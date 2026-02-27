Získali sebevědomí. I nestřelci pálili, mrzelo Kyzlinka po prohře se Slovinskem

Daniel Czolko
  22:43
Od našeho zpravodaje ve Slovinsku - Věděl, že Slovincům ve druhé půli dopřáli až příliš mnoho šancí. „Dostali se do laufu. Pak je s takovým týmem, jakým oni jsou, těžké hrát. To se za dva dny nesmí opakovat,“ burcoval Tomáš Kyzlink, s 18 body nejlepší střelec zápasu kvalifikace o MS 2027, který ovšem dopadl pro české basketbalisty vysokou porážkou 59:99.
Český křídelník Tomáš Kyzlink během zápasu ve Slovinsku

Český křídelník Tomáš Kyzlink během zápasu ve Slovinsku | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Čeští basketbalisté Richard Bálint a David Böhm se povzbuzují.
Český basketbalista David Böhm zakončuje na slovinský koš, brání ho Alen Omič.
Český rozehrávač Vojtěch Sýkora u míče v zápase se Slovinskem.
Český basketbalista Tomáš Kyzlink zakončuje na slovinský koš.
20 fotografií

Přitom první půle tak jednoznačný ráz rozhodně nenaznačovala. Svěřenci Luboše Bartoně sice ani jednou nevedli, ale zároveň se jim dařilo soupeře nepustit do většího trháku.

Jenže po poločase přišla veškerá snaha Čechů vniveč, Slovinci na palubovce vládli a navýšili rozdíl na čtyřicet bodů. „Což je hrozná škoda,“ litoval Kyzlink.

Skóre navíc může hrát v kvalifikaci velkou roli.
Bude se to dohánět hrozně těžko. Nemůžeme ale věšet hlavy a ten zápas takhle odevzdat. Víme, že se v téhle kvalifikaci každý bod počítá. Do toho domácího utkání nesmíme jít s mentalitou, že potřebujeme jenom vyhrát. Mělo by to být nejlépe o dvacet bodů.

Které věci zásadně změnit?
Musíme být daleko tvrdší, především na obranném doskoku. Je pravdou, že jsme trošku menší na pivotu, teď nám ještě vypadl Martin Svoboda. Nebylo jednoduché odstavovat hráče. Ale myslím, že druhý zápas bude úplně o něčem jiném, když se obranný doskok lépe pokryje.

Český basketbalista Tomáš Kyzlink zakončuje na slovinský koš.

Byl právě pod košem největší rozdíl?
Když dáte soupeři tolik druhých šancí, začne si věřit. Nebáli se najíždět, vytvářeli si skvělé pozice. Hrozně těžko se pak brání. Nakonec i hráč jako Samar, který není považovaný za střelce, vám tam začne sypat trojky, což by se za vyrovnaného stavu nemohlo stát.

Proč byli Slovinci oproti první půli lepší na doskoku?
Myslím si, že to bylo doopravdy především v tom, s jakou agresivitou Slovinci chodili na útočný doskok. A pak jsme jim nechali strašně moc volných střel. Tenhle tým se dostane do laufu, získají sebevědomí a už se hrozně těžko zastavujou.

Co s tím?
Měli bychom si víc pomáhat, být aktivnější v rotacích a většinu clon přebírat. Možná stojí za úvahu i zdvojení Omiče. Musíme se podívat na video, zanalyzovat to a připravit se daleko líp na ten druhý zápas.

Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli

Použijete pro další zápas poznatky z první půle, kdy domácí dali jen dvě trojky ze šestnácti pokusů?
To bylo právě ono. Do jisté míry jsme pokryli doskok a obranné rotace mi přišly lepší. Pak jsme se prostě rozpadli jako domeček z karet. A když to Slovinci vycítí, tak po vás jdou. Náskok už pak jen navyšovali.

Cítili jste hodně i absenci rozehrávačů Satoranského se Sehnalem?
Ani si nemyslím, že tohle byl ten hlavní problém, jelikož jsme to prohráli především na doskoku a na druhých šancích soupeře. Ale samozřejmě uvidíme, jestli Saty bude v neděli, nebo ne. Na pozici rozehrávače nám to jeho vůdcovství případně určitě pomůže.

Chystáte se zaměřit i na ztráty? Ty český tým brzdily ze začátku.
Celkově jich tam zas tolik nebylo kromě první čtvrtiny. Samozřejmě pro Vojtu (Sýkoru) a pro Patricka (Samouru) to bylo ohromně těžké, ale zhostili se rozehry relativně dobře. Myslím si, že jim to dá ohromné zkušenosti do dalšího zápasu a to dirigování hry bude určitě lepší v neděli.

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli

Český podkošový hráč Jan Zídek se snaží zakončit v zápase se Slovinskem.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Ke dvěma kvalifikačním výhrám třetí nepřidali. Čeští basketbalisté v Koperu jasně podlehli 59:99 domácím Slovincům, kteří se po přestávce rozstříleli a rázně srazili naděje hostů. Oba týmy nyní mají...

27. února 2026  20:24,  aktualizováno  21:25

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

27. února 2026  20:51,  aktualizováno  21:08

ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

Sledujeme online
Jackson Tchatchoua (vlevo) z Wolverhamptonu a Emi Buendia z Aston Villy.

Bez českého obránce Ladislava Krejčího, jenž pyká za vyloučení v minulém kole, se musí obejít fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 28. kola Premier League. Od 21 hodin hrají doma s Aston Villou a...

27. února 2026  20:50

Na Kandahar letěl vrtulník, Lehtovi po pádu zkolabovala plíce

Finský sjezdař Elian Lehto

Finský lyžař Elian Lehto skončil po pádu v dnešním tréninku na sjezd Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu na jednotce intenzívní péče. Podle agentury APA má zhroucenou plíci. Finský lyžařský...

27. února 2026  15:44,  aktualizováno  20:41

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

