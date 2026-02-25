Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Autor:
  6:27
Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáš Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším basketbalovým dobrodružstvím do Číny, kde nastupoval za pekingské Royal Fighters. „Ale změnila se tam pravidla, takže bych to angažmá označil za nestandardní,“ usmál se v Poděbradech, kde se s národním týmem od pondělí připravoval na pokračování bojů o světový šampionát.
Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Česká reprezentace na srazu před kvalifikačními duely o MS se Slovinskem.
Tomáš Kyzlink a Vojtěch Hruban na tréninku české reprezentace v Poděbradech.
Česká basketbalová reprezentace po tréninku v Poděbradech.
Tomáš Satoranský a Tomáš Kyzlink v utkání kvalifikace o postup na mistrovství...
25 fotografií

Oproti předchozím sezonám zkrátili zápasy v čínské CBA z 48 minut na 40. Omezení pro cizince ale zůstala stejná – během prvních tři čtvrtin můžou být v jednu chvíli na palubovce maximálně dva zahraniční hráči, v té poslední už jen jeden.

„A já jsem hrál za tým, kde jsme byli čtyři cizinci. Z toho dva hráli pětadvacet minut, my zbylí jsme se dělili o ten zbytek,“ přiblížil Kyzlink, který ovšem na reprezentační sraz dorazil ve skvělé náladě. „Vždycky se těším na kolektiv. Člověk nikdy neví, kdy je to naposledy, takže je potřeba k tomu přistoupit maximálně zodpovědně,“ připomněl dvaatřicetiletý světoběžník.

V Číně jste si ale moc nezahrál, viďte?
Za měsíc to vyšlo na dvanáct zápasů s průměry okolo deseti, dvanácti minut. Takže jsem se zase tolik nezapotil. (smích) Vytížení bylo menší a role úplně neodpovídala tomu, na co jsem byl v posledních letech zvyklý.

Kyzlink o Číně: Neumíte jíst hůlkami? Dělají si z vás srandu. Někdy jsou jako roboti

Nechystají se i další změny, co se týče cizinců?
Je dost možné, že během této sezony zjistí, že bohatě stačí jen tři cizinci na tým. Za současných pravidel se čtyři nevyplatí. Navíc se jim osvědčilo, že v závěru odpovědnost přenáší na domácí hráče. Úplně se nechtějí dívat jen na Američany, kteří hrají jeden na jednoho.

A vy budete v Pekingu pokračovat?
To si člověk v Číně nemůže být jistý. Situace je otevřená. Kdyby se vracel, můžu jen do stejného týmu. V rámci CBA nejde v průběhu sezony pendlovat. Je možné, že mě na zbytek sezony, na nějaký měsíc a půl, ještě povolají. Ale mám dojem, že se to spíše nestane. Potřebují spíše hráče, který jim dá bod na minutu, což jsem nebyl schopný doručit za těch deset minut. Budou hledat alternativu.

Co tedy dál?
Dobrá otázka! Jsem známý tím, že mi nevadí čekat do poslední chvíle. Nechávám to otevřené a uvidím po nároďáku. Je taky dost možné, že tímhle reprezentačním oknem pro mě sezona skončí.

Tomáš Kyzlink a Vojtěch Hruban na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Rodina vaše rozhodnutí nějak ovlivní?
Ani ne, i další měsíční angažmá v Číně by se dalo zvládnout. V Evropě jako variantu vidím Itálii, taky třeba Řecko. Ale opravdu teď nevím.

A co USK?
Tuhle sezonu neklapne i vzhledem k tomu, v jaké situaci se ten klub nachází. Nemám pocit, že by tam aktuálně potřebovali hráče mého typu. Mají kvalitní Američany, Ondra Švec dostal zásadní roli. Myslím, že by to neprospělo ani jedné straně.

Vyhlížíte cestu do Slovinska? Tam jste taky v minulosti hrál.
Těším se, jen je škoda, že nebudeme hrát v Lublani. Koper je více na periferii, ale tam jsem snad ještě nehrál. Když jsem působil v Domžale, neměli tým v první lize. Na objevování ale nebude moc času, přijedeme autobusem, zatrénujeme si, další den je zápas a po něm hned odjíždíme. Domácí publikum určitě vytvoří skvělou atmosféru.

Tu čekáte i v Jihlavě?
Už se ke mně dostalo, že bude vyprodáno. Nová hala, velká očekávání!

Na angažmá v Domžale vzpomínáte v dobrém?
Dokonce bych řekl, že extrémně pozitivně. Hráli jsme Champions League, ve skupině jsme potkali i Nymburk. Celkově jsem měl velmi dobrou roli a cítil jsem, že mi to pomohlo i směrem k nároďáku. Sezona byl podařená.

Tomáš Kyzlink z Domžale během utkání v Nymburce.

Dalším pojítkem je lublaňský Slovan, který vás ještě jako teenagera vábil.
Tam jsem byl asi na dvoutýdenní zkoušce, ale na angažmá jsme se nakonec nedomluvili.

Jak těžké bude Slovincům čelit s řadou absencí?
Kvalifikační utkání jsou hodně nepředvídatelné. Zápas v Koperu bude extrémně těžký, Slovincům půjde o hodně. Pak bude záležet i na finální sestavě pro Jihlavu, jestli se přece jen někdo nepřipojí. Ale i tak musíme jít do obou duelů s čistou hlavou a s cílem zvítězit. Nemůžeme už v autobuse prohrávat od dvacet, to by vývoji kvalifikace neprospělo.

