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Zpátky ve hře. Světoběžník Kyzlink bude znovu rozdávat radost v Praze

Autor: ,
  21:53
Český basketbalista Tomáš Kyzlink

Český basketbalista Tomáš Kyzlink | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Tomáš Kyzlink během utkání s Norskem v předkvalifikaci o EuroBasket 2029.
Tomáš Kyzlink pálí během utkání s Norskem v předkvalifikaci o EuroBasket 2029.
Čeští basketbalisté před zápasem s Norskem v předkvalifikaci o EuroBasket 2029....
Český basketbalista Tomáš Kyzlink u míče v utkání s Belgií
50 fotografií
Český basketbalový reprezentant Tomáš Kyzlink se po pěti letech vrací do USK Praha. O příchodu třiatřicetiletého křídelního hráče informoval klub na sociálních sítích.

Kyzlink naposledy hrál za USK v úvodní části sezony 2021/22, než se vydal na další ze svých mnoha zahraničních angažmá. Nyní na instagramu k příspěvku o oznámení jeho příchodu připojil hashtag: „Zpátky ve hře.“

Na klubové úrovni nastupoval naposledy v únoru za tým Peking Royal Fighters v čínské lize. Koncem srpna se pak představil v kvalifikačních zápasech o mistrovství Evropy proti Belgii a Norsku.

Účastník tří evropských šampionátů Kyzlink má za sebou vedle Číny působení v klubech v Polsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku či Slovinsku.

Světoobčan po letech v Česku. Auda se vrací, jenže ne do Brna. Bude hrát v Praze

USK před novou sezonou posílil mimo jiné bývalý Kyzlinkův kolega z reprezentace Patrik Auda. Sedmatřicetiletý pivot se do české ligy vrátil po téměř dvou dekádách.

Pražský klub v posledních třech ligových ročnících vypadl v předkole play off a obsadil celkové 10. místo.

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