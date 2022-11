Když to zkrátka nepadá. Pohřbili jsme to, uznal muž bez týmu Kyzlink

Byl to právě Kyzlink, který v polovině třetí čtvrtiny nájezdem na černohorský koš uťal desetiminutovku bez koše, kterou český tým započal už v prvním poločase.

Zápas nakonec české křídlo s číslem 77 zakončilo se šesti proměněnými ranami z dvanácti pokusů. V českém týmu, který pálil v celém utkání s úspěšností 37 %, se v tomto ohledu Kyzlink vyjímal. Celkem zaznamenal třináct bodů, o jeden méně než nejlepší střelec národního týmu Vojtěch Hruban.

Po dvou měsících bez soutěžního basketu jste naběhl do klíčového utkání v reprezentaci. Jak jste se cítil?

Samozřejmě byla největší problém kondice. Basketbalové pohyby a dovednosti si tělo pamatuje. Problém nastává, když to neudýcháte. V tom druhém poločase už šlo vidět, že jsem měl s kondicí problém.

Zápas rozhodla pasáž na přelomu poločasů. Co se tam přihodilo?

Tradičně jsme začali dobře. Vytvářeli jsme si dobré pozice, především v rychlém protiútoku. Pak ale soupeř zagresivnil obranu a vymazal naše silné útočné stránky. Neměli jsme najednou volnou střelu, na každou jsme se nadřeli. To se pak s námi táhlo až do druhého poločasu, ve kterém jsme se taky nedokázali chytit. Byl to jeden z nejhorších výkonů, které jsme podali.

Pak se ale zdálo, že se vám nedaří ani z volných pozic. Byl tam už kromě pevnější obrany soupeře i nějaký psychický blok?

Je to o obojím. Když vám nepadne pár střel, tak je potřeba získat sebevědomí z jednoduchých situací. Rychlé protiútoky, nějaká ta smeč, cokoliv. Ani to jsme ale neměli. Nelze spoléhat pouze na střelbu z dálky, obzvlášť když nemáte úplně střelecký den.

S čím jste vstupovali do druhého poločasu?

Chtěli jsme především hrát víc přes Ondru Balvína, tam jsme viděli naši výhodu. On byl v prvním poločase dobře schopný vytvářet pozice pro střelce a pro sbíhající hráče. Pak ho ale začali zdvojovat. Na to se nám nepovedlo najít dostatečně efektivní řešení.

Černohorci vás přeskákali i na útočném doskoku. Zaznamenali o pět více než vy.

Útočný doskok je především o vůli a o tom nebát se kontaktu. Nechali jsme jim až příliš prostoru pod naším košem. To by se rozhodně nemělo stávat.

Jak byste zhodnotil výkon týmu bez řady opor?

Když máte jeden týden na to, abyste připravili nějaký solidní útočný sytém a hráči se ani pořádně neznají, nikdy spolu moc nehráli, je to těžké. Nechci se vymlouvat, ale bylo vidět, že v útoku nám to drhlo.

Dvacetiletý Richard Bálint odehrál téměř 25 minut. Šest bodů ve třech minutách zapsal David Böhm. Co říkáte na jejich příspěvek?

U mladých hráčů je hlavně důležité, ať si věří a hrají s odvahou. Je dobře, že tyhle kroky děláme teď. Čím dřív budou hrát, tím lépe je připravíme na budoucnost a na největší akce jako je Eurobasket nebo případně olympiáda.

S jakou mentalitou pojedete do Maďarska, když postup už je v podstatě nereálný?

Dneska jsme to bohužel pohřbili. Teď je potřeba soustředit se na budoucnost a budovat nějakou stabilní kostru, která bude konkurenceschopná. Vidíme, že ten mezinárodní basket se hraje v úplné jiném tempu než například česká liga. Je důležité, aby se hráči konfrontovali s tímto vyšším tempem častěji.