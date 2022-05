Klacky pod nohy, na stropu s mistrem. Válečnická sezona plná příhod

„Sezonu neberu jako vyloženě úspěšnou, ale jako dobrou. Tým se neustále zlepšoval i přes klacky, které nám byly stále házeny pod nohy. Ať už to byly změny v sestavě, zranění, nemoci nebo absence mnoha hráčů v přípravě, vždy jsme se zvedli. Když jsem si uvědomil, co všechno se nám přihodilo, troufám si říct, že normálně by to vystačilo na tři sezony,“ hodnotil v rozhovoru pro klubový web děčínský trenér Tomáš Grepl.

Armex se z předkola play off probil přes Hradec Králové do čtvrtfinále, kde narazil na super favorita Nymburk a podle očekávání vypadl 0:4 na zápasy. „První dva byly podle mě naším letošním výkonnostním stropem,“ ohlíží se kouč.

Nyní jedná s vedením klubu, zda bude z Válečníků působit i v další sezoně. „S manažerem Lukášem Houserem jsme si nastínili své představy, na většině basketbalových problémů se shodneme, takže teď bude záležet na vedení. Pokud bude souhlasit s mým setrváním, budu jako trenér v Děčíně pokračovat.“

Z opor podle Grepla zůstávají kapitán Tomáš Pomikálek, Matěj Svoboda a Filip Kroutil. „U ostatních se teprve uvidí. Ondrovi Šiškovi končí smlouva a s vedením jedná o nové,“ prozradil Grepl. „A všichni cizinci nám řekli, že si umí představit návrat do Děčína.“