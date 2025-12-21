Grepl: Tohle není náš strop. Rand nemá kondici, Bryan byl proti němu maratonec

Ondřej Bičiště
  12:29
V dlouhé domácí sérii vyhráli basketbalisté Děčína osm z deseti zápasů a vyšvihli se do širší ligové špičky, ale kouč Tomáš Grepl chce z Válečníků vyždímat ještě víc.
Děčínský kouč Tomáš Grepl.

Děčínský kouč Tomáš Grepl. | foto: MAFRA

Pardubický Joe Bryant slaví, vpravo je Filip Kroutil z Děčína.
Padubice slaví výhru v Děčíně.
Smečuje posila Děčína Ahmad Rand, vpravo Kamil Švrdlík z Pardubic.
Trey Bonham z Pardubic drží míč, napadá ho Tomáš Pomikálek z Děčína.


„Naše výsledky a umístění jsou mnohem lepší než výkony. Můžeme hrát ještě o něco líp, tohle není náš strop,“ nepochybuje děčínský trenér. Předvánoční rozlučka s fanoušky Armexu nevyšla, s druhými Pardubicemi padl těsně 87:92.

V desetizápasové domácí šňůře jste prohráli jen s prvním Nymburkem a druhými Pardubicemi, v tabulce jste pátí, přesto nejste spokojený s výkony?
Měli jsme doma plno zápasů, které skončily naší těsnou výhrou, zvládli jsme je i díky našim skvělým divákům. Ale když budeme takhle hrát, tak ve vyřazovací části nemáme šanci. V tabulce jsme v první osmičce, což byl náš cíl, už bychom z ní vypadnout neměli. Ale chceme ještě víc, třeba i proto, že jsme si vyzkoušeli, co znamená končit play off sérii venku.

Jak hodnotíte po ligové premiéře vaši novou posilu na pivotu Ahmada Randa?
Přijel absolutně bez kondice, to L J Bryan (pivot, jehož Děčín propustil) byl proti němu naprostý maratonec. Dva měsíce nedělal nic, nicméně jeho atletické dispozice jsou obrovské, záleží, jak moc se nechá přesvědčit k tréninku. Chtěl by hrát víc než pár minut, ale nemůže, což ještě sám nechápe. Zkusíme na něm fyzicky zapracovat.

Co chybělo k úspěchu v zápase proti Pardubicím?
Víme, jakou sílu mají na perimetru. V první půli jsme dokázali přibrzdit Bonhema, ale ve druhém poločase nám dal 19 bodů. Když jsme hráli rychle, dokázali jsme odskočit na nějakých 8 bodů, jakmile jsme spadli do té naší pomalé letargie, byl problém. Tůma dvakrát zůstane na trojce a jednou dá dlouhou dvojku, bohužel Pardubice tím přitáhl zpět. Tyhle momenty musíme zvládat líp. Z různých důvodů máme mančaft z velké části jiný než na začátku sezony a pořád začínáme od nuly. Ale pracujeme tvrdě a věřím, že se budeme zlepšovat.

Našli jste už optimální složení týmu?
Je to živý organismus, nikdy nevíte, co se může stát. Brnu během týdne odešli dva lídři, možné je všechno. Doufám, že už zůstaneme pohromadě, že už do toho nebudeme muset sahat. A budeme pracovat na tom, aby souhra byla mnohem lepší.

Stále více šancí od vás dostávají mladí hráči. Už to není jen Tadeáš Slowiak, ale také Marek Houška, Michal Grill, Josef Gabriel či Jan Nádherný. Jak je vnímáte?
Jsou zapracovatelní velmi dobře, protože Tonda Pištěcký (trenér mládeže) odvádí velmi dobrou práci. Dostávali by i mnohem větší prostor, ale dochází ke kolizi s první ligou mužů, se starším dorostem. Když si v hlavě zpětně přemítám zápas s Pardubicemi, tak konkrétně Marek Houška by nám hodně pomohl. Jenže den předtím odehrál 42 minut v prodlužovaném zápase na Folimance, v den zápasu nastoupil za U19 v Nymburku. Byl mentálně připravený hrát i za áčko, ale musíme to zatížení mladých hráčů dávkovat tak, aby to dávalo smysl. Kdyby nastoupil a něco by se mu stalo, šlo by to za námi trenéry a to se nesmí stát.

Vy jste chyběl na lavičce v pohárovém zápase s CZ Academy, co se stalo?
Chytla mě nějaká rýma, v pondělí se to rozjelo trošku víc, tak jsem v úterý zápas vynechal. Během dvou dnů jsme se dal do cajku, už je to v pohodě. Sice teď chraptím, ale ne proto, že bych byl nemocný, jsem vykřičený ze zápasu (smích).

Jak budou vypadat vaše Vánoce?
Klasicky doma s rodinou, jsem rád, že budu doma s kluky. Pojedu se podívat za bráchou, ségrou a máti do Brna. Ale 25. prosince už budeme stejně trénovat, musíme se připravovat na sobotní zápas. Bude to krátká pauza, ale to se nedá nic dělat. Máme to privilegium, že doma můžeme hrát mezi svátky dva zajímavé duely s Hradcem a Pískem, musíme se na ně nachystat, abychom dopadli lépe než proti Pardubicím.

