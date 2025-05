Osmačtyřicetiletý Grepl, který zahájil děčínské angažmá v roce 2019, dosud prodlužoval s Válečníky spolupráci vždy o rok „na podání ruky“, nyní se chystá dlouhodobější smlouva. „Plácli jsme si a z obou stran je zájem uzavřít dohodu na delší dobu. Nemáme důvod nic měnit a chceme pracovat koncepčně, s dlouhodobou vizí,“ vysvětluje generální manažer Lukáš Houser.

Klub chce do NBL zapojovat co nejvíce mladých hráčů. „Budeme pokračovat v tom, co začalo před deseti lety. Dorůstají nám mladí kluci a já se na ně už těším, chceme jich co nejvíc dostat na ligovou palubovku,“ přeje si Grepl, jenž Válečníky dvakrát dovedl do ligového finále a v roce 2023 k historickému pohárovému triumfu.

Loni s Ústím i letos s Brnem vypadl Armex v semifinálové bitvě číslo sedm, v minulé sezoně zmírnil zklamání z předčasného konce bronzovou medailí, letos v sérii o třetí místo nestačil na Olomoucko.

„Když budu hodnotit celou sezonu, byla dobrá. Máme pohárové stříbro, postoupili jsme do semifinále a byli kousíček od finále. Bronz se urvat nepovedlo, ale co by za to dalších osm klubů v lize dalo? Není to propadák, i když jsme teď zklamaní,“ mrzí Housera, že Děčín v lize nedosáhl na medaili.

Ze semifinálového knokautu s Brnem už se jindy nezdolní Válečníci nezvedli. „Viděl jsem na nich, jak by chtěli, a ono to nešlo. Nemyslím, že by to někdo podcenil či vypustil, ale už jsme to prostě nedokázali nakopnout,“ viděl děčínský šéf.

Stejně jako kouč Grepl považuje sérii o bronz za nadbytečnou. „Já bych to nehrál, ale nebudu ani kritizovat názor druhé strany.“

Válečnická soupiska pro příští sezonu se tvoří, pod smlouvou jsou Slowiak, Pomikálek, Šterba i Gabriel. Nejasno je kolem všech cizinců nebo rozehrávače Lukáše Feštra, který zaskočil za zraněného Waltona. „Se všemi budeme mluvit. Zrovna u toho sedím a začínám dělat koncept pro trenéra a vedení, abychom se příští týden pohnuli dál,“ plánuje Houser.