu, kde fandí tři tisícovky diváků?

Je super, že se k tomu někdo odhodlal. Je vidět, že v Písku basket táhne, lidi tam pobláznili, když dokážou vyprodat takovou halu.

Po nedělní výhře jste si během děkovačky plácali i s příznivci Písku, fanoušci si navzájem posílali před zápasem zdravice. Zažil jste někdy něco takového?

Je to výjimečné. Fanoušci Písku jsou na to skvělí, když jsme tam vyhráli druhý zápas, plácali si s námi a ještě nám nabízeli nějaké občerstvení, co jim zbylo ze zápasu. Žádná nevraživost, za to jsem rád, tak to má vypadat. Do Děčína dorazí velký fanklub, povzbuzují celý zápas, přijmou prohru. To je paráda.