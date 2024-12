Ústecký manažer Hrubý o Zídkově popíchnutí: Balvín v Ústí? Jednou možná

„George Zídka si strašně vážím za to, co dokázal v basketu, i jako člověka. Má rád občas popíchnout Slamáka do Ústí. Mě to taky baví a je pro mě čest, když takovou personu, jako je Zídek, napadne v souvislosti s příštím angažmá Ondry Balvína Ústí,“ je pyšný Hrubý.

Zídkovu spekulaci vyvrátil už před pár dny, o víkendu pak Balvín podepsal smlouvu s druholigovým španělským Obradoirem. „Ale není všem dnům konec, třeba ještě Ondra někdy sluneťácký dres oblékne,“ šibalsky mrkne ústecký šéf.

I bez Balvína jeho Sluneta v letošní lize září, navzdory další nenaplněné Zídkově předpovědi. Poslední zhasne! prorokoval po letním rozpadu stříbrného ústeckého týmu. „Léto bylo fakt perné, začínali jsme na zelené louce, nedá se to popsat. A jsem strašně rád za to, jak to probíhá. Sezona bude ještě dlouhá, ale zatím je to nad očekávání,“ musí se štípnout, jestli to není sen.

Ústí je se skvělou bilancí deset výher – tři porážky v tabulce třetí za Nymburkem a Pískem. Naposledy zvítězilo 78:69 na palubovce trápících se Pardubic, které Slunetě přetáhly opěvovaného trenéra Jana Šotnara a naopak se zbavily opor Vyorala s Potočkem a po pár úvodních kolech i letní posily Šišky. Právě tento trojlístek teď patří ke strůjcům ústeckého zázraku.

„Jejich role je obrovská. Tomáš Vyoral je lídrem na hřišti i v kabině. Ondra Šiška je bodrý kluk, který do týmu přinesl energii. A velkým překvapením je i Pepa Potoček. Nebudu dělat chytrého, že Pardubice pustily tak mladého hráče, občas je to potřeba, ty kluky to nakopne. A to je přesně případ Potočka.“

Odvaha angažovat nechtěné se vyplatila a vyšla i sázka na neznámou trenérskou tvář. Po Šotnarovi začíná psát velký příběh i další nováček mezi ligovými kouči Tomáš Reimer. „Chci mu složit kompliment. Z tepla kanceláří je snadné říkat, jak se má hrát basket, ale on měl koule do toho naskočit. Jít do druhého týmu ligy s vědomím, že se kádr rozutekl, to chce fakt odvahu. A Tomáš ji měl.“ Odvážným štěstí přeje, říká se. Sluneta zatím tohle přísloví naplňuje vrchovatě.