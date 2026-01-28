Thunder se probrali a zvítězili, Detroit zvládl dramatický závěr proti Denveru

Thunder po předchozích dvou porážkách potřebovali získat zpět sebevědomí a proti Pelicans to trvalo poločas. Ve třetí čtvrtině úřadoval především Chet Holmgren, jenž v této části dal 14 ze svých 20 bodů a pomohl OKC získat dvouciferný náskok, který narostl až na 17 bodů. Domácí si pomohli útočnými doskoky, když 10 ze 31 bodů ve třetí čtvrtině dali z druhých šancí. A náskok si pak už v klidu hlídali.
Nejlepším střelcem zápasu byl tradičně Shai Gilgeous-Alexander s 29 body. Za Pelicans nasbíral Zion Williamson 21 bodů a 11 doskoků.
Velké drama se odehrálo v Denveru, kde domácí stále postrádají zraněného Nikolu Jokiče. I bez jedné z hlavních hvězd soutěže však drželi Nuggets krok se silným Detroitem, když několikrát dotáhli dvouciferný náskok soupeře. Minutu před koncem snížili na rozdíl jediného bodu.
Čtyři vteřiny před závěrem čtvrté části pak mohl dokonce Jamal Murray srovnat, ale proměnil jen dva ze tří trestných hodů, zatímco zkušený Tobias Harris dvěma trestnými hody potvrdil vítězství Pistons. Murray byl pak znovu faulovaný při trojce, ale opět při šestkách selhal.
Harris dal celkem 22 bodů stejně jako jeho spoluhráč Cade Cunningham, který přidal i 11 asistencí. Na druhé straně Murray i přes zahozené trestné hody zaznamenal 24 bodů a 10 asistencí.
Ani 36 bodů Michaela Portera Jr. nestačila Brooklynu na odvrácení porážky 102:106 s Phoenixem. Suns táhl s 27 body Mark Williams, Dillon Brooks přidal 26 bodů. Pro Brooklyn to byla šestá porážka za sebou.
|
Atlanta potřetí v řadě zvítězila, Krejčí bez bodu. Při chuti byli Dončič i Mitchell
Naopak Washington uťal sérii devíti proher a zvítězil doma 115:111 nad Portlandem. Velkou zásluhu na tom má francouzský pivot Alex Sarr, který k 29 bodům přidal i 12 doskoků a šest bloků. Wizards výhrou odsunuli na pozici nejhoršího týmu sezony Indianu.
Philadelphia přestřílela Milwaukee 139:122. Veterán Paul George přispěl svým druhým nejlepším výkonem sezony s 32 body, dalších 29 bodů přidal pivot Joel Embiid. Bucks hráli bez zraněné hvězdy Janise Adetokunba. Nejlepším střelcem týmu tak byl s 31 body Myles Turner.
Výsledky NBA
Washington - Portland 115:111, New York - Sacramento 103:87, Philadelphia - Milwaukee 139:122, Oklahoma City - New Orleans 104:95, Denver - Detroit 107:109, Phoenix - Brooklyn 106:102, Utah - LA Clippers 103:115.