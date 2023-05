Hrubý: O medaili zabojujeme příště. Teď přeju Děčínu, ať si pověsí na krk zlato

„Kdyby mi někdo na začátku sezony řekl, že budeme hrát ve čtvrtfinále sedmý zápas s Pardubicemi, asi bych mu řekl, že je blázen. Ale my jsme předvedli, že se s námi musí počítat, uspěli jsme v lize i v poháru. A hlavně naše diváky basket baví, měli jsme skvělou kulisu, za to jsme rádi nejvíc. Kdybychom postoupili mezi čtyři nejlepší, byl by to samozřejmě další stupínek, ale nechci být hamižný. Jedeme dál, uděláme maximum, aby to vyšlo příště,“ říká ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Jaké jsou vaše dojmy po prohraném rozhodujícím zápase ligového čtvrtfinále s Pardubicemi?

Není nic lepšího pro diváka než zápas o všechno v jakémkoliv sportu, ale po něm je tam buď stoprocentní radost, nebo stoprocentní zklamání. My jsme na té druhé straně, chtěli jsme uspět, ale nehroutíme se. Pardubice měly širší kádr, na tu jedinou věc jsme dojeli. Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Zdá se to jako nesmysl, ale prohráli jsme si to posledními dvěma minutami čtvrtého zápasu u nás, kdy nás přehrál Tomáš Vyoral, dal nám dvě těžké střely. Kdyby to bylo 3:1 na zápasy, troufám si říct, že bychom to překlopili na naši stranu. Jinak ale série byla skvělá, byly tam nějaké emoční záležitosti a Pardubice si musí vyhodnotit samy, jestli se chtějí takhle chovat.

Vysvětlili jste si ten incident, kdy vám po šestém zápase Pardubičtí odmítli podat ruce a hned po zápase je kouč Repeša odvolal ze hřiště?

Ne, oni neměli tu potřebu, postavili se k tomu, jak se postavili, my se z toho nehroutíme. Petr Šafarčík mi psal, že se omlouvá, ale to bylo jen mezi námi dvěma. Emoce k play off patří, my byli korektní, poděkovali jsme jim za sérii, ale určitě jim teď nepřeju úspěch v semifinále. Přeju to Děčínu, už jen za to, co předvádí celou sezonu a vůbec celkově prostředí děčínského basketu je mi sympatičtější.

Kdybyste vyhráli sedmý zápas s Pardubicemi, stál by proti vám v semifinále právě Děčín. Dovedete si představit?

Už několikrát jsme po tom sahali, netajím se tím, že moje osobní přání je hrát s Děčínem jakoukoliv sérii. Ligové semifinále s nimi, to by byl kariérní vrchol. Ale nestalo a my nevěšíme hlavy, příští rok tomu půjdeme naproti, aby to vyšlo.

Udržíte úspěšný kádr pohromadě?

Se všemi hráči budeme jednat. Sezonu jsme nezačali dobře, ale pružně jsme zareagovali a především Tony Hicks se pak stal naším rozdílovým hráčem, který nás dovedl tam, kde jsme. Určitě si přejeme, aby pokračoval, ale udržet chceme i další opory, aby tým zůstal co nejvíc pohromadě.

Ústecký šéf Tomáš Hrubý a kouč Pardubic Dino Repeša (vpravo) se dohadují po zápase.

Jak teď podle vás dopadne liga?

Věřím, že Děčín přejde přes Pardubice, hraje konstantně dobře, má skvělé diváky, úspěch mu přeju. Do finále s ním se podle mě dostane Nymburk a nejspíš zase vyhraje titul, i když bude mít těžší. Rád bych se mýlil. Přál bych Děčínu, aby Nymburk „potrestal“ za ty čtyři předešlé porážky ve finále a pověsil si na krk zlato. Sice máme mezi sebou rivalitu, ale ta jde teď stranou, když my jsme ze hry.

A příští rok urvete medaili pro Slunetu?

Na začátku každé sezony budeme říkat, chceme bojovat o nejvyšší příčky. Kdo vysoko nemíří, vysoko nevystřelí.