Televizní záběry odhalují slabiny IRS. Posilme ho, nebo zrušme, navrhuje šéf Ústí

Uveďte nějaké příklady, kdy podle vás IRS selhal.

Třeba v zápase USK Praha - Písek neodhalil Švecovu teč, stejně tak teď v našem utkání s Pardubicemi. Míč skončil jednoznačně v autu po teči pardubického hráče, ale po shlédnutí videa byl rozhodčím přiznán Bekse. Bylo to 40 - 50 vteřin před koncem, kdy jsme vedli o pět bodů, nakonec jsme prohráli ve druhém prodloužení. Nechci říct, že svalujeme vinu na rozhodčí, zápas jsme si prohráli sami, ale za ten systém se dalo hodně peněz, avizovalo se, jak to bude přesné a teď to funkci neplní. V České televizi bylo několik záběrů, které ukazovaly, že míč je jasně pro Ústí, ale dle IRS to byl neprokazatelný záběr. To se také děje čím dál častěji.

Proč to podle vás tak je?

Systém buď nevyhovuje, nebo je špatně nastavený a musíme s tím něco dělat. Aby se rozhodčí podívali na IRS, a řekli, že zůstává původní rozhodnutí, že to je na videu neprokazatelné, to prostě nejde. Musí to být buď levá či pravá, proto jsme to pořizovali, aby to rozhodovalo ty sporné míče. A to se neděje.

Systém se používá už od roku 2020. Nejsou to jen ojedinělé příklady, co jste uvedl?

Určitě ne. Právě proto, že se to používá už docela dlouho, mělo by to už být vypiplané a prospěšné NBL, ale opak je pravdou. A českému basketu to nepomáhá, spíš škodí.

Máte podobné ohlasy i z jiných klubů?

Já dal podnět sportovnímu řediteli NBL Šimonovi Sedlaříkovi, reagoval na to pozitivně. Říkal také, že by se s tím mělo něco dělat. Není to napadání nikoho, jen reakce na situace, které z toho vyplynuly. Je potřeba to řešit rychle, třeba už před play off, aby se v budoucnu neopakovalo, že sudí něco rozhodnou a celá republika v televizi vidí, že to bylo obráceně.

Jaké řešení byste navrhoval?

Dal bych striktní pravidla rozhodčím, kdy a jak systém hlavně v posledních dvou minutách zápasu používat. A určitě bych se zaměřil na rozmístění těch kamer, které v tuto chvíli nefungují, jak by měly. Je nutné se zamyslet nad tím, jak IRS posílit, případně zda by bylo možné využít záběry České televize. A také bych IRS používal méně.

Proč?

Dám příklad zápasu Brno - Nymburk, kdy se posledních 5 vteřin hrálo snad 20 minut, protože se pořád kontrolovalo video. Nepomohlo to jinak velice atraktivnímu zápasu, všichni byli znudění. Zápasy se extrémně prodlužují, to neprospívá hráčům, trenérům ani divákům, kteří jsou vtaženi do hry a tohle je odtrhává. Je potřeba se zamyslet i nad tím, jak často a v jakých situacích video používat.