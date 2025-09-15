Zlatí Němci, létající „Ježíš“ i dunící Eesti. Na co se bude po EuroBasketu vzpomínat?

Autor:
  5:57
Evropský basketbalový svátek bavil, několikrát překvapil, pro mnohé aktéry byl i nepříjemně krutý. Nyní už je kontinentální šampionát minulostí. Na jaké momenty se bude vzpomínat? Pořádnou rýhu v paměti fanoušků zanechal třeba finský mladíček Miikka Muurinen, přezdívaný Slim Jesus. Jen se podívejte, jak si on sám zalíbeně prohlíží svou úchvatnou smeč ze zápasu proti Velké Británii. Ale parádních okamžiků nabídl EuroBasket 2025 ještě mnohem víc.
Miikka Muurinen dostal na památku snímek své vydařené smeče proti Velké... ZNOVU ZLATÍ. Úřadující mistři světa z Německa se stali i evropskými šampiony. Dennis Schröder na EuroBasketu 2025. Němečtí basketbalisté slaví triumf na EuroBasket 2025. Německý trenér Álex Mumbrú slaví výhru na EuroBasketu 2025. Stříbrní Turci po EuroBasketu 2025. Alperen Sengün bojuje proti estonským reprezentantům. Bronzové slzy. Janis Adetokunbo pláče po zvládnutém zápase o bronz proti Finsku... Zklamaný Mikael Jantunen z Finska po zápase s Řeckem. Finský prezident Alexander Stubb přišel do kabiny poděkovat bronzovým řeckým... Cedi Osman smečuje, hvězdný Janis Adetokunbo se raději ani nedívá. Miikka Muurinen a jeho skvostná smeč proti Velké Británii, která obletěla...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Atletika ONLINE: Štefela bojuje ve finále výškařů, Dudycha v Tokiu po rozběhu končí

Sledujeme online

Mistrovství světa v atletice pokračuje programem čtvrtého dne, ve kterém se předvedou i tři Češi. Jakub Dudycha skončil ve svém rozběhu na 800 metrů šestý a do semifinále nepostoupil. Linda Suchá...

16. září 2025  12:30,  aktualizováno  13:41

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Soupeř mu šlápl do obličeje, i tak slavil senzační zlato. Výkonem rozbrečel favorita

Když v sobotním rozběhu ležel na zemi a v jeho obličeji se mihla tretra soupeře, asi byste jen těžko předpokládali, že o dva dny později bude slavit zlatou medaili. Ale i takové příběhy nabízí...

16. září 2025  13:15

Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...

16. září 2025  12:35

Talentu má víc než Bolová. Trenér Meuwly o Manuel: Poprvé jsem se ozval jako první

Premium

Od našeho zpravodaje v Japonsku Na tréninku v Tokiu založí ruce na prsou. Mrkne, jak se rozcvičuje Nizozemka Lieke Klaverová, a pokývá hlavou. Pak očima překontroluje ještě světovou superstar Femke Bolovou. O Švýcarovi Laurentu...

16. září 2025

Dlouhé čekání, krátký boj. Krejčíková vstoupila do turnaje v Soulu vítězně

Barbora Krejčíková vstoupila do tenisového turnaje v Soulu hladkou výhrou v prvním kole. Po tříhodinovém zpoždění programu kvůli dešti porazila Taťjanu Prozorovovou 6:1, 6:2. Dvojnásobná grandslamová...

16. září 2025  11:38

Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál

Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám...

16. září 2025  11:25

Kouč německých mistrů Evropy musí na operaci, během turnaje zhubl sedm kilo

Trenér německých basketbalistů Álex Mumbrú odcestoval po triumfu svých svěřenců na mistrovství Evropy domů do Španělska, kde se podrobí operaci. Šestačtyřicetiletý kouč, jenž kvůli akutním problémům...

16. září 2025  11:23

Osudový týden Žabin: posily hrají o postup do Euroligy i svoji budoucnost

Ještě osudovější než obvykle je letos pro basketbalistky Žabin kvalifikace o Euroligu. Dvojzápas se španělskou Zaragozou tento a příští týden rozhodne nejen o tom, jakou evropskou soutěž budou ligové...

16. září 2025  11:08

Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem

Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a...

16. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách

V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé....

16. září 2025  9:10

Stáhl hvězdu, pomluvil ji a dostal padáka. Kouč DeBoer teď lituje: Viníky jsme všichni

Víc jak tři měsíce uplynuly od okamžiku, kterým si zadělal na vyhazov. Uznávaný kanadský kouč Peter DeBoer už snad v Dallasu ani nemohl pokračovat. Jednak mu potřetí v řadě s týmem v NHL těsně uniklo...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.