„Těšili jsme se, včetně přípravy jsme odehráli 13 zápasů v řadě venku, což je šílené číslo. Teď jsme konečně doma a snad se zlepší i naše výkonnost,“ doufá děčínský kouč Tomáš Grepl.
Armex má po osmi zápasech bilanci 4 výhry – 4 porážky, ale trenérovi vadí spíš předváděná hra. Pomalejší rozjezd přičítá děravé obraně i trochu zanedbané přípravě na sezonu. „Někteří hráči nepřišli do přípravy nachystaní tak, jak by profíci měli. Tím si trošku kálím do vlastního hnízda, ale tak to prostě je,“ přiznává šéf děčínské lavičky.
Co způsobilo, že hráči nebyli dobře připravení? Nesplnili své individuální plány?
Jsou dostatečně staří na to, aby věděli, co pro to mají dělat, a bohužel to nesplnili. Můžeme začít cizinci, Dashawn Davis přijel jakž takž, L. J. Bryan absolutně nepřipravený. Jediný stoprocentní byl Edwards, který nám teď trochu hapruje, ale on nám to v sezoně vrátí. Z českých hráčů přišel stoprocentně připravený jen Slowiak, pak už nikdo. Jsem teď na hráče docela tvrdý, jdu do nich do tlaku, klidně to řeknu i veřejně, protože oni tu informaci ode mě mají. Kdo se nebude rvát za Děčín, tak na hřišti nebude. A kdo nebude mít na prvním místě obranu, tak také ne.
Na pevné obraně děčínská hra vždy stála, letos to zatím moc nefungovalo. Proto jste angažovali rozehrávače Poshe Alexandera?
Odehrál první zápas a hned to vypadá všechno jinak, je to typ hráče, který bránit chce. Doufám, že Posh bude ten spouštěč, který nám pomůže k daleko lepším výkonům.
Do sezony jste vstupovali s českou rozehrávačskou dvojicí Tadeáš Slowiak – Lukáš Feštr. Co se mění příchodem Alexandera?
Lukáš Feštr se posune na pozici 2, bude hrát takové combo. Od začátku sezony nás trápilo plno věcí a jedna z nejmarkantnějších byla, že jsme měli hodně ztrát. Neházíme to na rozehrávače, máme problém na pozici jedna až pět, úplně všude. Balanc na tom hřišti pořád hledáme. A když holt pivoti neprodukují, tak jsme přivedli rozehrávače, který pomůže na perimetru.
Chystáte ještě nějaké další zásahy do kádru?
Děláme postupně kroky, které povedou k jeho okysličení. Máme dohodu s Američanem Bryanem, že zatím zůstává, ale už je spíš jen otázka, jak dlouho. Pravděpodobně odejde, náhradu za něj hledat nebudeme. Potřebovali jsme posílit perimetr a po tom, co jsem viděl na tréninku i v zápase s Olomouckem, nám Posh Alexander pomůže hodně.
|
Ještě nejsem na odpis. Feštr o lasu z Děčína, mladých parťácích i šlechtické krvi
Na první pohled zaujme svou statnou postavou.
Věděli jsme, že je silový, trošku hranatější typ hráče, ale do našeho systému se hodí dobře. Uvidíme, jak si to sedne, ale co předvedl proti Olomoucku, to bylo výborné. Jeho laterární pohyb, jak je rychlý do stran, to jsme přesně potřebovali. Balon má na ruce také posazený, má pro něj cit, umí to hrát jako rozehrávač, chce bránit. Vše stojí a padá s tím, jak ten basket milujete. A s tím jsme do této doby měli problém.
Hrůzostrašně vypadal především debakl 77:125 v Pardubicích. Co se tam stalo?
Jim zápas extrémně vyšel, nám se to nepovedlo na pozicích 1–5 včetně trenérského postu. Týden předtím jsme velmi tvrdě trénovali, takže jsme tam šli v ne úplně nejčerstvějším stavu.
Vyždímal jste hráče moc?
Dá se to tak říct, pak se to projevilo další týden v Ostravě, kde už jsme ty nohy měli lepší a výkon šel nahoru.
A co vítězná domácí premiéra proti Olomoucku? Byla podle vašich představ?
Těžili jsme z toho, že Olomoucko mělo náročný program, zranil se jim první rozehrávač Elvis, měli menší rotaci. Nejde to přeceňovat, ale každá výhra pomáhá, počítá se. Jsme rádi, že jsme to zvládli, věděli jsme, že to bude nervózní.
Z venkovní série sedmi zápasů v řadě jste vytěžili tři výhry, jak to berete?
Když si odmyslím výprask v Pardubicích, mohlo to být lepší i horší. Musíme to brát, jak to je, konečně jsme zpět doma a snad najedeme na nějaký příznivější rytmus.
Ale teď vás zase čeká opačný extrém, osm zápasů v řadě doma. Nebudete pod tlakem?
Rozhodně je to příjemnější než hrát sedm zápasů v řadě venku. Teď máme týden na přípravu, zapracujeme si Alexandera do hry, budeme mít Opavu. Víc neřeším. Budeme do toho šlapat na plné koule a uvidíme, kam to povede.