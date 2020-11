Děčínský kouč Grepl dal navzdory výhře v derby důtku mladíkům

„Byl jsem ostřejší, protože náš výkon byl chvílemi vynikající, ale chvílemi velmi špatný. Někteří hráči nebyli koncentrovaní. Kotáskovi, Žiklovi nebo Kroutilovi strašně vadili cizinci, protože jim brali minuty. A když teď mají převzít jejich roli, tak se toho zápasu vůbec nezúčastnili,“ vyčítal Grepl po výhře 88:87.

Hráčům dokonce pohrozil vyhazovem. „Nemůžu jim vyčítat, když předvedou špatný výkon, ale když nejsou připraveni na zápas, to akceptovat nebudu. To tady ti hráči nebudou a přijdou jiní. Tečka!“

Chválou naopak Grepl zahrnul zkušené Válečníky. „Šiška, Ježek a Pomikálek odvedli v zápase maximum. Vědí, o co jde, že se musí hrát do poslední vteřiny. Zrovna tito tři velmi tvrdě pracují, přitom to pode mnou nemají jednoduché. I 31letý Pomikálek jezdí, protože jsem přesvědčený, že se ještě může zlepšovat,“ tvrdí kouč.

Od zkušených hráčů nepožaduje, aby se ujali rolí mentorů. „Protože si myslím, že i třicátníci Ježek a Pomikálek mohou svůj výkon ještě zlepšit. Jsem moc rád, že mám k sobě nově asistenta Matěje Anderleho, kapitán díky tomu nemusí dělat rozcvičení a zrovna na Šimonovi Ježkovi je strašně znát, že se může soustředit jen na hru.“

Mladé pušky si Grepl pozve na kobereček. „Je pro mě hrozné zklamání, že Kotásek nebo Žikla nebyli zkoncentrovaní ve chvílích, kdy to mají potáhnout. Slyší to ode mě od chvíle, kdy přišli. Takže to s nimi znovu jako s malými dětmi rozeberu a příště snad koncentrovaní budou. Protože na to, jak jsou mladí, mají výkonnost velmi dobrou.“

I proto zatím Grepl nehledá posily. „Máme 14 hráčů, v tom problém není. Náš problém jsou výsledky, udržování koncentrace v zápase. Jen tak budeme ještě konkurenceschopnější než dnes nebo v pátek v Pardubicích.“