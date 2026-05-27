Thunder jsou jednu výhru od finále NBA. San Antonio se zlobí na rozhodčí

Autor: ,
  7:38
Oklahoma City Thunder v pátém duelu finále Západní konference play off NBA porazili 127:114 San Antonio. V sérii se ujali vedení 3:2 na zápasy a jedno vítězství je dělí od postupu do bojů o pohár. Obhájci titulu napravili nevýrazný výkon z předchozího zápasu, ve kterém dali jen 82 bodů.
Mitch Johnson, kouč San Antonia, v hovoru s rozhodčím Tonym Brothersem. | foto: AP

„Odehráli jsme mnohem lepší zápas. Poučili jsme se a bojovali jsme na obou koncích hřiště,“ řekl Mark Daigneault, kouč Thunder.

Domácí táhl Shai Gilgeous-Alexander, který dal 32 bodů. Do zápasu přitom nevstoupil nejlépe. „Kdyby v první čtvrtině bylo na palubovce takových jako já pět, tak prohráváme o dvacet bodů,“ uvedl. „Takhle už nikdy nesmím zápas začít,“ dodal.

Za San Antonio dal 24 bodů Stephon Castle, dalších 22 přidal Julian Champagnie a 20 zaznamenal Victor Wembanyama. Spurs navíc navíc doplatili i na mizernou střelbu za tři body, když proměnili jen 12 z 41 pokusů.

„Chybělo nám od všeho trochu,“ prohlásil Mitch Johnson, trenér San Antonia. „Abychom porazili soupeře takového kalibru, navíc na jeho hřišti, tak na to potřebujeme být o dost lepší,“ dodal.

Závěr třetí čtvrtiny přinesl i kontroverzní momenty. Spurs se zlobili na neodpískané bránění obroučky i na špatně posouzený aut, po němž Johnson marně žádal o trenérskou výzvu a dostal technickou chybu. „Řekli mi, že mě prostě neviděli,“ řekl kouč.

