Hrubý kárá i chválí ústecké posily, dotkl se i Ocampa v lese

Ondřej Bičiště
  8:42
V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu říct, že ani teď nejsme spokojení. Jsou tam cizinci, s jejichž výkony opravdu spokojeni nejsme. Nějaké výměny mohou přijít,“ nevylučuje generální manažer Slunety.

Tomáš Hrubý, generální manažer ústecké Slunety, žije zápasem s Děčínem. | foto: Petr BilekMAFRA

Ústí na startu ligy padlo s Brnem a Pardubicemi, nedělní vysoká výhra 112:80 nad nováčkem Hradcem Králové Hrubého neuchlácholila. „Při vší úctě k Hradci, s ním se srovnávat nechceme. Jsme rádi, že jsme to zvládli, ale až další zápasy s Pískem a Olomouckem ukážou, jak opravdu vypadáme,“ upíná se k nadcházejícím domácím bitvám.

Za letošním horším rozjezdem vidí nesehranost znovu obměněného týmu a těžší los. „Brno postoupilo do Europe Cupu, Pardubice mají také velice silný tým. Prohráli jsme se soupeři, kteří budou patřit do první čtyřky, ale samozřejmě s nimi chceme držet krok. Začátky soutěže míváme pomalejší, ale ono si to sedne a rozjede se to,“ nepochybuje Hrubý.

Týmu věří. Povedly se české posily, ale i někteří Američané už zaujali. „Hlavně křídelník Nick Johnson, to je takový energizer,“ zmínil 24letého hráče, jenž v průměru sází 12,7 bodu. Ještě lépe je na tom pivot Adam Pecháček, který Slunetu posílil po jednoročním nepovedeném angažmá u děčínského rivala. Po třech zápasech má v průměru 15,7 bodu a je desátým nejlepším střelcem ligy. „Je vidět, že Adamovi ta role tady sedí.“

Basketbalisty povede Bartoň. Bomba, ale jsem totální nováček, říká bývalý kapitán

Naopak lídr Slunety Josef Potoček se chytil až v zápase s Hradcem, v němž nasázel 20 bodů. „V prvních dvou duelech se hledal, teď mu to sedlo. Tak snad se tím povedeným zápasem dostal do pohody,“ věří Hrubý, hlasitý komentátor dění v basketbalovém prostředí.

Naposledy orodoval za výměnu už bývalého reprezentačního kouče Diega Ocampa po propadáku národního týmu na evropském šampionátu. „Nešlo ani tak o výkony, všichni věděli, že jsme měli strašně těžkou skupinu. Horší byla ta negativní aura kolem nároďáku, všechny ty kauzy. To těm klukům nepomohlo a jsou to zbytečné klacky pod nohy. Nasekalo se mraky chyb, jak ze strany realizačního týmu, tak z federace, ale teď už bych se koukal dopředu.“

Ústí nad Labem, 26. 4. 2025, Sluneta Ústí - Brno, 6. zápas čtvrtfinále play off NBL. Ústecký šéf Tomáš Hrubý vstřebává vyřazení.

Nového kouče Luboše Bartoně Hrubý považuje za dobrou volbu. „Ocampo je výborný trenér na klubové úrovni, ale co se týká nároďáku, tak tam byl úplně v lese. Ať už šlo o taktiku, nebo mezilidské vztahy. Je dobře, že tým teď povede český trenér. “

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Nymburk vs. Sabah BakuBasketbal - Skupina B - 7. 10. 2025:Nymburk vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
7. 10. 18:30
  • 1.25
  • 17.80
  • 4.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

SLUNETA Ústí nad Labem – Sršni Photomate Písek

8. 10. • 18:00 • Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

Koupit

Nejčtenější

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Teď o titul? Procházka dvě kola prohrával, pak rozjel chaos a Američana knokautoval

Nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka to znovu dokázal. Vyhrál šestý duel pod hlavičkou organizace UFC. Američana Khalila Rountreeho knokautoval v závěrečném třetím kole levým hákem a znovu si...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Hrubý kárá i chválí ústecké posily, dotkl se i Ocampa v lese

V minulosti už po dvou porážkách na úvod ligové sezony sahal do týmu, letos byl šéf ústeckých basketbalistů Tomáš Hrubý trpělivější. „Asi stárnu,“ rozesmál se známý bouřlivák. „Ale na rovinu můžu...

