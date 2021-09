Z mistrů se stali učedníci. Hruban s Palyzou stihli také vystudovat

Hruban s Palyzou si památeční zlatý míč za dokončení kurzu nemohli převzít osobně, jsou na soustředění s nymburským klubem ve Slovinsku. Alespoň se v pátek na dálku spojili se sídlem FIBA ve švýcarském Miesu a online sledovali ceremoniál.

„Většina účastníků je v posledních letech svých kariér, nebo už skončili. My byli mezi nejmladšími a byli jsme trochu výjimka. Také to bylo vidět na tom, co jsme mohli stihnout a nemohli, protože jsme kvůli tréninkům a zápasům nemohli stíhat všechny online přednášky a ani teď jsme nemohli být osobně při závěrečném ceremoniálu. Ale i tak jsme si to užili,“ popisuje Vojtěch Hruban.

Lenka Bartáková rozehrává akci Cmoki Minsk.

Studijní program FIBA Europe už absolvovali tři jiní Češi. Bývalí kapitáni národního týmu Pavel Pumprla a Jiří Welsch a také někdejší reprezentantka Michaela Uhrová. Všichni tři už se funkcionářsky podílí na chodu českého basketbalu. Welsch je vedoucím úseku mládeže na ČBF, Pumprla vede hráčskou unii a působí v prvoligové Slavii Praha a Uhrová vedla ženskou reprezentaci v basketbale 3x3.

„Já bych také rád u basketu zůstal a rád bych se profiloval někam do PR nebo marketingu. Ale uvidíme, jak to bude za pár let. V tuto chvíli jsem do toho chtěl jít, abych si trochu otevřel obzory a začal se připravovat na život po kariéře,“ uvedl Hruban, který se do programu přihlásil sám poté, co o něm věděl od svých bývalých spoluhráčů Pumprly a Welsche.

Jiří Welsch při besedě na Lionfestu

„Doufám, že nám zdraví umožní hrát na této úrovni ještě pár let a že ještě nebudeme muset řešit, co dál. Teď ještě představu nemám. Člověk si toho může malovat spoustu, ale pak ho to stejně zavede někam jinam. Vždy záleží na příležitostech. Ale toto byla zajímavá možnost, jak si rozšířit obzory,“ řekl Lukáš Palyza.

Studium mu doporučil Jiří Welsch. „Kontaktoval mě, jestli bych do toho nechtěl jít. Jak mi to přednesl, tak mi to přišlo zajímavé. Mám bakaláře ze sportovního managementu v Ostravě a toto pro mě byla taková specializovaná nadstavba. Dozvěděl jsem se spoustu konkrétnějších a praktičtějších věcí směrem k basketbalu. A i když to bylo jen přes Zoom, tak jsme měli možnost být v kontaktu s mnoha zajímavými lidmi z vedení FIBA, kteří mají za sebou desítky let zkušeností s organizováním mezinárodních akcí,“ dodal účastník olympijských her v Tokiu.

„Ten program je šitý sportovcům a přihlíží se na to, aby se to dalo skloubit s kariérou a rodinou. Bylo to příjemné a poučné studium vůdcovství, marketingu a event managementu,“ popsal Palyza.

Srbská střelkyně Sonja Vasičová (vpravo) střílí na španělský koš přes Raquel Carrerovou.

Mezi novými absolventy jsou mimo jiné bývalé hráčky ZVVZ USK Praha. Účastnily se Řekyně Evanthia Maltsiová, jež působí v aténské akademii bratrů Adetokunbových, a srbská hvězda Sonja Petrovičová Vasičová.

„Řešila jsem, co dál po kariéře, jestli zůstat u basketbalu, a tento program mi nabídl mnoho nových pohledů. Zjistila jsem, že jako hráčka jsem vnímala jen velmi málo z basketbalového světa. Ukázalo mi to, jaké mám možnosti, ale i to, co rozhodně dělat nechci. Opravdu mi to otevřelo oči,“ řekla Vasičová, nejužitečnější hráčka letošního mistrovství Evropy basketbalistek.