Zpátky ve hře. Světoběžník Kyzlink bude znovu rozdávat radost v Praze

Kyzlink naposledy hrál za USK v úvodní části sezony 2021/22, než se vydal na další ze svých mnoha zahraničních angažmá. Nyní na instagramu k příspěvku o oznámení jeho příchodu připojil hashtag: „Zpátky ve hře.“
Na klubové úrovni nastupoval naposledy v únoru za tým Peking Royal Fighters v čínské lize. Koncem srpna se pak představil v kvalifikačních zápasech o mistrovství Evropy proti Belgii a Norsku.
Účastník tří evropských šampionátů Kyzlink má za sebou vedle Číny působení v klubech v Polsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku či Slovinsku.
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Světoobčan po letech v Česku. Auda se vrací, jenže ne do Brna. Bude hrát v Praze
USK před novou sezonou posílil mimo jiné bývalý Kyzlinkův kolega z reprezentace Patrik Auda. Sedmatřicetiletý pivot se do české ligy vrátil po téměř dvou dekádách.
Pražský klub v posledních třech ligových ročnících vypadl v předkole play off a obsadil celkové 10. místo.