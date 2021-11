Máme být na co hrdí, řekl basketbalista Kyzlink po bitvě s Litvou

Ve svém druhém kvalifikačním střetnutí o postup na mistrovství světa prohráli 66:74.

„Tomáš výborně napichoval obranu, dával body,“ chválil Kyzlinka asistent reprezentačního kouče Petr Czudek.

„První poločas jsme si na můj vkus nechali dát až moc lehkých košů,“ hodnotil Tomáš Kyzlink utkání. „Obzvláště podkošoví hráči Litvy nám dělali problémy. Museli jsme je zdvojovat.“

Tomáši, ve druhém poločase jste ale zlepšili obranu a ze zápasu bylo drama. Souhlasíte?

To jsme přešli na zónové bránění, což Litevcům dělalo problém a my se dostali do zápasu. V závěru nám možná chyběla větší lucidita (jasnost vědomí) v útoku, protože jsme měli mnoho ztrát, což vás na této úrovni stojí vítězství.

Co říkáte tomu, že jste tým vedl střelecky?

Jen jsem hrál svou hru. Musím poděkovat spoluhráčům, že mě do střeleckých pozic dostávali. To není jen o individualitě. Je to týmový sport a můj výkon stál především na tom, že jsem se k té střelbě dostával.

Od třinácté minuty jste hráli bez zraněného střelce Davida Jelínka. Byla to velká komplikace?

Už tak jsme byli v zúžené rotaci, takže když navíc vypadne náš ofenzivní lídr, máme místy problém. Jen doufám, že to nebude nic vážného a David se brzy uzdraví.

Můžete být hrdi na to, jak jste favorizovanou Litvu trápili až do konce?

Máme být na co hrdí. Ten zápas jsme nevzdali a bojovali jsme až do konce. A skvělí byli fanoušci. Byl to náš šestý hráč. Škoda covidových restrikcí. Nebýt jich, byla by hala plná a atmosféra by byla ještě bouřlivější.

Na startu kvalifikace máte dvě porážky. Čekají vás odvety a dva duely s Bulharskem. Budou rozhodující zápasy s Bosnou a Hercegovinou a s Bulhary?

Ty budou pro nás naprosto klíčové. Bodový rozdíl není naštěstí nijak velký, abychom ho nemohli stáhnout. Máme šanci postoupit do dalšího kola.

Utkáním v Opavě se s reprezentací loučil Jakub Šiřina. Chystáte s ním jako tým nějakou rozlučku?

Bohužel jsme Šířovi nemohli darovat vítězství, což by pro něj bylo asi nejvíc. Kvůli nynějším pandemickým opatřením nemůžeme nikam jít. Možná to skončí u pivka při večeři. Za mě respekt takovému hráči, který se dokáže tak dlouho udržet na vrcholové úrovni. V podstatě jedenáct let v kuse každý rok reprezentoval naši zemi. Úžasná reprezentační kariéra.

Přemlouvat ho nebudete, aby ještě pokračoval?

Asi ne. Vypadá to, že Šířa je pevně rozhodnutý a nebude na tom nic měnit.