Thunder se probrali a zvítězili, Detroit zvládl dramatický závěr proti Denveru

Autor: ,
  7:49
Basketbalisté Oklahoma City Thunder po dvou porážkách za sebou zabrali a v NBA doma zvítězili nad New Orleans Pelicans 104:95. Zůstávají tak nejlepším týmem soutěže před Detroit Pistons, kteří v dramatické koncovce na hřišti Denver Nuggets vyhráli 109:107.
Fotogalerie4

Rozehrávač Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) se s míčem snaží prosmýknout kolem Ziona WIlliamsona (New Orleans Pelicans). | foto: Reuters

Thunder po předchozích dvou porážkách potřebovali získat zpět sebevědomí a proti Pelicans to trvalo poločas. Ve třetí čtvrtině úřadoval především Chet Holmgren, jenž v této části dal 14 ze svých 20 bodů a pomohl OKC získat dvouciferný náskok, který narostl až na 17 bodů. Domácí si pomohli útočnými doskoky, když 10 ze 31 bodů ve třetí čtvrtině dali z druhých šancí. A náskok si pak už v klidu hlídali.

Nejlepším střelcem zápasu byl tradičně Shai Gilgeous-Alexander s 29 body. Za Pelicans nasbíral Zion Williamson 21 bodů a 11 doskoků.

Velké drama se odehrálo v Denveru, kde domácí stále postrádají zraněného Nikolu Jokiče. I bez jedné z hlavních hvězd soutěže však drželi Nuggets krok se silným Detroitem, když několikrát dotáhli dvouciferný náskok soupeře. Minutu před koncem snížili na rozdíl jediného bodu.

Čtyři vteřiny před závěrem čtvrté části pak mohl dokonce Jamal Murray srovnat, ale proměnil jen dva ze tří trestných hodů, zatímco zkušený Tobias Harris dvěma trestnými hody potvrdil vítězství Pistons. Murray byl pak znovu faulovaný při trojce, ale opět při šestkách selhal.

Harris dal celkem 22 bodů stejně jako jeho spoluhráč Cade Cunningham, který přidal i 11 asistencí. Na druhé straně Murray i přes zahozené trestné hody zaznamenal 24 bodů a 10 asistencí.

Ani 36 bodů Michaela Portera Jr. nestačila Brooklynu na odvrácení porážky 102:106 s Phoenixem. Suns táhl s 27 body Mark Williams, Dillon Brooks přidal 26 bodů. Pro Brooklyn to byla šestá porážka za sebou.

Atlanta potřetí v řadě zvítězila, Krejčí bez bodu. Při chuti byli Dončič i Mitchell

Naopak Washington uťal sérii devíti proher a zvítězil doma 115:111 nad Portlandem. Velkou zásluhu na tom má francouzský pivot Alex Sarr, který k 29 bodům přidal i 12 doskoků a šest bloků. Wizards výhrou odsunuli na pozici nejhoršího týmu sezony Indianu.

Philadelphia přestřílela Milwaukee 139:122. Veterán Paul George přispěl svým druhým nejlepším výkonem sezony s 32 body, dalších 29 bodů přidal pivot Joel Embiid. Bucks hráli bez zraněné hvězdy Janise Adetokunba. Nejlepším střelcem týmu tak byl s 31 body Myles Turner.

Výsledky NBA

Washington - Portland 115:111, New York - Sacramento 103:87, Philadelphia - Milwaukee 139:122, Oklahoma City - New Orleans 104:95, Denver - Detroit 107:109, Phoenix - Brooklyn 106:102, Utah - LA Clippers 103:115.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
ZVVZ USK Praha vs. Famila SchioBasketbal - 5. kolo nadstavby - skupina E - 28. 1. 2026:ZVVZ USK Praha vs. Famila Schio //www.idnes.cz/sport
28. 1. 19:00
  • 1.23
  • 19.90
  • 4.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sága Lurvink: Stoper chce do Sigmy, a tak v Pardubicích trucuje. A vrátí se Zmrzlý?

Pardubický obránce Louis Lurvink (vpravo) hlavičkuje před Benjaminem Nyarkem z...

Sedm posil za zimní přestupové období fotbalové Sigmě nestačí. Po nenasytném posilování v ofenzivě se teď hanácký celek zaměřuje na defenzivu. A vlastně stále i na útok, neboť útočník Dembe se krátce...

28. ledna 2026  8:46

Pastrňák zařídil výhru Bostonu, gólman Vaněček uspěl nad bývalými spoluhráči

Český útočník David Pastrňák (první zleva) se raduje se svými bostonskými...

