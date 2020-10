Kouč děčínských basketbalistů: Nejhorší trenérský týden v životě

„Tohle byl můj nejhorší trenérský týden v kariéře. Já se trápil s hráči, oni se trápili se mnou. Čtrnáct dní byli zavření na bytě, nemohli dělat vůbec nic a dostat je do formy, v jaké byli před karanténou, byl téměř nelidský úkol,“ posteskl si děčínský trenér Tomáš Grepl po sobotní porážce 76:81 (15:27, 32:47, 59:62, nejvíce bodů: Šiška 27, Pomikálek 15, Žikla 12 – Rikič 24, Mareš 16).



Děčínský trenér Tomáš Grepl

Neustálé pauzy a restarty rozhodí sportovní formu, o tom se přesvědčili i Válečníci. „Sport se nedá vypnout jako jiná práce. Když vypnete diktafon a přijdete k němu za dva týdny, bude pořád stejný. Když vypnete lidské tělo, stejné nebude,“ zdůraznil děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Původně se měl jeho tým restartovat už ve středu proti Ostravě, ta ovšem spadla do karantény a utkání se zrušilo. „Hrozně mě mrzí, že jsme proti Nové huti nehráli, protože proti USK už bychom byli zase o kus lepší. Tím spíš, že Ostrava nemá tak dominantního podkošového hráče, jako je Rikič,“ uvedl trenér Grepl. „Udělali jsme si sice modelované tréninkové utkání, ale to se ligovému zápasu v žádném případě nepřibližuje.“

Na druhou stranu situace je vážná a já jsem především velmi rád, že všichni hráči už jsou zdraví. V téhle optice není výsledek až tak důležitý. Hlavně, ať se všechno co nejdřív vrátí do normálu, protože je to teď fakt složité a hrozné.“

Výpadek se projevil už v úvodní fázi utkání. „Po dlouhé pauze jsme nebyli v 1. poločase schopni běhat. I když jsme ho prohráli o 15 bodů, nebyli jsme o tolik horší, jenže jsme se nesrovnali se zápasovým tempem,“ vnímal Grepl. „Tři týdny bez utkání by zamávaly s každým týmem, nejen s námi. Ve 2. půli jsme se už daleko líp vyrovnali s agresivitou a bojovností USK, tím pádem jsme byli daleko víc ve hře. Pomocí zónové obrany jsme aspoň trošku přibrzdili Rikiče, i když ve finále nám dal stejně 24 bodů. A my na tohle v tuhle chvíli odpověď nemáme. V obou prohraných zápasech v NBL nás letos porazili pivoti.“



Pod košem jsou Válečníci nejvíc oslabení, kvůli zranění už se jen stěží vrátí matador a hecíř Landa. „To už je všechno pryč, je nová situace, pivota nemáme. Chybí nám pod košem centimetry, to je obrovské negativum. Oslabení jsme o zkušenosti i kvalitu, ale teď hrajeme s mladými a myslím, že jsme víc než konkurenceschopní.“



Klub vyhlášený svým publikem si „pořídil“ zatím 21 papírových fanoušků. Jejich fotografie v leckdy bojovných pózách vytiskl a umístnil na sedačky žluté tribuny pokryté suknem. „Alespoň jich pár dorazilo,“ podíval se na jinak prázdné tribuny rozehrávač Eduard Kotásek, „ale kdyby tady byli fanoušci skuteční, byli by strašně moc slyšet a třeba by to USK ještě trošku víc položilo.“

Nestalo se a (nejen) basketbalový Děčín čeká minimálně dvoutýdenní sportovní lockdown. „Pauza se na nás bohužel podepsala tak brutálně, že bych to už nikdy nechtěl zažít. Ale máme to tady znova...,“ děsí se toho Grepl. „Na druhou stranu situace je vážná a já jsem především velmi rád, že všichni hráči už jsou zdraví. V téhle optice není výsledek až tak důležitý. Hlavně, ať se všechno co nejdřív vrátí do normálu, protože je to teď fakt složité a hrozné.“