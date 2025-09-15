|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Zlatí Němci, létající „Ježíš“ i dunící Eesti. Na co se bude po EuroBasketu vzpomínat?
KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice
Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.
OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů
Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...
Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel
Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...
Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj
Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...
Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě
Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...
Atletika ONLINE: Štefela bojuje ve finále výškařů, Dudycha v Tokiu po rozběhu končí
Mistrovství světa v atletice pokračuje programem čtvrtého dne, ve kterém se předvedou i tři Češi. Jakub Dudycha skončil ve svém rozběhu na 800 metrů šestý a do semifinále nepostoupil. Linda Suchá...
Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc
Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...
Soupeř mu šlápl do obličeje, i tak slavil senzační zlato. Výkonem rozbrečel favorita
Když v sobotním rozběhu ležel na zemi a v jeho obličeji se mihla tretra soupeře, asi byste jen těžko předpokládali, že o dva dny později bude slavit zlatou medaili. Ale i takové příběhy nabízí...
Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám
Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...
Talentu má víc než Bolová. Trenér Meuwly o Manuel: Poprvé jsem se ozval jako první
Od našeho zpravodaje v Japonsku Na tréninku v Tokiu založí ruce na prsou. Mrkne, jak se rozcvičuje Nizozemka Lieke Klaverová, a pokývá hlavou. Pak očima překontroluje ještě světovou superstar Femke Bolovou. O Švýcarovi Laurentu...
Dlouhé čekání, krátký boj. Krejčíková vstoupila do turnaje v Soulu vítězně
Barbora Krejčíková vstoupila do tenisového turnaje v Soulu hladkou výhrou v prvním kole. Po tříhodinovém zpoždění programu kvůli dešti porazila Taťjanu Prozorovovou 6:1, 6:2. Dvojnásobná grandslamová...
Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál
Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám...
Kouč německých mistrů Evropy musí na operaci, během turnaje zhubl sedm kilo
Trenér německých basketbalistů Álex Mumbrú odcestoval po triumfu svých svěřenců na mistrovství Evropy domů do Španělska, kde se podrobí operaci. Šestačtyřicetiletý kouč, jenž kvůli akutním problémům...
Osudový týden Žabin: posily hrají o postup do Euroligy i svoji budoucnost
Ještě osudovější než obvykle je letos pro basketbalistky Žabin kvalifikace o Euroligu. Dvojzápas se španělskou Zaragozou tento a příští týden rozhodne nejen o tom, jakou evropskou soutěž budou ligové...
Stadion pro univerzitní hokej na Štvanici? Stál by až 700 milionů, Praha má zájem
Mají sen. Znovu postavit zimní stadion na pražské Štvanici, kde čeští hokejisté v roce 1947 poprvé slavili titul mistrů světa a který před čtrnácti lety definitivně zmizel. Ten nový, zhruba pro dva a...
Nepříjemné, ale nesmíme si to pouštět do hlav, velí hradecký Jergl po třech prohrách
V úterý večer si v případě úspěchu budou moci říct, že stejně jako před rokem možná mají nejhorší za sebou. K tomu ale potřebují soupeře z Plzně poslat domů s porážkou. Bylo by v této sezoně poprvé....
Stáhl hvězdu, pomluvil ji a dostal padáka. Kouč DeBoer teď lituje: Viníky jsme všichni
Víc jak tři měsíce uplynuly od okamžiku, kterým si zadělal na vyhazov. Uznávaný kanadský kouč Peter DeBoer už snad v Dallasu ani nemohl pokračovat. Jednak mu potřetí v řadě s týmem v NHL těsně uniklo...