Musíme být připravení, že Saty nebude, ví Bartoň. Ve Slovinsku čeká nejtěžší zápas

Zamotaná je v českém týmu hlavně situace na rozehře. Tušíte, jestli budete zaskakovat i vy?
Budeme se tam muset protočit ve větším počtu. Ondra Sehnal byl naším hlavním dirigentem hry, když nebyl Tomáš Satoranský. Teď bude zodpovědnost mnohem větší i na křídlech. Musíme pomoct s převedením míče a snažit se dát hře nějakou strukturu a organizaci. Zase bych ale neřekl, že jsme se sešli v extra nestandardní sestavě. Už jsme párkrát v takové situaci byli.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Zaragoza vs. ZVVZ USK PrahaBasketbal - Předkolo play off - 2. utkání - 25. 2. 2026:Zaragoza vs. ZVVZ USK Praha //www.idnes.cz/sport
25. 2. 20:00
  • 2.00
  • 16.20
  • 1.93
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Na měsíc v Číně. A dál? Klidně budu čekat, říká Kyzlink. Těší se na bouřlivé Slovince

Tomáš Kyzlink na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Kvůli rodičovským povinnostem začala sezona pro Tomáš Kyzlinka se zpožděním. Nejdříve jen vypomohl české reprezentaci s úspěšným rozjezdem kvalifikace o MS 2027 a teprve v lednu se vydal za dalším...

25. února 2026  6:27

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

Premium
Lukáš Dostál zklamaně odchází z arény po prohře s Kanadou.

Do Milána na olympijské hry dorazil z českých hokejistů v NHL jako první. S cestou zpátky za moře po vypadnutí ve čtvrtfinále s Kanadou taky nečekal, hned pelášil na trénink v Anaheimu. „Na olympiádu...

25. února 2026

Šok v Lize mistrů. Loňský finalista Inter končí, také doma prohrál s Bodo/Glimt

Radost versus smutek. Brankář Bodo/Glimt Haikin se raduje z historického...

Minulé jaro hráli finále Ligy mistrů, teď se fotbalisté Interu Milán nepodívají ani do osmifinále. Senzačně totiž končí už v předkole play off. Nad síly Italů byl i v úterní odvetě norský celek...

24. února 2026  18:45,  aktualizováno  23:31

Štefela vyhrál v Banské Bystrici, dostal se na druhé místo světových tabulek

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Bronzový výškař z loňského mistrovství světa Jan Štefela vyhrál Banskobystrickou laťku výkonem 232 centimetrů. Čtyřiadvacetiletý atlet o jediný centimetr zaostal za osobním rekordem, už jako jistý...

24. února 2026  22:41

Lehečka ve třech setech přemohl Nardiho, v Dubaji slaví i Menšík. Zdolal Hurkacze

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji.

Český tenista Jiří Lehečka v prvním kole turnaje v Dubaji po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo. Postup na turnaji...

24. února 2026  18:26,  aktualizováno  22:14

Řítil se v převráceném stroji. Bobista po hrozivé havárii na ZOH opustil nemocnici

Rakouský čtyřbob vedený Jakobem Mandlbauerem po převrácení ve druhé jízdě na...

Rakouský bobista Jakob Mandlbauer byl tři dny po těžké nehodě v olympijském závodě čtyřbobů propuštěn z nemocnice do domácího léčení. Sedmadvacetiletý pilot byl od neděle v Salcburku v péči...

24. února 2026  21:40

Boleslav po otočce živí naděje na play off. Moře nestačil náskok dvou gólů, bere bod

Jan Buchtel z Mladé Boleslavi slaví gól do sítě Olomouce.

Hokejová extraliga se blíží do závěru základní části, předehrávku 48. kola obstarali hráči Mladé Boleslavi a Olomouce. Ačkoliv Hanáci vedli ve středních Čechách už 2:0, nakonec se musejí spokojit s...

24. února 2026  17:20,  aktualizováno  21:05

Odveta Zápasu století! Boxerské legendy se znovu potkají v ringu

Filipínec Manny Pacquiao a Američan Floyd Mayweather Jr. se spolu utkali 2....

Před jedenácti lety psali Floyd Mayweather Jr. a Manny Pacquiao boxerskou historii. V takzvaném Zápase století lámali rekordy ve sledovanosti i tržbách a jejich duel se tak stal jednou z největších...

24. února 2026

Šéf paralympioniků: Sportovci bojkot schválili. Zakončení je otevřené téma

Šéf Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Přesně před čtyřmi roky začala válka na Ukrajině, Rusko na sousední zemi zaútočilo mezi olympijskými a paralympijskými hrami. Za deset dní začíná paralympiáda v Itálii a Mezinárodní výbor nedávno...

24. února 2026  17:50

Češi brali víc než Američané nebo Norové. Kolik vydělali medailisté na olympiádě?

Běžec na lyžích Johannes Klaebo si z Milána a Cortiny odvezl šest zlatých...

Pro fanoušky je na konci olympijských her nejdůležitější počet medailí. Samotní sportovci pak za každý kov dostávají od národních asociací finanční prémie, které se různí. Které státy svým sportovcům...

24. února 2026  17:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Mohl mít rekord šampionátů, Advocaat se ho kvůli rodině vzdal. Připadne Koubkovi?

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Známý německý trenér Otto Rehhagel ve službách řecké fotbalové reprezentace se po zápase na hřišti naoko přel se slavným Diegem Maradonou, tehdy koučem Argentiny. Památná scéna z mistrovství světa v...

24. února 2026  16:38

Biatlonista Giacomel podstoupil operaci srdce, na olympiádě ho zastavila arytmie

Tommaso Giacomel střílí během hromadného olympijského závodu v Anterselvě.

Italský biatlonista Tommaso Giacomel podstoupil po olympijských hrách menší operaci srdce. Stříbrný medailista ze smíšené štafety kvůli zdravotní indispozici nedokončil v pátek v Anterselvě závěrečný...

24. února 2026  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.