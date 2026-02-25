Oproti předchozím sezonám zkrátili zápasy v čínské CBA z 48 minut na 40. Omezení pro cizince ale zůstala stejná – během prvních tři čtvrtin můžou být v jednu chvíli na palubovce maximálně dva zahraniční hráči, v té poslední už jen jeden.
„A já jsem hrál za tým, kde jsme byli čtyři cizinci. Z toho dva hráli pětadvacet minut, my zbylí jsme se dělili o ten zbytek,“ přiblížil Kyzlink, který ovšem na reprezentační sraz dorazil ve skvělé náladě. „Vždycky se těším na kolektiv. Člověk nikdy neví, kdy je to naposledy, takže je potřeba k tomu přistoupit maximálně zodpovědně,“ připomněl dvaatřicetiletý světoběžník.
V Číně jste si ale moc nezahrál, viďte?
Za měsíc to vyšlo na dvanáct zápasů s průměry okolo deseti, dvanácti minut. Takže jsem se zase tolik nezapotil. (smích) Vytížení bylo menší a role úplně neodpovídala tomu, na co jsem byl v posledních letech zvyklý.
|
Kyzlink o Číně: Neumíte jíst hůlkami? Dělají si z vás srandu. Někdy jsou jako roboti
Nechystají se i další změny, co se týče cizinců?
Je dost možné, že během této sezony zjistí, že bohatě stačí jen tři cizinci na tým. Za současných pravidel se čtyři nevyplatí. Navíc se jim osvědčilo, že v závěru odpovědnost přenáší na domácí hráče. Úplně se nechtějí dívat jen na Američany, kteří hrají jeden na jednoho.
A vy budete v Pekingu pokračovat?
To si člověk v Číně nemůže být jistý. Situace je otevřená. Kdyby se vracel, můžu jen do stejného týmu. V rámci CBA nejde v průběhu sezony pendlovat. Je možné, že mě na zbytek sezony, na nějaký měsíc a půl, ještě povolají. Ale mám dojem, že se to spíše nestane. Potřebují spíše hráče, který jim dá bod na minutu, což jsem nebyl schopný doručit za těch deset minut. Budou hledat alternativu.
Co tedy dál?
Dobrá otázka! Jsem známý tím, že mi nevadí čekat do poslední chvíle. Nechávám to otevřené a uvidím po nároďáku. Je taky dost možné, že tímhle reprezentačním oknem pro mě sezona skončí.
Rodina vaše rozhodnutí nějak ovlivní?
Ani ne, i další měsíční angažmá v Číně by se dalo zvládnout. V Evropě jako variantu vidím Itálii, taky třeba Řecko. Ale opravdu teď nevím.
A co USK?
Tuhle sezonu neklapne i vzhledem k tomu, v jaké situaci se ten klub nachází. Nemám pocit, že by tam aktuálně potřebovali hráče mého typu. Mají kvalitní Američany, Ondra Švec dostal zásadní roli. Myslím, že by to neprospělo ani jedné straně.
Vyhlížíte cestu do Slovinska? Tam jste taky v minulosti hrál.
Těším se, jen je škoda, že nebudeme hrát v Lublani. Koper je více na periferii, ale tam jsem snad ještě nehrál. Když jsem působil v Domžale, neměli tým v první lize. Na objevování ale nebude moc času, přijedeme autobusem, zatrénujeme si, další den je zápas a po něm hned odjíždíme. Domácí publikum určitě vytvoří skvělou atmosféru.
Tu čekáte i v Jihlavě?
Už se ke mně dostalo, že bude vyprodáno. Nová hala, velká očekávání!
Na angažmá v Domžale vzpomínáte v dobrém?
Dokonce bych řekl, že extrémně pozitivně. Hráli jsme Champions League, ve skupině jsme potkali i Nymburk. Celkově jsem měl velmi dobrou roli a cítil jsem, že mi to pomohlo i směrem k nároďáku. Sezona byl podařená.
Dalším pojítkem je lublaňský Slovan, který vás ještě jako teenagera vábil.
Tam jsem byl asi na dvoutýdenní zkoušce, ale na angažmá jsme se nakonec nedomluvili.
Jak těžké bude Slovincům čelit s řadou absencí?
Kvalifikační utkání jsou hodně nepředvídatelné. Zápas v Koperu bude extrémně těžký, Slovincům půjde o hodně. Pak bude záležet i na finální sestavě pro Jihlavu, jestli se přece jen někdo nepřipojí. Ale i tak musíme jít do obou duelů s čistou hlavou a s cílem zvítězit. Nemůžeme už v autobuse prohrávat od dvacet, to by vývoji kvalifikace neprospělo.
|
Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas
Zamotaná je v českém týmu hlavně situace na rozehře. Tušíte, jestli budete zaskakovat i vy?
Budeme se tam muset protočit ve větším počtu. Ondra Sehnal byl naším hlavním dirigentem hry, když nebyl Tomáš Satoranský. Teď bude zodpovědnost mnohem větší i na křídlech. Musíme pomoct s převedením míče a snažit se dát hře nějakou strukturu a organizaci. Zase bych ale neřekl, že jsme se sešli v extra nestandardní sestavě. Už jsme párkrát v takové situaci byli.