7. října 2025  8:42

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Janošek opět za nula. Sportovní úsek Olomouce vede Janotka, manažer se hledá

Fotbalová Sigma si zvyká na novou éru, ve které už sportovní úsek klubu neřídí vlivný funkcionář Ladislav Minář. Ten po jedenácti letech v klubu skončil na žádost nového spolumajitele Pavla Hubáčka....

7. října 2025

Trenére, nepřiletím. Ukradli mi pas! Depay zaskočil Koemana, možná nebude hrát

Nejlepší střelec v historii nizozemské fotbalové reprezentace Memphis Depay má problém. Možná totiž přijde o čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa s Maltou. V Brazílii, kde hraje za...

7. října 2025  6:50

Pět set zápasů v lize? Už asi stárnu, ale pořád jsem hezký kluk, směje se Nedomlel

V hokejové extralize odehrál pět set zápasů. To už je pěkná porce. Na tuto metu v nedělním utkání s Litvínovem (3:1) dosáhl třinecký obránce Richard Nedomlel. „Abych řekl pravdu, tak jsem to vůbec...

7. října 2025  5:55

Zemřel první Atlet roku. Tyčkař Tomášek Čechům otevřel magickou hranici

V 88 letech zemřel bývalý tyčkař Rudolf Tomášek, který jako první český atlet překonal hranici pěti metrů. V roce 1962 získal stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v Bělehradě a stal se prvním...

7. října 2025

Doktoři řekli, že je konec. Kovář vypráví o restartu v Curychu i bolavé bitvě s bratrem

Premium

V Curychu strávil čtyři měsíce. Kdyby však Jakub Kovář mohl, zůstal by snad dodnes. „Bylo to nádherné období, zpětně asi nejlepší část mé kariéry,“ vzpomíná s nostalgií. Navzdory krátkému angažmá,...

7. října 2025

Czech Tour povýší, pojede se v kategorii ProSeries. Mezi elitou chce být v roce 2029

Cyklistický etapový závod Czech Tour se příští rok pojede jako závod druhé nejvyšší kategorie UCI ProSeries, kam povýšil z první kategorie UCI. Závod má vyhrazený termín 12. až 16. srpna. Od roku...

6. října 2025  21:07

Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

Italská a španělská fotbalová liga mohou odehrát soutěžní zápasy v zahraničí. Jejich záměr v pondělí schválila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Současně však v prohlášení zdůraznila, že s...

6. října 2025  20:10

Bijec Procházka po návratu: Láká mě zápas v Bílém domě. Chystá se na Antarktidu

Doma ho přivítal dav fanoušků skandující slovo vítězství a nejlepší český MMA zápasník Jiří Procházka rázem pookřál. „Na tohle jsem se těšil,“ pronesl vděčně. Po návratu z Las Vegas a vítězném duelu...

6. října 2025

Atleti s Downovým syndromem odletěli do Austrálie, mávala jim i Aňa Geislerová

Na mistrovství světa do australského Brisbane vycestoval tým sedmi českých atletů s Downovým syndromem. Na pražské letiště Václava Havla přišla skupinu vyprovodit herečka Aňa Geislerová, která ve...

6. října 2025  19:31

Nová smlouva je na světě. McDavid značně slevil, rekord se nekoná. A Edmonton slaví

Mělo jít o dlouhotrvající ságu, kterou rozsekne až po několikatýdenním jednání. Nakonec skončila ještě před startem nového ročníku. Nejlepší hokejista světa Connor McDavid i nadále zůstane v...

6. října 2025  19:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.