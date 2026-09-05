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Hrubý: Děti nesportují, chtějí být raději influencery. Houška udělá díru do světa

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  9:08
Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...

Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo základní části NBL. Fanoušci Slunety. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...
Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...
Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...
Ústí nad Labem, 17.1. 2026, Sluneta Ústí nad Labem - BK Děčín, poslední kolo...
37 fotografií
Pět nových Američanů, žádný Čech. Basketbalová Sluneta našla posily pro příští ligovou sezonu výhradně v cizině a ani v blízké budoucnosti to nejspíš zásadně jiné nebude. „Českých hráčů je na trhu čím dál méně. Vyoralové, Šiřinové, Pomikálkové nebo Křížové stárnou, odcházejí a noví hráči nenastupují. Děti dnes mají jiné zájmy, kdo není influencer, není in. Sport je pro ně na třetí koleji,“ upozorňuje ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Mluví se o tom už dlouho, zlomit tento trend se ale nedaří. „Dneska děti už nemají takový tah na bránu, máme obrovské rušivé elementy jako sociální sítě nebo videohry. Kdo dřív nedělal sport, byl divný, dneska se vymyká dítě, které nehraje hry. Sport se utlačuje, na to budeme muset všichni reagovat. Včetně vedení basketbalové federace,“ apeluje Hrubý. „Musíme se víc zaměřit na nábory a zkusit děti zlomit k tomu, aby sport měly rády.“

I šéf Slunety ovšem tuší, že se to neobrátí lusknutím prstu.

„Není to otázka jednoho roku, ale spíš pěti, sedmi, deseti let. Buďme rádi za supertalent, jakým je Marek Houška v Děčíně. Takový se rodí jednou za deset let,“ zmínil sedmnáctiletého rozehrávače Válečníků, jehož sledují přední evropské i zámořské kluby.

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„Přeju mu, ať udělá co nejlepší kariéru. Tohle není o rivalitě mezi Ústím a Děčínem, to je o českém basketu. A ten kluk udělá ve světovém basketu velkou díru do světa,“ prorokuje Hrubý.

Věří, že Houška junior to dotáhne až do slavné NBA. „Hrozně mu to přeju. Jsou tam mraky otazníků, mraky proměnných, ale on to zvládne. Jeho potenciál a talent je tak obrovský, že jednou NBA hrát bude.“

I když v lize je Ústí s Děčínem na kordy, v tomto případě jde nevraživost stranou. „Děčínu Marka nezávidím, přeju jim ho. Takový hráč je přínosem pro celý český basket.“

Jen Houška junior však problém s nedostatkem kvalitních českých hráčů nevyřeší, Sluneta přivedla rekruty pro nadcházející sezonu výhradně ze zámoří – na pozici 1/2 přišli Rhyjon Blackwell, Kobe Langley a Ja’Borri McGhee, na pivota Chayce Polynice a na křídlo Niels Lane.

„Nejsem alibista, takže vím, že čím více cizinců v týmu, tím větší je riziko, že se do toho bude muset sáhnout. Ale snad si to sedne a budeme od začátku předvádět basket, jaký si přejeme my i diváci.“

Generální manažer Slunety Tomáš Hrubý splnil sázku za vítězství v derby s Ústím a celý zápas s Ostravou sledoval v klubovém kulichu.

A akvizice zpoza velké louže do něj podle Hrubého zapadají ideálně. „Cizinci se povedli minimálně v jedné věci – ti kluci jsou brutálně atletičtí. To je vidět hned. Všech pět. Projeví se to v systému, který chce trenér hrát, typově do něj zapadají. Jdou rychle nahoru dolů, to by se mohlo líbit i lidem, je to atraktivní styl,“ těší se první muž Slunety, že basket by mohl bavit.

Otázku týmové chemie zodpoví až praxe, předem se jen těžko zjistí, jak koktejl povah zafunguje.

„Nevím, jak Američané budou koučovatelní, jací jsou lidsky, jak budou zvládat odloučení od rodiny. Tři z nich jsou v Evropě nováčci, to je vždy velká neznámá.“

Sluneta je pro hráče zpoza hranic přestupní, ne cílovou stanicí. Tudíž Hrubého nepřekvapilo, že se žádný loňský cizinec nevrátil. Ani Novozélanďan Isaac Davidson, který po svém podzimním příchodu nastartoval tým k báječným časům.

„Pokaždé je to o financích. Kdo tady byl, vzpomíná na nás v dobrém. Měli jsme tady vždycky dobrou partu, měli to tady rádi,“ myslí si. „Jdou za lepšími penězi, to jim člověk nemůže vytýkat. Mají výhodu, že dělají, co je baví. A ještě za to berou plat. Chtějí z kariéry vytěžit co nejvíc, to je prostě součást byznysu.“

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Hrubý na titul nepřekvapivě favorizuje Slavii Praha ERA NBK. „Udělali fúzi kvůli evropským pohárům, budou odskočení od zbytku ligy, o tom žádná. Ale určitě se objeví týmy, které je porazí.“

Ústecký chce být mezi nimi, jeho mety jsou už tradiční. „Bylo by velké zklamání a neúspěch, kdybychom nepostoupili do nadstavbové skupiny A1,“ nastínil impulzivní boss Slunety. „Druhý cíl je uspět ve čtvrtfinále play off, pak se uvidí. A úplně nejhlavnější cíl je vyprodávat Slunetu a mít basket jako jeden z nejlepších sportů ve městě. Jsem rád, že se tu rozjel fotbal, chceme být s ním na výsluní a dělat městu radost.“

Hrubý se možná do čela města dostane, kandiduje na primátora za ANO. Má vybraného případného nástupce? „Vyplyne to ze situace. Já jdu do čehokoli, do sportu i politiky, s respektem, ale i s tím, že vyhraju.“

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