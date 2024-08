Poslední zhasne, prorokoval Slunetě Zídek. Nikdy, vzkazuje ústecký šéf

„Bylo to asi nejpernější léto, co jsem za těch 13 let zažil. Většinou se to rozprchlo, ale byl tu aspoň trenér, teď jsme tu zbyli Láďa Pecka, David Žikla a já. Opravdu extrémní situace,“ orosí se při vzpomínce na začátek léta Hrubý. Teď už je mu hej, tým má takřka kompletní.

„Vybavím si, že když od nás odešel trenér Honza Šotnar, legenda českého basketu Jirka George Zídek prohlásil, že poslední na Slunetě zhasne. Tak bych mu chtěl vzkázat, že na Slunetě se nikdy zhasínat nebude.“

Když se vám po sezoně rozprchl stříbrný tým včetně trenéra, ozývalo se více hlasů, že těžko sestavíte konkurenceschopné mužstvo. A mnozí vám to i trochu škodolibě přáli. Vnímal jste to?

Vnímal jsem náladu v basketbalovém prostředí, máme svoje fanoušky i hejtry. Situace byla extrémní, ale mě to spíš vyburcovalo, abychom škarohlídům dokázali, že Slunetu nepoloží žádná situace, do které se dostane.

Zažil jste už někdy tak dramatickou obměnu týmu?

Celý trh je letos divoký, my jsme měli úplně zelenou louku. V červnu jsme si vyžrali daň za úspěch do poslední kapky, odešel trenér, hráči, nebylo to snadné. Nejprve jsme potřebovali sehnat kouče, což se povedlo, Tomáš Reimer je mladý hladový kluk. Podobný formát jako Honza Šotnar. A pak se to začalo skládat.

Mezi prvními jste přivedli rozehrávače Tomáše Vyorala, proč jste zvolili právě jeho?

Byla to naše priorita. Je to zkušený hráč, byl na olympiádě, to mluví za vše. Je v nejlepších letech, slibujeme si od něj, že bude prodlouženou rukou trenéra na hřišti.

Tomáš Vyoral

Ale přijmou ho fanoušci, kteří na něj při zápasech v minulé sezoně bučeli? Nedopadne jako fotbalový útočník Tomáš Chorý po přestupu z Plzně do Slavie?

Fanoušci Slavie ho nenáviděli, ale pak dal dva góly a najednou je pro ně dobrý. Já Vyorala znám, je to dobrý kluk. A že na něj bučeli naši fanoušci, tomu se nedivím, protože proti nám asi třikrát čtyřikrát rozhodl zápas poslední střelou. Ano, je to kontroverzní hráč, ale věřím, že si diváky získá svými dlouhodobými výkony, je u nás na dva roky. Budou ho mít rádi.

Úderné duo by měl Vyoral utvořit s Adamem Čížem, kterého jste získali z Kolína. Bude to fungovat?

Loni jsme měli duo Nichols – Autrey, letos Vyoral – Číž, tak uvidíme, která verze bude lepší. (smích) Číž je také persona ligy, ukáže čas, jestli si to sedne. Ale věřím, že ano.

V minulých sezonách vám bylo vyčítáno, že máte kádr sestavený převážně z cizinců, teď se situace zásadně změnila. Bude to trend?

To asi ne, všichni víme, že dobrých českých hráčů je málo. Že jsme byli braní jako tým, který má hodně cizinců, vyplývalo ze situace na českém trhu. A na rovinu říkám, že kdybychom loni měli jen české kluky, tak to nedotáhneme na 2. místo.

A jaké cíle tedy budete mít letos?

Chceme hrát basket, který bude bavit lidi, ale jsme realisti a víme, že si každý rok nebudeme věšet medaile na krk. Chceme postoupit do skupiny A1 a jít do play off z co nejlepšího místa. Určitě to není tak, že letos máme okurkovou sezonu. To se nestane nikdy, dokud budu v této pozici. Na druhou stranu změn je hodně, bude to chtít čas. Trenér dostane nějakou dobu hájení. Ze začátku ho určitě podržím.

Jaký bude ústecký tým letos? Kromě Vyorala s Čížem jste přivedli i tři Američany: pod koš Oguamu, dále nejlepšího kanonýra dánské ligy Dewara a také skórera Varnera, který byl loni druhým nejlepším střelcem NBL hned za Nicholsem.

Týmu věřím. Jsem rád, že zase čeříme vody českého basketu, tak to má být. Kdyby v tom nebyla kontroverze, tak to lidi tolik zajímat nebude, my tomu jdeme naproti a moje osoba obzvlášť. Ať si lidi vyprávějí, jestli to Vyoralovi s Čížem spolu půjde, aspoň mají být na co zvědaví. Já věřím, že to půjde a budeme zase dělat výsledky.