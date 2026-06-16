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Opravdu poslední zápas za Nymburk. Sehnal si uvědomil konec, pak zazářil

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  11:06
Už 21. titul za posledních 22 dohraných ligových ročníků získali nymburští basketbalisté, slavili po těžké bitvě na sedm zápasů proti Pardubicím. Takové vyvrcholení nabídla domácí nejvyšší soutěž poprvé od roku 2003, kdy Nymburk prožil své jediné prohrané finále, tehdy nestačil na Opavu.
Na vrcholu nymburských oslav se octl Ondřej Sehnal.

Na vrcholu nymburských oslav se octl Ondřej Sehnal. | foto: Barbora Reichová

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Pod výhru v Praze na Královce 91:74 se podepsal 22 body, osmi asistencemi a pěti doskoky rozehrávač Ondřej Sehnal. V rozhovoru s novináři přiznal, že vítězství po takové sérii hodně chutná.

„O to víc je to sladší. Musím říct, že Pardubice si takovou sérii zasloužily. Opravdu klobouk dolů před (trenérem) Honzou Šotnarem a celým realizačním týmem, vedením a týmem. Odmakali si to vlastně od léta, přivedli skvělé cizince a zápas od zápasu se zlepšovali. Takže já bych všem chtěl jenom vzdát hold,“ řekl Sehnal.

Pro Nymburk to byl poslední zápas před sloučením s pražskou Slavií, klub bude od nové sezony působit v lize pod názvem SK Slavia Praha ERA NBK, zatím právě v hale Královka.

Pohled na zaplněnou pražskou halu Královka během sedmého ligového finále mezi Nymburkem a Pardubicemi

„Chtěli jsme tu éru dotáhnout vítězně. Celou sérii jsme si to nepřipouštěli, ale dneska už to dorazilo. Před zápasem jsem si uvědomil, že to je opravdu poslední zápas za Nymburk, a chtěli jsme to dotáhnout do vítězného konce,“ prohlásil Sehnal.

„Tohle je velká radost. Je to asi srovnatelné s nějakými zápasy Champions League, když jsme postoupili do Final Eight. Ale samozřejmě titul je o to sladší, protože něco vyhráváte, takže takové emoce si dlouho nepamatuju. Ale já hodně zapomínám,“ usmíval se Sehnal.

Byl nejlepším střelcem zápasu spolu s Joem Bryantem z týmu poražených, zazářil šesti trojkami z osmi pokusů. „Snažil jsem se být celý zápas trošku klidný, protože šestý nám emočně a emotivně moc nevyšel. Myslím, že tři čtvrtiny mi to docela dobře vydrželo. Pak samozřejmě už ta čtvrtá čtvrtina byla trošku horší. Ale dneska jsem měl dost sil na rozdávání, hlavně díky tomu klidu. Chtěl jsem šetřit energii. Nechtěl jsem mít emotivní výlevy, jako mívám. A povedlo se mi to,“ pochvaloval si osmadvacetiletý reprezentant.

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Svými výkony získal cenu pro nejužitečnějšího hráče finálové série. „Je to super. Asi za tu sezonu takové zadostiučinění. Vracel jsem se po zranění, takže jsem za to samozřejmě rád. Ale jak je známé u Nymburka, každý zápas to může být někdo jiný. Tuhle sérii to zrovna vyšlo na mě, i když si myslím, že Jarda Bohačík by si to úplně v klidu zasloužil taky. Jsem za to rád, ale titul je to hlavní,“ konstatoval Sehnal.

Ondřej Sehnal z Nymburka se s míčem tlačí k pardubickému koši, brání ho Kamil Švrdlík.

Oslavy titulu očekává bujaré. „Budou určitě velké. Nebude to jenom jeden den. Po téhle sérii si to zasloužíme. Samozřejmě nebude to asi jako minulý rok, kdy jsme měli od druhého zápasu tušení, že titul bude. Letos to bylo úplně jiné, takže nemáme to úplně naplánované, ale o to víc se na to těším,“ prohlásil Sehnal.

Očekává, co přinese nová éra klubu. „Já mám opci na příští rok, takže uvidíme, co se bude dít,“ dodal Sehnal.

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