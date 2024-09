Grepl o vizitce bouřliváka: Kdo nechce vidět kontext, má mě za magora

„Kdo nechce vidět kontext, řekne, že jsem magor,“ tvrdí bývalý ligový kanonýr, který si svůj tým získává i lidským přístupem. Nový ročník NBL startují Válečníci v sobotu doma proti Ostravě, s níž se na jaře úspěšně přetahovali o bronz. Byla to Greplova pátá medaile s Armexem.

Sedmá sezona v Děčíně, vnímáte, jak ten čas letí?

Mám to spočítané dobře. Začíná sedmá sezona, ale první nebyla celá, beru ji jako nultou. Takže celá šestá. I to je pěkný časový úsek. Nemyslel jsem si, že tady vydržím tak dlouho. Možná sedmička ke mně patří, protože sedm let jsem byl na USK Praha s Petrem Jachanem a sedm let ve Wiessenfelsu jako hráč a trenér. Sedmá může být přelomová v hodně směrech.

Naznačujete, že v Děčíně bude vaše poslední?

Vůbec ne! Tedy doufám, že ne. Sedmá sezona bude zajímavý bod. Měli jsme dvě předchozí úspěšné, chceme na to navázat, ale víme, že to nebude jednoduché. Liga bude opět vyrovnaná stejně jako v posledních letech a budou rozhodovat detaily. S týmem, který mám v rukách, jsem spokojený. Udrželi jsme důležité hráče a velmi slušně se nám povedlo nahradit Matěje Svobodu. Jsem hrozně rád, že přišel Adam Pecháček. Nejen že je to český hráč, je to i velmi kvalitní pivot, myslím, že má obrovský potenciál se posunout. Všechny tyto důvody vedou k tomu, že mám trošičku ze sedmé sezony mrazení. A jsem zvědavý, kam se nám tu káru podaří potáhnout.

Na prahu sezony vypadáte vyladěně, záříte. Ani po těch letech u týmu nepřišla ponorková nemoc, žádný stereotyp?

Má to dva pohledy. První, že stojíme na sluníčku, takže zářím, protože nás po deštivých dnech osvítila pěkná zář. (úsměv) Ale já nechci říkat, že zářím. V tuhle chvíli je s týmem radost pracovat. A ten pocit jsem vždycky neměl. Tým si sedá rychleji než v minulých sezonách. Neříkám, že v sobotu proti Ostravě budeme na začátku ligy vyladění a připravení na maximum, to zdaleka ne. Ale jsme kousek dál než v předchozích ročnících. To je důvod, proč jsem trošičku pozitivnější. Ale stejně budu ten, kdo všechno hodně rychle vrátí na zem.

Musíte i sebe vracet do reality?

Tam to není potřeba. Já všechno vidím pragmaticky, nejsem pozitivně laděný člověk. Spíš jdu do konfliktu s hráči. Když vidím spokojeného Pomikálka, Pecháčka nebo moc hlasitého Waltona, vracím je zpátky. My v první řadě musíme tvrdě pracovat, od toho se všechno odvíjí. Až když je tvrdá práce splněná, můžeme lehce povolit, ale zase co nejrychleji se vrátit do práce.

Děčín, 19.9. 2024, tisková konference basketbalistů Děčína před startem NBL. Kouč Děčína Tomáš Grepl.

Hráči přísné trenéry občas odstřelí, jak to, že vás tým bere?

Je přísný a přísný. My trénujeme jednou denně. Tím, že nejsem úplný hlupák, nechci zaběhlý rytmus v Děčíně měnit. Když budeme tvrdě pracovat jednou denně, tak hráči mají zbytek dne, v našem případě skoro celé odpoledne, víceméně volno. A dostanou zpátky, co tělo po zátěži potřebuje. To je pohled, který mě staví do role přísného trenéra. Na druhou stranu jim dám prostor, aby zregenerovali, měli čas na rodinu a jiné věci. Teď tahá kočárek Pomikálek. To jsou věci, které hráči určitě ocení. A pokud nestojím na palubovce, mám relativně lidský přístup.

Jak se to projevuje?

Když za mnou hráči přijdou s nějakým problémem, tak jsem za sedm let v Děčíně nikomu neřekl ne. Což si myslím, že je velmi důležité. A je to možná jeden z důvodů, proč to funguje tak dlouhou dobu a hráči mě zatím ještě neodstřelili. Navíc basketbalisté jsou chytřejší než hráči v jiných sportech, nebudu konkrétně jmenovat. Oni si dokážou spočítat, které výhody z mého trenérského přístupu pro ně plynou.

Přesto ne každý hráč by pod vámi chtěl hrát. Ne všichni rozdýchají, když jim hlasitě a někdy i jadrnějšími slovy vynadáte.

Nemám problém je sprdnout, ale nestává se to, když hráči plní, co mají. A nebavíme se o tom, jestli koš dají, či ne, spíš o přístupu. Když mám u zkušeného Pomikálka problém s přístupem, tak si ho vezmu stranou, řeknu mu to nejprve mezi čtyřma očima, teprve pak ho začnu pranýřovat jinak. Ale zrovna v jeho případě to nebývá nutné. Každá věc má několik pohledů, záleží, z které strany to uchopíte. Ano, jsem přísný trenér, ne každý to snese, ale záleží, jestli si tihle hráči uvědomují všechny aspekty té mojí, řekněme kontroverzní osobnosti.

Vnímáte tedy, že jste kontroverzní? Buď oblíbený, nebo nenáviděný, žádný průměr.

