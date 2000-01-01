náhledy
Evropský basketbalový svátek bavil, několikrát překvapil, pro mnohé aktéry byl i nepříjemně krutý. Nyní už je kontinentální šampionát minulostí. Na jaké momenty se bude vzpomínat? Pořádnou rýhu v paměti fanoušků zanechal třeba finský mladíček Miikka Muurinen, přezdívaný Slim Jesus. Jen se podívejte, jak si on sám zálibně prohlíží svou úchvatnou smeč ze zápasu proti Velké Británii. Ale parádních okamžiků nabídl EuroBasket 2025 ještě víc.
ZNOVU ZLATÍ. Úřadující basketbaloví mistři světa z Německa se stali i evropskými šampiony.
MUŽ KLÍČOVÝCH CHVIL. Dennis Schröder znovu dokázal, že mu v německém dresu důležité momenty svědčí. Ve finále proti Turecku se postaral o závěrečných šest bodů zápasu, který se spoluhráči ovládl 88:83.
HÄNDE HOCH. Nejužitečnější hráč turnaje Dennis Schröder pak zvedů v kšiltovce MVP nad hlavu pohár. Oslavy mohly začít naplno.
ZLATÝ (NE)HLAVNÍ KOUČ. Před EuroBasketem ho zradilo zdraví, a když se vrátil na lavičku, cítil, že na ústřední roli není zcela fit, a předal ji dál. Přesto si Álex Mumbrú užil zlaté oslavy, byť kolem postranní čáry se po celý EuroBasket proháněl Alan Ibrahimagic.
CENNÁ A SMUTNÁ MEDAILE. Turci prolomili prokletí. Konečně se dočkali medaile z velké akce mimo domácí půdu. A také potvrdili slova kouče Ergina Atamana, že patří mezi nejlepší týmy kontinentu. Jen na úplný vrchol nedosáhli.
BABY JOKIČ. Už nebude sedět v koutě! Alperen Sengün v mnohém připomíná hvězdného Srba, ale v Rize se předvedl po svém. Patřil k hlavním zbraním Atamanova výběru, když si v průměru připsal 21,6 bodu, 10,1 doskoku a 6,6 asistence. Nakonec se musel smířit se stříbrem.
BRONZOVÉ SLZY. Tak moc medaile pro Řecko znamená. Janis Adetokunbo si po zvládnutém utkání o bronz vedle palubovky poplakal.
CHYBĚL KOUSEK. Před turnajem by Finové by jistě brali čtvrté místo. Ale nyní? Medaile byla tak blízko! Proti favorizovaným Řekům v zápase o bronz mocně dotahovali, na vyrovnání ovšem nedosáhli. A tak Mikael Jantunen coby smutný hrdina koncovky takto zklamaně usedl na palubovku.
PANE PREZIDENTE. Kdyby na vás čtvrtí Finové náhodou neudělali dostatečně dobrý dojem, plusové body po zápase o bronz přidala hlava severského státu Alexander Stubb. Šťastnějším Řekům přišel osobně pogratulovat.
TURECKÝ VÁLEC. Semifinále naopak Řeky rozesmutnilo. Zápas s tureckými rivaly nejde lépe vystihnout - Cedi Osman smečuje, hvězdný Janis Adetokunbo se raději ani nedívá.
KDO TO LETÍ? Vzduchem se ke koši často snášel Miikka Muurinen. Jeho dunk proti Velké Británii obletěl internet, hráč ročníku 2007 si udělal na EuroBasketu pořádné jméno.
KÉRKA JAKO TRÁM. Kromě herních dovedností finský mladíček zaujal i tetováním. Vyčnívá hororová postava Michaela Myerse, pod kterou je napsáno: Jediná nemožná cesta je ta, kterou nikdy nezačneš.
MODRÁ RIGA. Mimo palubovky ještě chvíli zůstaneme. Že jsou bouřliví fanoušci Srbové, Turci či Lotyši, se dobře ví. O nejlepší atmosféru se ovšem během skupinové fáze v lotyšském hlavním městě starali Estonci, pokřik Eesti duněl v ulicích i v hale. Před jejich výkony klobouk dolů.
SHOW MADE IN CZECHIA. O to, aby se Estonci i další fanoušci na EuroBasketu bavili, se starali zruční pánové z české společnosti Fandom Factory.
NEORTODOXNÍ HVĚZDA. Byť k medaili svůj tým nedotáhl, opět ukázal svou unikátnost. Jen se podívejte, jak Nikola Jokič přihrával poslepu. Fantazie!
TRALMAKS A JÁGR. Úvodní den šampionátu v Rize si nenechala ujít ani dvojka v poslední sezoně spjatá s hokejovým Kladnem. Legendární 68 přilákal do Lotyšska právě Nikola Jokič.
SRBSKÝ SMUTEK. Jenže adeptům na titul se zranil Bogdan Bogdanovič a byl z toho konec v osmifinále proti Finům.
ONE LUKA SHOW. Dončič je slovinským fenoménem, s turnajem se loučil ve čtvrtfinále s zápasovými průměry 34,7 bodu (1.), 8,6 doskoku (8.), 7,1 asistence (2.)... Co dodat?
JEDNA TROJKA STAČÍ. Právě Dončičovi a spol. zkrátila turnaj tato paráda Tristana da Silvy. Ve čtvrtfinále se střelecky trápil, dal jen pět bodů, ale jeho přesný zásah zpoza půlící čáry v závěru třetí desetiminutovky zmenšil německou ztrátu na -4 a zcela zvrátil momentum zápasu.
PAN PŘIHRÁVKA. Rokas Jokubaitis sbíral na EuroBasketu v průměru 8,5 asistence na zápas, jenže už ve skupině se zranil. Taková smůla pro Litevce i fanoušky basketbalu!
BOHATER LOYDOWSKI. Polský pas dostal letos, fanoušky v Katowicích pobláznil a pokračoval i v Rize. Jordan Loyd se nyní probíral nabídkami na angažmá a vybral turecký Anadolu Efes Istanbul. Vždyť kdo by nestál o hráče, který na mistrovství Evropy zářil více než 22 body na zápas. Naturalizace cizinců ale zůstává velkým tématem.
GRUZÍNSKÉ EMOCE. Generálku na EuroBasket v Pardubicích prohráli, ale pak? Ve skupině zdolali Španělsko, slavili postup, v osmifinále pokořili Francii. Jen poté tahali za kratší konec proti senzacím z Finska. A v emotivních hráčích to vřelo. To nic nemění na tom, že Gruzínci znovu připomněli: Basketbal umíme hrát fakt dobře.
PŘEKVAPIVÉ VÝSLEDKY. Španělé, obhájci titulu, neprošli do osmifinále. V něm naopak skončili Francouzi, Italové i Srbové. A co Češi bez výhry?
SKVĚLÍ HOSTITELÉ. Parádní fanzóna, moderní hala, všechno šlapalo podle plánu. Lotyši zkrátka dokázali, že basketbalem žijí a na konečném produktu jim záleží. I proto EuroBasket bavil.
