Thunder jsou jednu výhru od finále NBA. San Antonio se zlobí na rozhodčí

„Odehráli jsme mnohem lepší zápas. Poučili jsme se a bojovali jsme na obou koncích hřiště,“ řekl Mark Daigneault, kouč Thunder.
Domácí táhl Shai Gilgeous-Alexander, který dal 32 bodů. Do zápasu přitom nevstoupil nejlépe. „Kdyby v první čtvrtině bylo na palubovce takových jako já pět, tak prohráváme o dvacet bodů,“ uvedl. „Takhle už nikdy nesmím zápas začít,“ dodal.
Za San Antonio dal 24 bodů Stephon Castle, dalších 22 přidal Julian Champagnie a 20 zaznamenal Victor Wembanyama. Spurs navíc navíc doplatili i na mizernou střelbu za tři body, když proměnili jen 12 z 41 pokusů.
„Chybělo nám od všeho trochu,“ prohlásil Mitch Johnson, trenér San Antonia. „Abychom porazili soupeře takového kalibru, navíc na jeho hřišti, tak na to potřebujeme být o dost lepší,“ dodal.
Závěr třetí čtvrtiny přinesl i kontroverzní momenty. Spurs se zlobili na neodpískané bránění obroučky i na špatně posouzený aut, po němž Johnson marně žádal o trenérskou výzvu a dostal technickou chybu. „Řekli mi, že mě prostě neviděli,“ řekl kouč.