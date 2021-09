Basketbalista Kyzlink se vrací do USK, minimálně na úvod sezony

„Jako každý rok jsem začal individuální přípravu na Folimance s vidinou odchodu do zahraničí. Vzhledem k tomu, že jsem doposud nedostal nabídku, jež by vyhovovala nejen mým, ale i rodinným kritériím, rozhodl jsem se přijmout variantu zapojení se do přípravy s A-týmem USK Praha, za což jsem klubu velmi vděčný. Samotná možnost konfrontace s týmy jako Ludwigsburg nebo Würzburg byla zárukou kvalitní přípravy. Už se těším na soutěžní zápasy,“ prohlásil v tiskové zprávě Kyzlink.



Rodák z Vyškova má zkušenosti z Ligy mistrů nebo FIBA Europe Cupu. V minulosti působil ve španělském týmu Cáceres, slovinském Helios Suns Domžale, francouzském Bourgu a vedle druhé italské ligy v Treviglu či Sieně nastupoval také v prvoligových Benátkách, Virtusu Řím a naposledy Reggiu Emilia. V nejvyšší italské soutěži měl průměr 12,7 bodu na zápas.

„Jsme si vědomi, že Tomášovy ambice jsou stále hrát v zahraničí. Od toho se taky odvíjela naše dohoda, která je otevřena právě pro odchod do zahraničí. Navíc nad letošní sezonou visí další basketbalový vrchol Eurobasket 2022 v Praze. Naše spolupráce je založena na vzájemné pomoci, tak jak to u našich hráčů bývá zvykem,“ prohlásil manažer týmu Petr Jachan.

Kyzlink bude v USK nejstarším a nejzkušenějším členem jinak nejmladšího týmu v české nejvyšší soutěži. „Stejně jako loni s Patrickem Samourou tak zahájíme soutěž s novým impulzem. Tomášova kariéra může být inspirací pro naše mladé hráče. Čas ukáže, jak dlouho naše spolupráce bude letos trvat,“ dodal Jachan.