Já to mám jasně dané, jedu si svoji lajnu, o které jsem přesvědčený, a neuhýbám z toho, protože to neumím. Snažím se to odpracovat, udělat maximum. Musím v první řadě vyjít sám se sebou a připravit ten tým, a když je první cíl splněný, tak druhý je, abych měl před sebou čistý stůl, že jsem pro ten mančaft a pro jakéhokoli hráče udělal maximum. Abych ho posunul, jako se to povedlo například s Matějem Svobodou, pak si můžu sám za sebe říct, že to je dobré. A když to s nějakým hráčem nevyjde, tak to prostě nevyjde, to je život.

Jste i sám k sobě přísný?

Já si myslím, že jsem k sobě daleko přísnější než k hráčům.

Vyčítáte si někdy, že jste něco mohl udělat lépe, jinak?

Já si nebudu myslet, že moje h...o smrdí míň než někoho jiného, nemůžu kázat vodu a pít víno, to nejde. Není nic, co bych chtěl po hráčích, a přitom to sám nedělal. A dělal jsem to vždy daleko tvrději, než to dělali oni, ať už jako hráč či trenér.

Dokument o vašem klubu vás bez obalu vylíčil jako bouřliváka, který v kabině nejde daleko pro ostré slovo. Neměl jste problém s tím, že to půjde na veřejnost?

Všechno má několik stran pohledu. Je tam vidět můj fén na Tedyho Slowiaka, ale kdo chce vidět kontext, tak ho vidí. Kdo nechce a není schopen ho pochopit, tak říká, že jsem magor. Slowiak byl několikrát upozorňovaný na jeden zásadní problém, co se nesmí opakovat, nebo se má zlepšit, a když to opakovaně neplnil kvůli nějaké laxnosti či nesoustředěnosti, tak holt dostal z mého pohledu menší fén. Já jako hráč i trenér zažil horší. Samozřejmě jsou chytřejší trenéři než já, kteří to dělají, když tam není kamera. Za mě to bylo vykreslení nějaké situace, aby to zaujalo, což se povedlo. A to, že já v tomto konkrétním případě hraju hlavní roli, jde mimo mě, protože můj mediální obraz je dostatečně známý a mně to je celkem jedno.

Podívejte se na trailer k dokumentu SrDCem Válečník:

Filip Kroutil, děčínská opora, říká, že už by se mu líbil titul. Jak se na to tváříte?

Filip občas řekne něco, co se nedá brát za bernou minci, když to řeknu hodně politicky. On občas řekne pěkný nesmysl. (úsměv) Ode mně tohle rozhodně neuslyšíte. Kvalitních týmů v lize je docela hodně, Nymburk vypadá zase nabušený, měli vynikající přípravu. Nedovolím si pronášet silná slova. Ovšem tým určitě nemáme špatný. Mým úkolem je z něj vyždímat maximum.

Nymburk svou suverenitu poztrácel. Vnímají to hráči dál?

Ukáže to začátek sezony. Loni i předloni, když do ní Nymburk vstoupil, jsme věděli, že s ním můžeme hrát daleko víc než v sezonách, kdy byl naprosto dominantní. A jestli se Kroutil zasnil, na tréninku ho z toho snu velmi rychle probudím.

Co se muselo sejít, že držíte sedmou sezonu?

Pro mě je velkou motivací Jan Skokan, který v Děčíně odtrénoval velmi kvalitních sedm let. On je pro mě ikona. Pardubák, který se přesunul do Děčína. Nechci říct, že je pro mě úplně mentor, ale když jsem přišel, plno věcí jsem s ním konzultoval. Na všechno má reálný a edukovaný pohled. Když tady odtrénoval sedm let, tak můj cíl je toto číslo překonat. Moje motivace je znásobená tím, že v rukách mám zkušený mančaft, který dorůstá do nějaké kvality. Bude záležet i na tom, jak se mi to povede uchopit a jakým stylem budeme hrát. A jestli to bude úspěšné. Vždycky může vyhrát jen jeden tým a hranice úspěchu a neúspěchu je velmi tenká. Uvidíme, jak se nám těsné zápasy povede zvládat.

Udrželi jste kostru týmu.

Za to patří velké poděkování Lukáši Houserovi a Jakubu Důrovi z vedení, kteří to s hráči umějí vykomunikovat tak, že jsou v Děčíně rádi. Pochybuji, že Šturanovič bude posílat srdíčka mně. Houser a Důra jsou lidé na svém místě. Zůstávají i Američané, Walton začíná třetí sezonu, Ogundiran je zpět. A hráči z minulosti jako třeba Clint Carlson jsou pořád v kontaktu a říkají, že když bude Děčín potřebovat pomoct, jsou schopní se vrátit. Těch hráčů je plno, to už o něčem svědčí. Ale nehledal bych v tom zásluhu trenéra, spíš celého vedení.

Pomáhá vám to?

Občas kádr musíte rozprášit, ale já přišel v situaci, kdy se tým začal přestavovat. Končili Houška, Landa, už nebyli Stria, Sanders, základní kameny, co to drželi nahoře. Teď bylo důležité udržet Macháče, Štěrbu, Kroutila, který je velmi důležitý článek, udržel se rozehrávač, což je klíčová osoba i z pohledu výchovy Slowiaka. Návaznost je dobrá.

Takže vydržíte v Děčíně 15 let jako legenda Pavel Budínský? Jste už skoro v půlce.

(smích) Ne, to ne, já přemýšlím jen o sedmé sezoně.