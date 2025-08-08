Na dvouciferná čísla ve třech statistických ukazatelích dosáhla třiatřicetiletá Američanka i v předchozích zápasech proti Chicagu a svému bývalému týmu Connecticutu. Celkem v posledních třech utkáních zaznamenala 41 bodů, 33 doskočených míčů a 32 finálních přihrávek
Thomasová vylepšila vlastní rekord WNBA o 19. triple double. Prvních 15 předvedla v dresu Connecticutu, za který odehrála jedenáct sezon, než letos poprvé v kariéře změnila v zámoří působiště a stala se hráčkou Mercury.
Olympijská vítězka a světová šampionka byla pět let oporou českého mistra USK. S Phoenixem má nyní bilanci 19 výher a 11 porážek, více vítězství v lize má na kontě jen suverénní Minnesota (25-5).