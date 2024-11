Basketbalista Kyzlink vyrazil z Číny pro úspěch s českými „Lvy“

Parťák Balvín, který v zemi středu působil už předtím, Kyzlinkovi tamější džob de facto dohodil. Tedy ten první, v Ťiang-su Jen-nan Su-kche.

Česko – Nizozemsko Čtvrtek 18.00 online

„Ondra mě doporučil do týmu, který v Číně hraje dvouměsíční letní ligu. Dostal jsem se tak do kontaktu s jeho agentem, který tam teď zastupuje i mě, a to mi dopomohlo k angažmá v CBA (Chinese Basketball Association, nejvyšší soutěž v Číně),“ popisuje Kyzlink.

Jeho novým zaměstnavatelem se stal Ťi-lin Northeast Tigers sídlící v Čchang-čchunu na severovýchodě obrovské země.

„Zatím tam jsem moc spokojený. Je fajn si na sklonku kariéry vyzkoušet odlišný styl basketbalu a jiné prostředí,“ líčí světoběžník, který „venku“ působil i ve Francii, Španělsku, Slovinsku, Itálii či Německu.

Ťi-lin drží v CBA s pěti vítězstvími i porážkami 11. příčku, která by stačila na předkolo play off.

„Je to etablovaný tým, v lize má dvacetiletou historii. Cíl je udržet se v play off zóně,“ potvrzuje Kyzlink. Prosadit se do zápasové sestavy není v Číně nijak jednoduché, protože do toho drsně promlouvají cizinecké kvóty. Sice se hraje po americkém vzoru na 4 x 12 minut, ovšem na soupisce mohou být maximálně čtyři zahraniční hráči a do zápasu pustí pouze dva. Navíc ne na celou dobu.

„Ve čtvrté čtvrtině už z nich může hrát pouze jeden a já se tam dostanu minimálně, protože v týmu máme Američana Dominiquea Jonese, legendu CBA, který má průměr 35,5 bodu, 10 doskoků a 12 asistencí,“ konstatuje Kyzlink.

S národním mužstvem „Lvů“ však nyní opět trochu přičichne k evropskému basketu — v týdnu se chystal na dvojzápas kvalifikace o mistrovství Evropy 2025 proti Nizozemsku. K prvnímu nastoupí dnes v 18 hodin v enteria areně.

„Těším se ohromně, protože člověk nikdy neví, kdy se před fanoušky v Česku představí naposledy. Jsem vděčný, že jsem zdravý a že mohu být součástí týmu. Chci se podílet na dalším reprezentačním úspěchu a doufám, že to zvládneme,“ přeje si.