Skvělé prvenství pro Thomasovou. Ve WNBA ukázala potřetí za sebou triple double

  9:34
Bývalá hvězda USK Praha Alyssa Thomasová jako první hráčka zaznamenala v zámořské basketbalové lize WNBA triple double ve třech zápasech za sebou. Ve čtvrtečním domácím utkání přispěla 18 body, 11 doskoky a 10 asistencemi k drtivému vítězství Phoenixu 95:60 nad Indianou.

Alyssa Thomasová v dresu Phoenixu. | foto: Profimedia.cz

Na dvouciferná čísla ve třech statistických ukazatelích dosáhla třiatřicetiletá Američanka i v předchozích zápasech proti Chicagu a svému bývalému týmu Connecticutu. Celkem v posledních třech utkáních zaznamenala 41 bodů, 33 doskočených míčů a 32 finálních přihrávek

Thomasová vylepšila vlastní rekord WNBA o 19. triple double. Prvních 15 předvedla v dresu Connecticutu, za který odehrála jedenáct sezon, než letos poprvé v kariéře změnila v zámoří působiště a stala se hráčkou Mercury.

Olympijská vítězka a světová šampionka byla pět let oporou českého mistra USK. S Phoenixem má nyní bilanci 19 výher a 11 porážek, více vítězství v lize má na kontě jen suverénní Minnesota (25-5).

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

7. srpna 2025  18:52,  aktualizováno  22:18

Horníček a Gabriel slaví výhry v předkole Evropské ligy, Pavlenka vychytal nulu

Lukáš Horníček v brance z Bragy a obránce Adam Gabriel v dresu Midtjyllandu pomohli svým klubům k výhrám v úvodních zápasech 3. předkola Evropské ligy. Brankář Jiří Pavlenka byl u bezbrankové domácí...

7. srpna 2025  21:39

