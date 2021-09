Italská kvalita doma: Kyzlink se vrátil a hned vydrancoval Třebeš

Tady by se teta Kateřina vyřádila.

Doma není nikdo prorokem? K tomuto rčení se už Tomáš Kyzlink vyjádřil. V královéhradecké Třebeši nejenže atakoval bodovou třicítku, stačilo mu k tomu 14 střel z pole. Hned 12 z nich proměnil.

Tomáš Kyzlink řádí v Hradci Králové:

Pražany tím Kyzlink udržoval v neustálém vedení. Nového kouče pražského celku Joshe Kinga muselo potěšit naplnění taktiky „agresivně, rychle a ofenzivně“.

„Vůbec jsme nechytli začátek a nedovedli jsme si poradit s hrou jedna na jedna a v podstatě celý zápas nám to dělalo problémy. Když jsme se přiblížili a už to vypadalo, že se nadechneme na čtyři až šest bodů, tak jsme dostali nějaký jednoduchý koš a zase se to utrhlo,“ mrzelo hradeckého kouče Lubomíra Peterku. „USK bylo lepší, bohužel pro nás,“ uznal.

První vyhrání z kapsy vyhání? Uvidí se v sobotu, kdy USK Praha od 17:30 na Folimance uvítá Slunetu Ústí nad Labem.