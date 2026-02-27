Přitom první půle tak jednoznačný ráz rozhodně nenaznačovala. Svěřenci Luboše Bartoně sice ani jednou nevedli, ale zároveň se jim dařilo soupeře nepustit do většího trháku.
Jenže po poločase přišla veškerá snaha Čechů vniveč, Slovinci na palubovce vládli a navýšili rozdíl na čtyřicet bodů. „Což je hrozná škoda,“ litoval Kyzlink.
Skóre navíc může hrát v kvalifikaci velkou roli.
Bude se to dohánět hrozně těžko. Nemůžeme ale věšet hlavy a ten zápas takhle odevzdat. Víme, že se v téhle kvalifikaci každý bod počítá. Do toho domácího utkání nesmíme jít s mentalitou, že potřebujeme jenom vyhrát. Mělo by to být nejlépe o dvacet bodů.
Které věci zásadně změnit?
Musíme být daleko tvrdší, především na obranném doskoku. Je pravdou, že jsme trošku menší na pivotu, teď nám ještě vypadl Martin Svoboda. Nebylo jednoduché odstavovat hráče. Ale myslím, že druhý zápas bude úplně o něčem jiném, když se obranný doskok lépe pokryje.
Byl právě pod košem největší rozdíl?
Když dáte soupeři tolik druhých šancí, začne si věřit. Nebáli se najíždět, vytvářeli si skvělé pozice. Hrozně těžko se pak brání. Nakonec i hráč jako Samar, který není považovaný za střelce, vám tam začne sypat trojky, což by se za vyrovnaného stavu nemohlo stát.
Proč byli Slovinci oproti první půli lepší na doskoku?
Myslím si, že to bylo doopravdy především v tom, s jakou agresivitou Slovinci chodili na útočný doskok. A pak jsme jim nechali strašně moc volných střel. Tenhle tým se dostane do laufu, získají sebevědomí a už se hrozně těžko zastavujou.
Co s tím?
Měli bychom si víc pomáhat, být aktivnější v rotacích a většinu clon přebírat. Možná stojí za úvahu i zdvojení Omiče. Musíme se podívat na video, zanalyzovat to a připravit se daleko líp na ten druhý zápas.
Čechy po pauze smetla slovinská kanonáda. V kvalifikaci o MS poprvé padli
Použijete pro další zápas poznatky z první půle, kdy domácí dali jen dvě trojky ze šestnácti pokusů?
To bylo právě ono. Do jisté míry jsme pokryli doskok a obranné rotace mi přišly lepší. Pak jsme se prostě rozpadli jako domeček z karet. A když to Slovinci vycítí, tak po vás jdou. Náskok už pak jen navyšovali.
Cítili jste hodně i absenci rozehrávačů Satoranského se Sehnalem?
Ani si nemyslím, že tohle byl ten hlavní problém, jelikož jsme to prohráli především na doskoku a na druhých šancích soupeře. Ale samozřejmě uvidíme, jestli Saty bude v neděli, nebo ne. Na pozici rozehrávače nám to jeho vůdcovství případně určitě pomůže.
Chystáte se zaměřit i na ztráty? Ty český tým brzdily ze začátku.
Celkově jich tam zas tolik nebylo kromě první čtvrtiny. Samozřejmě pro Vojtu (Sýkoru) a pro Patricka (Samouru) to bylo ohromně těžké, ale zhostili se rozehry relativně dobře. Myslím si, že jim to dá ohromné zkušenosti do dalšího zápasu a to dirigování hry bude určitě lepší v neděli.