Ve velké formě hrající David Pastrňák bodoval v hokejové NHL už poosmé v řadě. Naposledy zapsal bilanci 1+1 poté, co v prodloužení rozhodl o vítězství Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Mezi střelce se v...

28. ledna 2026  7:14,  aktualizováno  8:30

Šimek se zranil, přijde o olympiádu? A kdo by ho mohl v české obraně nahradit?

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Suverénně největší trable prožívají Švédové, kteří krátce před začátkem olympiády v Miláně evidují hned několik zraněných hokejistů, dva už z nominace definitivně vypadli. Čechům se až do úterka...

28. ledna 2026  8:25

Francouz v brance? Ne, Winter Classic láká na vítěze Stanley Cupu v útoku

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor...

Litvínovu vychytal titul, Coloradu zase Stanley Cup, ale teď se bývalý brankář Pavel Francouz ukáže v netradiční roli. V Osmém finále, které je součástí víkendových Povrly Outdoor Hockey Games,...

28. ledna 2026  8:22

Thunder se probrali a zvítězili, Detroit zvládl dramatický závěr proti Denveru

Rozehrávač Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) se s míčem snaží...

Basketbalisté Oklahoma City Thunder po dvou porážkách za sebou zabrali a v NBA doma zvítězili nad New Orleans Pelicans 104:95. Zůstávají tak nejlepším týmem soutěže před Detroit Pistons, kteří v...

28. ledna 2026  7:49

Djokovič prohrával 0:2, po zranění soupeře ale postupuje. Siniaková titul neobhájí

Aktualizujeme
Novak Djokovič (vlevo) diskutuje s Lorenzem Musettim po čtvrtfinále Australian...

Od našeho spolupracovníka v Austrálii Velmi kuriózním způsobem prošel do semifinále Australian Open Novak Djokovič. Srbský tenista prohrával s Lorenzem Musettim 0:2 na sety, poté ale Ital kvůli zranění kyčle utkání skrečoval. Ve...

28. ledna 2026  7:49

Dva muži nesli olympijskou pochodeň už před sedmdesáti lety, šli s ní i nyní

Italskými městy putuje olympijská pochodeň. Hry v Cortině d´Ampezzo a v Miláně...

Olympijská pochodeň už dorazila do Cortiny d’Ampezzo. Po 70 letech se vrátila na místo, které do Itálie poprvé přivedlo zimní olympiádu. Ve štafetě s ohněm byli i dva muži, kteří s pochodní putovali...

28. ledna 2026  7:40

Liga mistrů mi dala hodně, říká Chaloupek. Slavii teď čeká Pafos, jenž hraje o naději

Slávistický obránce Štěpán Chaloupek se raduje ze svého gólu proti Plzni.

Od našeho zpravodaje na Kypru Je jedním z těch slávistů, kteří - i když třeba jen z lavičky - naskočili do každého utkání hlavní fáze aktuální Ligy mistrů. I to je důkaz, jak důležitým článkem sestavy se stoper Štěpán Chaloupek...

28. ledna 2026  7:34

Probere Paláta změna? Olympionik se v NHL stěhuje z New Jersey do Islanders

Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils právě skóroval.

Spekulovalo se o tom už delší dobu, nakonec však novinka přišla v momentě, kdy už se o ní tak hlasitě nemluvilo. Útočník Ondřej Palát se v NHL stěhuje z New Jersey do New York Islanders. Devils...

28. ledna 2026  6:26,  aktualizováno  7:32

Tenhle zápas rozhodne. USK přivítá Schio, jde o postup do play off

Valériane Ayayiová (vlevo) a Maite Cazorla za USK Praha, María Condeová ze Schia

Basketbalistky ZVVZ USK Praha čeká ve středu klíčové utkání v Eurolize, kde obhajují titul. V 5. kole nadstavbové části přivítají Schio a v případě úspěchu se vrátí na jedno ze čtyř postupových míst...

28. ledna 2026

Gott, Pavel ani kříž na masky nemohou. Šéf české výpravy o olympijských pravidlech

Premium
Brankář Karel Vejmelka na tréninku hokejové reprezentace před Českými hrami v...

Žádné politické symboly na maskách, prosil manažer hokejové reprezentace Milan Hnilička české brankáře před zimní olympiádou v Itálii. A správně udělal, v Miláně by už Karlu Vejmelkovi vyobrazení...

28. ledna 2026

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání.

Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před...

27. ledna 2026  22:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.