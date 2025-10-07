Ústí na startu ligy padlo s Brnem a Pardubicemi, nedělní vysoká výhra 112:80 nad nováčkem Hradcem Králové Hrubého neuchlácholila. „Při vší úctě k Hradci, s ním se srovnávat nechceme. Jsme rádi, že jsme to zvládli, ale až další zápasy s Pískem a Olomouckem ukážou, jak opravdu vypadáme,“ upíná se k nadcházejícím domácím bitvám.
Za letošním horším rozjezdem vidí nesehranost znovu obměněného týmu a těžší los. „Brno postoupilo do Europe Cupu, Pardubice mají také velice silný tým. Prohráli jsme se soupeři, kteří budou patřit do první čtyřky, ale samozřejmě s nimi chceme držet krok. Začátky soutěže míváme pomalejší, ale ono si to sedne a rozjede se to,“ nepochybuje Hrubý.
Týmu věří. Povedly se české posily, ale i někteří Američané už zaujali. „Hlavně křídelník Nick Johnson, to je takový energizer,“ zmínil 24letého hráče, jenž v průměru sází 12,7 bodu. Ještě lépe je na tom pivot Adam Pecháček, který Slunetu posílil po jednoročním nepovedeném angažmá u děčínského rivala. Po třech zápasech má v průměru 15,7 bodu a je desátým nejlepším střelcem ligy. „Je vidět, že Adamovi ta role tady sedí.“
Naopak lídr Slunety Josef Potoček se chytil až v zápase s Hradcem, v němž nasázel 20 bodů. „V prvních dvou duelech se hledal, teď mu to sedlo. Tak snad se tím povedeným zápasem dostal do pohody,“ věří Hrubý, hlasitý komentátor dění v basketbalovém prostředí.
Naposledy orodoval za výměnu už bývalého reprezentačního kouče Diega Ocampa po propadáku národního týmu na evropském šampionátu. „Nešlo ani tak o výkony, všichni věděli, že jsme měli strašně těžkou skupinu. Horší byla ta negativní aura kolem nároďáku, všechny ty kauzy. To těm klukům nepomohlo a jsou to zbytečné klacky pod nohy. Nasekalo se mraky chyb, jak ze strany realizačního týmu, tak z federace, ale teď už bych se koukal dopředu.“
Nového kouče Luboše Bartoně Hrubý považuje za dobrou volbu. „Ocampo je výborný trenér na klubové úrovni, ale co se týká nároďáku, tak tam byl úplně v lese. Ať už šlo o taktiku, nebo mezilidské vztahy. Je dobře, že tým teď povede český trenér. “