Z basketbalisty běžcem. Hrubý je nejvyšší půlmaratonec

„Vím, co mě čeká, mám obrovský respekt, ale zároveň cítím tu výzvu. Takže se to ve mně pere,“ usmívá se Tomáš Hrubý, bývalý ligový basketbalista, teď generální manažer ústecké Slunety. „Je to velká akce, město si ji zaslouží a spousta lidí se na ni těší. Stejně tak já, jsem rád, že ji tady máme,“ říká.

Po dvaceti letech profesionální kariéry na palubovce, kterou si ozdobil i titulem českého mistra, a dalších rocích v kanceláři a s mobilem v ruce našel novou vášeň. „Chci se udržovat v kondici, nelámu rekordy, ale je to pro mě droga. Kdyby mi dřív někdo říkal, že budu běhat v mrazu a chumelenici nebo ve třicetistupňovém vedru, vysmál bych se mu. Teď to dělám pětkrát týdně,“ prozrazuje 45letý milovník Ordinace v růžové zahradě.

Trasu Ústeckého půlmaratonu absolvoval už pětkrát. Dvakrát se startovním číslem, třikrát sám v rámci tréninku. Nejlepší čas stlačil na 1:57 hodiny. „Pod dvě hodiny to beru, to je ještě čestný běh. Já zvládnu desítku klidně za padesát minut, ale na patnáctém už trpím a do konce bojuju. Pak už to mám jenom o hlavě, hlavně doběhnout a nezastavit se. Prostě musím, i kdybych měl umřít,“ popisuje půlmaratonské zážitky. Jednou by si přál zaběhnout maraton. „Je to můj sen. Ale kdy se vydám za jeho naplněním, to ještě nevím. Květnový termín toho pražského mi moc nevyhovuje, raději bych běžel až někdy koncem léta, nebo na podzim. Uvidíme…,“ zahledí se do budoucnosti.

V hlavním závodě, který startuje na Mírovém náměstí v sobotu od tří odpoledne, půjde také o finálové umístění v běžeckém seriálu EuroHeroes. O celkové prvenství usilují favorité Sebastian Hendel z Německa, Švéd David Nilsson nebo Polák Tomasz Grycko, v ženské kategorii bojuje o titul Polka Alexandra Lisowska a kartami může zamíchat i domácí Tereza Hrochová. V plánu je i rodinný běh či závody handicapovaných.