Lidská rasa není od toho, aby jela na výkon. Kyzlink nejen o pokutách v Římě

Na palubovkách se Kyzlink prezentuje agresivním a mrštným stylem, obrany soupeřů rozebírá rychlými nájezdy. V uplynulých měsících zaujal hlavně v reprezentaci, proto je další tváří seriálu iDNES Premium Budoucnost pod koši před zářijovým EuroBasketem v Praze.

Když udeřila pandemie, prý jste si pohrával s myšlenkou skončit s basketbalem. Bylo to vážné?

Jsem typ hráče, který rád čerpá energii z publika. A když jsme od září do května hráli před prázdnou halou, tak na mě dolehl pocit nikoliv vyhoření, ale postrádání smyslu. Sport mě moc nebavil a nenaplňoval. Byl na nás velký tlak, ale neměli jsme zpětnou vazbu od fanoušků. Chyběl adrenalin. Došel jsem do bodu, kdy jsem z toho byl unavený, potřeboval jsem reset. Proto jsem se rozhodl, že sezonu 2021 začnu v USK Praha, což se osvědčilo. Zase jsem chuť do basketu získal.